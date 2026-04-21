A medida que las organizaciones avanzan hacia la nube híbrida, las arquitecturas orientadas a eventos y la toma de decisiones en tiempo real, las expectativas sobre los sistemas de mensajería cambiaron fundamentalmente. Lo que antes era “suficientemente confiable” ahora debe estar siempre activo, ser seguro por diseño y estar integrado perfectamente en todos los ecosistemas.

Las expectativas de seguridad están evolucionando rápidamente y la tolerancia a los tiempos de inactividad se acerca a cero. Este cambio plantea una pregunta crítica para los líderes empresariales: ¿su plataforma de mensajería está lista para lo que viene? Las fallas en los mensajes pueden provocar incoherencias transaccionales, tiempo de inactividad y riesgos de incumplimiento, especialmente en industrias reguladas.

IBM MQ 10.0 aborda estos desafíos a través de la innovación en cuatro pilares estratégicos: