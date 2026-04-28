Presentamos IBM Envizi Emissions API: lleve cálculos de emisiones confiables a los sistemas que ya utiliza

IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Envizi Emissions API, que permite a las organizaciones, desarrolladores y proveedores de software integrar cálculos de emisiones directamente en los sistemas, productos y flujos de trabajo que ya utilizan.
A medida que crece la demanda de insights escalables sobre emisiones en tiempo real, las organizaciones necesitan más que herramientas independientes y están recurriendo a componentes básicos flexibles que se integran en sus productos y sistemas.
Emissions API está diseñada para satisfacer esa necesidad, proporcionando acceso a la robusta base de Envizi en emisiones, datos de factores gestionados y metodologías alineadas con el Protocolo de GEI. Como parte de la cartera más amplia de Envizi, extiende estas capacidades de cálculo a aplicaciones, productos y flujos de trabajo, junto con Envizi Emissions Accounting para flujos de trabajo empresariales totalmente gestionados, auditabilidad e informes, y Envizi Emissions Calculations in Excel para un enfoque de autoservicio práctico. En conjunto, estas soluciones están diseñadas para ofrecer a las organizaciones flexibilidad a la hora de aplicar los cálculos de emisiones, con la capacidad de adaptarse a medida que los requisitos evolucionan y se amplían con el tiempo.
Los cálculos de emisiones suelen parecer más sencillos de lo que realmente son. En la práctica, dependen del acceso a factores de emisiones creíbles, la capacidad de aplicar la metodología adecuada para el tipo de actividad y la geografía y suficiente transparencia para respaldar la revisión, los informes y la confianza de los stakeholders. Muchas organizaciones siguen intentando gestionar esto mediante fuentes de datos desconectadas, cálculos manuales y métodos incongruentes.
Si exploró agregar lógica de emisiones a su producto, es probable que se haya encontrado con algunos desafíos:
Desarrollar esto internamente implica gestionar conjuntos de datos, establecer metodologías de control de versiones y garantizar la coherencia entre los distintos casos de uso y regiones.
Envizi Emissions API abstrae esa complejidad en un conjunto de endpoints REST. La API está estructurada para responder a:
En este ejemplo, la API se utiliza para calcular las emisiones asociadas con el consumo de 1 kWh de electricidad de la red en Nueva York. La solicitud envía los datos de actividad (uso de electricidad), ubicación y periodo a la API, que luego devuelve las emisiones calculadas junto con detalles sobre los factores de emisión utilizados.
Esto le permite centrarse en la lógica de su aplicación, mientras que Envizi se encarga de la selección y actualización de factores, la alineación de la metodología y la coherencia de los cálculos.
La API está diseñada para integrarse en los sistemas y flujos de trabajo existentes, no para reemplazarlos. Admite casos de uso de Alcance 1, 2 y 3 mediante la aplicación de metodologías estandarizadas y datos de factores de emisiones gestionados, lo que ayuda a garantizar que los cálculos sigan siendo coherentes en todos los sistemas y casos de uso. Esto permite a los equipos integrar la lógica de emisiones sin introducir complejidad adicional en su infraestructura.
Los datos de actividad que requieren cálculos de emisiones a menudo se distribuyen en los sistemas ERP, adquisiciones y logística, lo que hace que los cálculos del Alcance 3 dependan de la integración efectiva y el procesamiento de datos. La API lleva los cálculos de emisiones a su sistema de registro para respaldar resultados confiables y trazables en todas las categorías, como bienes comprados, transporte y etapas del ciclo de vida del producto.
Un ejemplo es IBM Maximo HSE, donde las capacidades de cálculo de emisiones de Envizi se utilizan para respaldar la gestión de emisiones fugitivas y estacionarias relacionadas con los tickets de incidentes.
Al utilizar la API, evita:
Envizi Emissions API es particularmente útil si usted:
A medida que los cálculos de emisiones se convierten en parte de más sistemas, productos y flujos de trabajo, las organizaciones necesitan una forma de escalarlos sin agregar complejidad innecesaria. IBM Envizi Emissions API está diseñada para ayudar a los equipos a llevar cálculos rastreables a los entornos que ya utilizan, al tiempo que aborda el esfuerzo de crear y mantener la lógica de emisiones por sí mismos.
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