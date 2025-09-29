Automatización de procesos empresariales Operaciones de negocio

Presentación de IBM MaaS360 Fast Start: gestión sencilla de dispositivos para pequeñas y medianas empresas

Autor

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer

La gestión de los teléfonos, tabletas y computadoras portátiles de los empleados no debería aumentar su carga de trabajo. Por eso creamos IBM MaaS360 Fast Start: una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) diseñada específicamente para pymes que necesitan protección de nivel empresarial con simplicidad a nivel de consumidor.

Fast Start le ayuda a proteger los datos empresariales confidenciales en los dispositivos de los empleados (especialmente con BYOD y el trabajo remoto) y evita la pérdida de datos de dispositivos perdidos o robados.

Comience más rápido con Fast Start

A medida que su empresa crece, la gestión de dispositivos se vuelve más difícil. Es posible que haya experimentado la pérdida de teléfonos personales que ponen en riesgo datos confidenciales, pequeños equipos de TI que se ven sobrecargados tratando de mantener todo actualizado, empleados que lidian con acceso incongruente en diferentes dispositivos y la incorporación de nuevo personal toma más tiempo del que debería.

Fast Start le ayuda a cerrar estas brechas, proteger sus datos y mantener la productividad de su equipo sin agregar complejidad. Y puede seguir una configuración guiada paso a paso y una consola fácil de usar para gestionar dispositivos en minutos, no en días.

Beneficios clave de IBM MaaS360 Fast Start

Las pymes enfrentan los mismos riesgos de seguridad que las organizaciones más grandes, pero sin un gran equipo de TI para manejarlos. MaaS360 Fast Start le ayuda a:

  • Inscribir dispositivos automáticamente: agregue dispositivos iOS y Android con solo unos clics.
  • Aplicar políticas de seguridad integradas: las mejores prácticas preconfiguradas mantienen sus datos a salvo de las amenazas cibernéticas comunes.
  • Distribuir aplicaciones con facilidad: proporcione a su equipo las herramientas que necesita, de forma rápida y segura.
  • Navegar con confianza: no se requiere capacitación especial ni conocimientos técnicos.

Con Fast Start, puede:

  • Ahorrar tiempo y recursos: evite los gastos generales de configuraciones de TI complejas.
  • Aumentar la productividad: su equipo puede acceder de forma segura a herramientas y aplicaciones desde cualquier lugar.
  • Proteger su negocio: manténgase seguro sin necesidad de un departamento dedicado de TI o seguridad.
  • Concentrarse en el crecimiento: dedique menos tiempo a gestionar dispositivos y más tiempo a desarrollar su negocio.

Fast Start está diseñado para ofrecer seguridad de nivel empresarial a un precio que tenga sentido para las empresas en crecimiento.

Comience hoy mismo con Fast Start

Ya sea una empresa de consultoría de 20 personas o un minorista de rápido crecimiento, MaaS360 Fast Start elimina la complejidad de la gestión de dispositivos para que pueda centrarse en lo que más importa: administrar su negocio.

