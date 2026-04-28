Presentamos IBM Envizi Emissions API: lleve cálculos de emisiones confiables a los sistemas que ya utiliza

A medida que crece la demanda de insights escalables sobre emisiones en tiempo real, las organizaciones necesitan más que herramientas independientes y están recurriendo a componentes básicos flexibles que se integran en sus productos y sistemas.

Emissions API está diseñada para satisfacer esa necesidad, proporcionando acceso a la robusta base de Envizi en emisiones, datos de factores gestionados y metodologías alineadas con el Protocolo de GEI. Como parte de la cartera más amplia de Envizi, extiende estas capacidades de cálculo a aplicaciones, productos y flujos de trabajo, junto con Envizi Emissions Accounting para flujos de trabajo empresariales totalmente gestionados, auditabilidad e informes, y Envizi Emissions Calculations in Excel para un enfoque de autoservicio práctico. En conjunto, estas soluciones están diseñadas para ofrecer a las organizaciones flexibilidad a la hora de aplicar los cálculos de emisiones, con la capacidad de adaptarse a medida que los requisitos evolucionan y se amplían con el tiempo.