Los equipos de ingeniería están experimentando una transformación digital de gran alcance en la ingeniería compleja y la gestión del ciclo de vida del producto, y la IA generativa puede ayudar. Sin embargo, en los dominios de ingeniería donde la precisión y el cumplimiento no son negociables, y los resultados deben ser correctos, la aplicación de la IA generativa no se puede hacer de manera ingenua.

Incluso un solo requisito impredecible puede generar costosas repeticiones del trabajo, retrasos en la programación y resultados de baja calidad que pueden poner en riesgo la viabilidad del producto y, a veces, de la empresa. Esto es especialmente vital para las industrias críticas para la seguridad, como la automotriz, aeroespacial o de dispositivos médicos, donde los errores pueden afectar el éxito del producto y del negocio. Las aplicaciones de IA que carecen de rigor de nivel empresarial o que omiten las salvaguardas críticas pueden socavar la promesa de velocidad y automatización que pretenden ofrecer.

Hacerlo bien puede llevar a una mayor velocidad y claridad, y generar confianza para sus equipos de ingeniería y stakeholders.