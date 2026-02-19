Presentamos un nuevo agente de IA en IBM Engineering AI Hub 1.2: elementos de trabajo de mayor calidad, ejecución más rápida

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) pronto ampliará sus capacidades de automatización impulsadas por IA para generar calidad y coherencia en la gestión del flujo de trabajo de ingeniería.
IBM Engineering AI Hub 1.2 se está preparando para lanzar un nuevo agente de composición de elementos de trabajo, diseñado para crear borradores bien estructurados y de alta calidad para épicas, características e historias de usuarios, directamente dentro de la interfaz de IBM Engineering Workflow Management.
Ayuda a reducir la creación manual y a mejorar la calidad de referencia de la creación de elementos de trabajo para que los ingenieros dediquen menos tiempo a aclarar la intención y más tiempo a ofrecer los resultados deseados y el valor para el cliente.
Con disponibilidad general prevista para el 26 de marzo de 2026, el próximo lanzamiento refuerza el compromiso de IBM de ofrecer soluciones modernas y fáciles de usar que ayuden a las organizaciones a maximizar el valor de sus datos de ingeniería y mejorar la productividad en todo el ciclo de vida del desarrollo.
El nuevo agente de composición de elementos de trabajo minimiza el esfuerzo manual y repetitivo involucrado en la redacción de épicas, características e historias de usuarios al ayudar en el proceso de creación de puntos de partida estructurados y de alta calidad. Esto reduce el tiempo dedicado a tareas de creación repetitivas y garantiza que cada elemento de trabajo comience con una base clara y coherente.
Al aplicar una estructura y un lenguaje uniformes, el agente mejora la claridad entre los equipos, lo que ayuda a los stakeholders del producto, de la ingeniería y de la calidad a mantenerse alineados desde el principio y reduce los malentendidos que suelen ralentizar a los equipos.
Con borradores bien formados disponibles desde el principio, los equipos pueden ingresar a los ciclos de planificación con mayor confianza y eficiencia. El agente de composición de elementos de trabajo proporciona elementos de trabajo que ya capturan el contexto y la intención esenciales, lo que lleva a sesiones de preparación más rápidas, estimación más precisa y planificación más fluida de sprints y lanzamientos. Debido a que los elementos de trabajo comienzan con detalles más completos, la repetición del trabajo posterior causada por información poco clara o faltante se reduce significativamente, lo que ayuda a los equipos a evitar retrasos, reducir los tiempos de espera y ofrecer valor al cliente más rápido.
Este nuevo agente de IA se encuentra en el centro de la próxima versión de IBM Engineering AI Hub V1.2, ampliando la creciente suite de agentes de IA y creado para ayudar a los equipos a crear rápidamente características de alta calidad, historias de usuarios y tareas, directamente dentro de Engineering Workflow Management de ELM. Está diseñado para mejorar la agilidad, acelerar la planificación y aumentar la alineación, la coherencia y la claridad entre equipos, proyectos, programas y líneas de productos.
La innovación en ingeniería respaldada por esta nueva automatización de IA se integra donde ocurre la planificación, lo que permite una iteración más rápida y reduce la sobrecarga evitable del proceso.
Junto con el agente de composición de elementos de trabajo, V1.2 trae más avances: un nuevo cliente basado en la web para administradores, que permite configurar Engineering IA Hub y los agentes que gestiona; y mejora en la calidad de análisis de requisitos que permite a los profesionales descartar puntuaciones desalineadas con su experiencia.
IBM Engineering AI Hub permite a los equipos gestionar programas complejos, con un enfoque a escala empresarial, al automatizar el trabajo de ingeniería repetitivo o que consume mucho tiempo a lo largo del ciclo de vida, lo que permite a los expertos moverse más rápido, mientras mantienen el rigor para la entrega crítica para la misión y la seguridad.
Más allá del agente de composición de elementos de trabajo, IBM Engineering AI Hub incluye agentes para el análisis de calidad de requisitos (que mejora la claridad y la precisión), un asistente de ingeniería (para consultas conversacionales, búsqueda de temas o traducción), descubrimiento de casos de uso de MBSE (que conecta los requisitos de lenguaje natural con los modelos del sistema) y la sinopsis de los elementos de trabajo (que resume trabajos complejos o defectos).
En conjunto, estos agentes refuerzan la continuidad y la trazabilidad digitales, desde los requisitos hasta la planificación y la ejecución, de modo que las organizaciones de ingeniería pueden ampliar la entrega sin sacrificar la calidad, la alineación o la visibilidad.
Regístrese para el seminario web de lanzamiento el 26 de marzo de 2026