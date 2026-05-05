IBM presenta IBM zSecure Secret Manager, una nueva capacidad diseñada para agilizar la gestión del ciclo de vida de los certificados en IBM Z, con integración en plataformas de secretos empresariales como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE.
Disponible el 19 de junio de 2026, IBM Secrets Manager permite a las organizaciones pasar de procesos de certificados manuales y fragmentados a la automatización de la renovación de certificados basada en políticas para reducir la sobrecarga operativa
Los certificados son críticos para proteger los sistemas y garantizar la confianza, y sin un proceso de renovación confiable, las organizaciones enfrentan un mayor riesgo de interrupciones del servicio y la creciente carga operativa de la gestión manual de certificados.
En toda la empresa, las organizaciones están estandarizando plataformas centralizadas de gestión de secretos para administrar credenciales, claves y certificados. Las plataformas de secretos empresariales como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE proporcionan un sistema de registro de secretos, lo que permite la emisión segura, el almacenamiento y el control del ciclo de vida en todas las aplicaciones y entornos.
Sin embargo, en muchos entornos IBM z/OS, la gestión del ciclo de vida de los certificados sigue dependiendo de procesos manuales específicos de la aplicación:
Al mismo tiempo, la vida útil de los certificados se está reduciendo rápidamente, lo que aumenta la frecuencia de los eventos de renovación.
Esto crea una brecha: mientras las organizaciones están modernizando la gestión de secretos de forma centralizada, la ejecución del ciclo de vida de los certificados no ha seguido el ritmo.
IBM zSecure Secret Manager busca abordar esta brecha extendiendo las estrategias de gestión de certificados directamente a los entornos IBM z/OS.
Al trabajar con IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE, la solución permite:
IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE sirve como autoridad central para la gestión de certificados y secretos, mientras que IBM zSecure Secret Manager garantiza que los certificados se renueven y apliquen automáticamente dentro de IBM z/OS, eliminando la necesidad de intervención manual.
Al combinar IBM Vault Self-Managed for Z y la gestión de certificados basada en LinuxONE con la ejecución automatizada del ciclo de vida en IBM Z, las organizaciones pueden:
Los planes futuros incluyen el diseño y la entrega de varias funcionalidades adicionales a IBM zSecure Secret Manager, como:
Estas funcionalidades están destinadas a simplificar aún más la gestión general de secretos en z/OS, incluido el próximo cambio de la industria para la renovación del certificado Transport Layer Security (TLS) cada 47 días.1
IBM zSecure Secret Manager incorpora IBM z/OS a la arquitectura moderna de gestión de secretos, conectándolo con IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE y permitiendo la renovación automatizada de certificados.
IBM zSecure Secret Manager estará disponible para el público en general a partir del 19 de junio de 2026.
A medida que las organizaciones se mueven hacia estrategias de secretos centralizados y ciclos de vida de certificados más cortos, esta integración permite la participación de los entornos z/OS para una mayor eficiencia.
1 CA/Browser Forum. (2026). Baseline requirements for the issuance and management of publicly‑trusted certificates.
Aviso legal: Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, direcciones e intenciones están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso a la discreción exclusiva de IBM. La información relativa a posibles productos futuros tiene por objeto describir la orientación general de nuestros productos y no debe utilizarse como base para tomar una decisión de compra. La información mencionada en relación con posibles productos futuros no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no podrá incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y momento de implementación de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para los productos de IBM queda a entera discreción de IBM.