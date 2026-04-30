Presentamos IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: el primer paso hacia la contabilidad de emisiones escalable

Los enfoques basados en hojas de cálculo pueden ser una forma práctica de empezar con los cálculos de emisiones, ofreciendo flexibilidad y familiaridad para los equipos. Pero a medida que aumentan los volúmenes de datos y más stakeholders confían en los resultados, estos enfoques pueden volverse más difíciles de gestionar en la práctica. Los equipos a menudo se enfrentan a metodologías incoherentes entre archivos, selección manual de factores de emisiones y cálculos desconectados que son difíciles de conciliar. La consolidación de resultados para la elaboración de informes lleva mucho tiempo y la auditabilidad limitada dificulta la validación o explicación de cómo se obtuvieron las cifras.

IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a abordar estos desafíos al reemplazar la configuración manual con una lógica de cálculo predefinida y alineada con los estándares y factores de emisión integrados directamente en Excel. Esto permite a los equipos trabajar de manera más congruente mientras reducen el esfuerzo manual, y proporciona un camino práctico hacia una contabilidad de emisiones más estructurada a medida que evolucionan los requisitos.

Si bien Excel sigue siendo útil para los cálculos en las primeras etapas, no está diseñado para respaldar el nivel de control, congruencia y trazabilidad requerido a medida que la contabilidad de emisiones se vuelve más crítica para el negocio. A medida que los programas de emisiones se van consolidando, los métodos basados en hojas de cálculo pueden resultar cada vez más difíciles de gestionar. Los equipos pueden encontrar metodologías incoherentes entre archivos y usuarios, depender de la selección y el mantenimiento manuales de los factores de emisiones y enfrentar desafíos para consolidar los resultados para informes o análisis, con auditabilidad y trazabilidad limitadas.

Estos desafíos pueden aumentar el esfuerzo manual y dificultar el mantenimiento de la coherencia, responder a los requisitos de informes y comunicar con confianza los datos de emisiones. Si bien Excel sigue siendo útil, no está diseñado para servir como un sistema de registro a largo plazo para la contabilidad de emisiones.