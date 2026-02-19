Presentamos un nuevo agente de IA en IBM Engineering AI Hub 1.2: elementos de trabajo de mayor calidad, ejecución más rápida

IBM Engineering AI Hub 1.2 se está preparando para lanzar un nuevo agente de composición de elementos de trabajo, diseñado para crear borradores bien estructurados y de alta calidad para épicas, características e historias de usuarios, directamente dentro de la interfaz de IBM Engineering Workflow Management.

Ayuda a reducir la creación manual y a mejorar la calidad de referencia de la creación de elementos de trabajo para que los ingenieros dediquen menos tiempo a aclarar la intención y más tiempo a ofrecer los resultados deseados y el valor para el cliente.

Con disponibilidad general prevista para el 26 de marzo de 2026, el próximo lanzamiento refuerza el compromiso de IBM de ofrecer soluciones modernas y fáciles de usar que ayuden a las organizaciones a maximizar el valor de sus datos de ingeniería y mejorar la productividad en todo el ciclo de vida del desarrollo.