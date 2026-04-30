Presentamos IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: el primer paso hacia la contabilidad de emisiones escalable

Nos complace anunciar IBM Envizi Emissions Calculations in Excel, diseñado para equipos de sustentabilidad y organizaciones que dependen de hojas de cálculo para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya sea que estén comenzando con los informes de emisiones o gestionando datos complejos de Alcance 3.
Excel suele ser el primer lugar donde los equipos de sustentabilidad calculan estas emisiones porque es flexible, familiar y accesible. Pero a medida que crecen los requisitos, las hojas de cálculo pueden volverse difíciles de estandarizar, escalar y auditar.
La solución está diseñada para reunirse con los equipos donde se encuentran hoy, al tiempo que los ayuda a avanzar hacia un enfoque más estructurado y auditable para la contabilidad de emisiones. Introduce cálculos estandarizados en los flujos de trabajo de Excel como primer paso y proporciona un camino claro hacia una gestión de emisiones de nivel empresarial a lo largo del tiempo.
La gestión del carbono se está convirtiendo en una prioridad empresarial más allá de los equipos de sustentabilidad. Cada vez más organizaciones miden las emisiones para cumplir con los requisitos de los proveedores, prepararse para las obligaciones de informes, apoyar las necesidades de financiación e identificar oportunidades de eficiencia. En todas las cadenas de suministro, cada vez es más habitual que se pida a los proveedores que faciliten datos sobre las emisiones de carbono para respaldar la presentación de informes de Alcance 3 y cumplir con las exigencias normativas en constante evolución.
Para muchas organizaciones, especialmente aquellas que trabajan con emisiones de proveedores y cadena de valor, Excel sigue siendo una parte importante de ese proceso. A menudo es la herramienta principal, lo que obliga a los equipos a crear cálculos desde cero, interpretar metodologías y obtener factores de emisión manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo y resultar difícil de estandarizar sin apoyo adicional.
Las hojas de cálculo son familiares y flexibles, razón por la cual muchos equipos aún dependen de ellas para el trabajo de emisiones. Sin embargo, lo que comienza como una solución práctica puede volverse difícil de estandarizar y mantener con el tiempo.
Los enfoques basados en hojas de cálculo pueden ser una forma práctica de empezar con los cálculos de emisiones, ofreciendo flexibilidad y familiaridad para los equipos. Pero a medida que aumentan los volúmenes de datos y más stakeholders confían en los resultados, estos enfoques pueden volverse más difíciles de gestionar en la práctica. Los equipos a menudo se enfrentan a metodologías incoherentes entre archivos, selección manual de factores de emisiones y cálculos desconectados que son difíciles de conciliar. La consolidación de resultados para la elaboración de informes lleva mucho tiempo y la auditabilidad limitada dificulta la validación o explicación de cómo se obtuvieron las cifras.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a abordar estos desafíos al reemplazar la configuración manual con una lógica de cálculo predefinida y alineada con los estándares y factores de emisión integrados directamente en Excel. Esto permite a los equipos trabajar de manera más congruente mientras reducen el esfuerzo manual, y proporciona un camino práctico hacia una contabilidad de emisiones más estructurada a medida que evolucionan los requisitos.
Si bien Excel sigue siendo útil para los cálculos en las primeras etapas, no está diseñado para respaldar el nivel de control, congruencia y trazabilidad requerido a medida que la contabilidad de emisiones se vuelve más crítica para el negocio. A medida que los programas de emisiones se van consolidando, los métodos basados en hojas de cálculo pueden resultar cada vez más difíciles de gestionar. Los equipos pueden encontrar metodologías incoherentes entre archivos y usuarios, depender de la selección y el mantenimiento manuales de los factores de emisiones y enfrentar desafíos para consolidar los resultados para informes o análisis, con auditabilidad y trazabilidad limitadas.
Estos desafíos pueden aumentar el esfuerzo manual y dificultar el mantenimiento de la coherencia, responder a los requisitos de informes y comunicar con confianza los datos de emisiones. Si bien Excel sigue siendo útil, no está diseñado para servir como un sistema de registro a largo plazo para la contabilidad de emisiones.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ayuda a los equipos a dar el primer paso hacia una contabilidad de emisiones más estructurada introduciendo una lógica de cálculo alineada con los estándares directamente en las hojas de cálculo que ya utilizan. La solución permite a los usuarios calcular las emisiones de carbono utilizando factores de emisión globales y regionales alineados con estándares reconocidos, sin necesidad de gestionar bibliotecas de factores o metodologías de cálculo manualmente.
Incluye:
Disponible a través de Microsoft App Marketplace como complemento de Excel, la solución aporta cálculos de emisiones estandarizados, factores de emisión integrados y plantillas guiadas directamente en Excel, ayudando a los equipos a aplicar metodologías coherentes dentro de las hojas de cálculo que ya utilizan. Permite una forma práctica de pasar de los cálculos manuales e incoherentes hacia un enfoque más coherente y repetible sin interrumpir los flujos de trabajo existentes.
Con el tiempo, muchas organizaciones comienzan a superar los procesos basados en hojas de cálculo. La creciente complejidad y las crecientes expectativas de informes y auditabilidad requieren un enfoque más estructurado. Envizi respalda esta progresión más allá de Excel.
Las organizaciones pueden ampliar los cálculos de emisiones a flujos de trabajo y procesos operativos más amplios con Envizi Emissions API, o adoptar Envizi Emissions Accounting para respaldar procesos sólidos de informes, gobernanza y auditoría empresariales, al tiempo que consolidan los datos de emisiones en un sistema de registro sólido y único. Esto les permite pasar de cálculos manuales fragmentados a una capacidad de contabilidad de emisiones escalable y auditable.
IBM Envizi proporciona una progresión clara para las organizaciones en diferentes etapas de madurez:
Excel puede ser un punto de partida útil para los cálculos de emisiones, pero no está diseñado para funcionar como un sistema de registro o para respaldar la agregación, los informes y el análisis necesarios a medida que los datos de emisiones se vuelven más complejos. Excel puede ser un punto de partida útil para las emisiones cálculos, pero no está diseñado para admitir los crecientes requisitos de informes, coherencia y auditabilidad. A medida que aumentan esos requisitos, las organizaciones a menudo necesitan un enfoque más estructurado y centralizado.
IBM Envizi ayuda a cerrar esa brecha al incorporar estructura y estandarización a los flujos de trabajo de las hojas de cálculo actuales, al tiempo que permite una transición hacia la contabilidad de emisiones empresariales con el tiempo.
El resultado es menos tiempo dedicado a gestionar hojas de cálculo y más tiempo dedicado a comprender y actuar sobre los datos de emisiones.
Regístrese para una prueba de 30 días
Acompáñenos en un seminario web en vivo el 12 de mayo de 2026