Presentación de IBM Software Hub y Software Hub Premium

IBM Software Hub es una plataforma nativa de la nube que agiliza la instalación, gestión y monitoreo de un conjunto personalizado de productos de software de IBM en Red Hat OpenShift, todo a través de una interfaz unificada. Diseñado para admitir una amplia variedad de productos de datos e IA de IBM, IBM Software Hub proporciona una experiencia centralizada y coherente en diversas cargas de trabajo.

IBM Software Hub es la plataforma desacoplada que ha evolucionado a partir de la arquitectura IBM Cloud Pak for Data. Si bien ahora opera de forma independiente, sigue estrechamente alineado con IBM Cloud Pak for Data y amplía el soporte a una gama más amplia de productos de software de IBM, incluido watsonx, lo que permite una mayor flexibilidad en toda la cartera de datos y IA. Con la confianza de empresas en más de 4000 despliegues, se encarga de todo, desde la configuración inicial hasta la gestión diaria, ocupándose del trabajo pesado para que los usuarios puedan centrarse en crear, innovar y ofrecer valor.

Mediante el Catálogo de servicios dentro de IBM Software Hub, los usuarios pueden explorar un conjunto curado de capacidades de IBM adaptadas a las necesidades de gobernanza de datos, analytics e IA.