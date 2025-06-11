Presentación de IBM Software Hub y Software Hub Premium

11 de junio de 2025
IBM Software Hub es una plataforma nativa de la nube que agiliza la instalación, gestión y monitoreo de un conjunto personalizado de productos de software de IBM en Red Hat OpenShift, todo a través de una interfaz unificada. Diseñado para admitir una amplia variedad de productos de datos e IA de IBM, IBM Software Hub proporciona una experiencia centralizada y coherente en diversas cargas de trabajo.
IBM Software Hub es la plataforma desacoplada que ha evolucionado a partir de la arquitectura IBM Cloud Pak for Data. Si bien ahora opera de forma independiente, sigue estrechamente alineado con IBM Cloud Pak for Data y amplía el soporte a una gama más amplia de productos de software de IBM, incluido watsonx, lo que permite una mayor flexibilidad en toda la cartera de datos y IA. Con la confianza de empresas en más de 4000 despliegues, se encarga de todo, desde la configuración inicial hasta la gestión diaria, ocupándose del trabajo pesado para que los usuarios puedan centrarse en crear, innovar y ofrecer valor.
Mediante el Catálogo de servicios dentro de IBM Software Hub, los usuarios pueden explorar un conjunto curado de capacidades de IBM adaptadas a las necesidades de gobernanza de datos, analytics e IA.
Si bien IBM Software Hub proporciona la funcionalidad principal del día 2, existen complementos que ofrecen mejoras adicionales para gestionar y administrar los despliegues. Estas mejoras forman parte de IBM Software Hub Premium. Se basa en el núcleo ayudando a los equipos a gestionar más fácilmente entornos complejos, a gran escala y distribuidos a través de la orquestación avanzada y el soporte de despliegue híbrido.
Software Hub Premium incluye Deployment Suite e Intelligence Suite. En despliegue suite, tenemos dos características. En primer lugar, el Centro de control con soporte para múltiples clústeres e instancias que permite a los clientes gestionar fácilmente sus despliegues en una consola central. La segunda característica incluye capacidades de plano de datos remoto, que se extiende más allá del tradicional clúster de OpenShift para abarcar múltiples clústeres físicos tanto on premises como en la nube como una instancia para una Experiencia híbrida. Esta capacidad de abarcar entornos ofrece un valor significativo al permitir el control centralizado, mejorar la escalabilidad, aumentar la resiliencia y reducir la complejidad operativa. Se compra a través de unidades de recursos (RU), lo que ofrece un consumo flexible y escalable en función de las necesidades del cliente.
A medida que los entornos de datos se vuelven más dinámicos, mantenerse al tanto de las operaciones de la plataforma puede ser un verdadero desafío. Ahí es donde IBM Software Hub IA Asistente marca la diferencia. No es solo otra herramienta de soporte, es más que una herramienta de soporte, que ayuda a los administradores a mantenerse a la vanguardia con insights en tiempo real y recomendaciones aplicables en la práctica.
El Asistente de IA ofrece ayuda inteligente y personalizada con las tareas diarias, lo que facilita que todo funcione sin problemas. Se encarga de las cosas rutinarias para que su equipo pueda enfocarse en el trabajo más grande y estratégico. Ya sea para gestionar el entorno o intentar mejorar el rendimiento, el asistente está ahí para ayudar a mantener la plataforma segura y eficiente.
Con la última versión de IBM Software Hub y las potentes características de Software Hub Premium, gestionar sus operaciones es mucho más fácil. Puede aumentar la productividad y acelerar la innovación con automatización inteligente, administración asistida por IA y gestión fluida de clústeres, todo en una plataforma integral fácil de usar.