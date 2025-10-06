Inteligencia artificial Automatización de TI

Dominios de ingeniería de alta confianza y agente de IA: presentamos IBM Engineering AI Hub v1.0 (disponible este mes)

Publicado 10/06/2025

Autor

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM

IBM ELM se está preparando para lanzar agentes de IA para ayudar a los equipos de ingeniería a lograr mayor velocidad, claridad y confianza.

Los equipos de ingeniería están experimentando una transformación digital de gran alcance en la ingeniería compleja y la gestión del ciclo de vida del producto, y la IA generativa puede ayudar. Sin embargo, en los dominios de ingeniería donde la precisión y el cumplimiento no son negociables, y los resultados deben ser correctos, la aplicación de la IA generativa no se puede hacer de manera ingenua.

Incluso un solo requisito impredecible puede generar costosas repeticiones del trabajo, retrasos en la programación y resultados de baja calidad que pueden poner en riesgo la viabilidad del producto y, a veces, de la empresa. Esto es especialmente vital para las industrias críticas para la seguridad, como la automotriz, aeroespacial o de dispositivos médicos, donde los errores pueden afectar el éxito del producto y del negocio. Las aplicaciones de IA que carecen de rigor de nivel empresarial o que omiten las salvaguardas críticas pueden socavar la promesa de velocidad y automatización que pretenden ofrecer.   

Hacerlo bien puede llevar a una mayor velocidad y claridad, y generar confianza para sus equipos de ingeniería y stakeholders.

El enfoque de IBM ELM: agentes de IA a nivel de tarea

Un patrón prometedor para la IA en ingeniería es aplicar automatizaciones de IA a nivel de tarea impulsadas por agentes creados específicamente para cumplir con estas tareas. Esto permite nuevos tipos de automatizaciones, al tiempo que aborda algunos de los riesgos de errores derivados de consultas generales a modelos de lenguaje grandes (LLM).

Hemos adoptado este enfoque en el próximo producto IBM Engineering AI Hub v1.0. Es un complemento de IBM® Engineering Lifecycle Management, que proporcionará agentes que aparecerán ante los usuarios como nuevas características “inteligentes” en sus herramientas existentes.

La primera versión, con disponibilidad prevista a partir del 14 de octubre de 2025, incluye agentes diseñados para estos casos de uso:

  • Análisis de calidad de los requisitos: redacte eficientemente requisitos de alta calidad. Utilice puntuaciones de calidad generadas por agentes para abordar los riesgos ocultos entre las especificaciones de sus requisitos.
  • Pregunte sus requisitos: interactúe con sus requisitos utilizando lenguaje natural para obtener respuestas a sus preguntas, resúmenes, traducciones y más.
  • Sinopsis de elementos de trabajo: cambie rápidamente de contexto, poniéndose al día con tareas complejas y de larga duración, defectos y otros elementos de trabajo.

Los ingenieros podrán acceder a estos resultados impulsados por IA en una experiencia integrada al utilizar la aplicación de ingeniería de requisitos DOORS Next y la aplicación de seguimiento y planificación Workflow Management.

El ser humano al volante

Los agentes son prometedores, pero no son una panacea. Nuestros principios de diseño incluyen mantener a los humanos al volante (piense: la IA recomienda, el humano decide), establecer expectativas realistas con los usuarios y recopilar evidencia a través de la verificación y validación de que las automatizaciones a nivel de tarea demuestran un nivel suficiente de precisión, confiabilidad y utilidad.

Para la era “definida por software”

A medida que los productos y sistemas se vuelven cada vez más “definidos por software” y la complejidad crece, la necesidad de herramientas más inteligentes y automatizadas nunca ha sido mayor. IBM Engineering AI Hub está diseñado para ser un paso en esta dirección.

