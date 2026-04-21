Anunciado oficialmente el 21 de abril de 2026 y disponible de forma general a partir del 16 de junio de 2026 (19 de junio de 2026 para MQ for z/OS), IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) es una evolución importante de la plataforma de mensajería más confiable de la industria.
IBM MQ 10.0 está diseñado para ayudar a las organizaciones a modernizar las arquitecturas de integración sin comprometer la confiabilidad de la que depende su negocio. Combina décadas de rendimiento probado en el envío de mensajes con nuevas capacidades que admiten la nube híbrida, los sistemas basados en eventos y los despliegues nativos de la nube. Esta no es solo una actualización incremental, sino un cambio radical en la mensajería empresarial.
A medida que las organizaciones avanzan hacia la nube híbrida, las arquitecturas orientadas a eventos y la toma de decisiones en tiempo real, las expectativas sobre los sistemas de mensajería cambiaron fundamentalmente. Lo que antes era “suficientemente confiable” ahora debe estar siempre activo, ser seguro por diseño y estar integrado perfectamente en todos los ecosistemas.
Las expectativas de seguridad están evolucionando rápidamente y la tolerancia a los tiempos de inactividad se acerca a cero. Este cambio plantea una pregunta crítica para los líderes empresariales: ¿su plataforma de mensajería está lista para lo que viene? Las fallas en los mensajes pueden provocar incoherencias transaccionales, tiempo de inactividad y riesgos de incumplimiento, especialmente en industrias reguladas.
IBM MQ 10.0 aborda estos desafíos a través de la innovación en cuatro pilares estratégicos:
Las capacidades nativas de alta disponibilidad y replicación entre regiones ayudan a garantizar la continuidad de negocio en entornos distribuidos. Los sistemas se mantienen operativos, incluso durante fallas, respaldando las expectativas siempre activas de las empresas modernas.
Con soporte para criptografía postcuántica y modelos de autenticación modernos, IBM MQ 10.0 ayuda a las organizaciones a adelantarse a las amenazas emergentes mientras protege los datos confidenciales en movimiento.
La observabilidad mejorada y las operaciones asistidas por IA mejoran la forma en que los equipos monitorean, gestionan y resuelven los problemas de los entornos de mensajería, lo que reduce la complejidad operacional y acelera la resolución de problemas.
Desde la integración de Kafka hasta los despliegues nativos de Kubernetes, IBM MQ 10.0 permite una comunicación fluida entre arquitecturas híbridas, uniendo los sistemas tradicionales con las aplicaciones modernas.
IBM MQ 10.0 es más que un lanzamiento de características: es un cambio estratégico en la forma en que la mensajería admite arquitecturas híbridas modernas.
El papel de la mensajería está evolucionando. Ya no se trata solo de conectar sistemas; se trata de permitir un flujo de datos continuo, en tiempo real y confiable en toda la empresa. IBM MQ 10.0 refleja este cambio. Ofrece la confiabilidad de la que dependen las empresas, combinada con la flexibilidad necesaria para la integración moderna, lo que garantiza que las organizaciones no tengan que elegir entre estabilidad e innovación. Porque en el entorno actual, se necesitan ambas.
IBM MQ 10.0 LTS estará disponible de forma general a partir del 16 de junio (19 de junio para MQ for z/OS) de 2026, lo que proporciona una base sólida para la mensajería moderna y la integración híbrida. Explore cómo IBM MQ puede ayudarle a crear plataformas de integración resilientes, seguras y preparadas para el futuro.