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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM COBOL Elevate for z/OS: una nueva era de optimización y modernización de aplicaciones COBOL

IBM está anunciando IBM COBOL Elevate for z/OS, una solución integral diseñada para ayudar a las organizaciones a modernizar las aplicaciones COBOL críticas para el negocio mediante la optimización automatizada del rendimiento, actualizaciones aceleradas del compilador e insights de rendimiento aplicables en la práctica.

Publicado el 7 de julio de 2026

Las aplicaciones COBOL siguen siendo fundamentales para muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo. A medida que las organizaciones continúan modernizando sus entornos de TI, enfrentan una presión creciente para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, mantener los niveles de software admitidos y reducir la dependencia de habilidades especializadas, mientras que continúan ofreciendo operaciones empresariales ininterrumpidas.

IBM COBOL Elevate for z/OS ayuda a solucionar estos desafíos al reunir capacidades de automatización, analytics y asistidas por IA en una única solución. Diseñado para organizaciones que ejecutan aplicaciones COBOL en IBM Z, ayuda a simplificar los esfuerzos de modernización y tiene como objetivo mejorar la calidad de las aplicaciones, la productividad de los desarrolladores y la eficiencia operativa.

IBM z17 es la plataforma líder de la industria para aplicaciones COBOL críticas para el negocio, que reúne hardware especializado y un compilador COBOL de próxima generación para ofrecer un rendimiento, resiliencia y eficiencia inigualables. Explore IBM COBOL Elevate con el nuevo z17 de bastidor único y montaje en rack para maximizar el valor de la inversión existente y aproveche las nuevas capacidades de COBOL para acelerar el proceso de modernización.

Lea la carta de anuncio para z17 de bastidor único y montaje en rack.

3 capacidades poderosas en una solución integrada

IBM COBOL Elevate for z/OS está diseñado para reunir tres capacidades complementarias a fin de ayudar a las organizaciones a optimizar, actualizar y optimizar el rendimiento de las aplicaciones COBOL.

1. Acelerar

IBM COBOL Elevate for z/OS realiza un análisis de rendimiento inicial para determinar qué programas COBOL requieren optimización. Está diseñado para identificar programas COBOL que requieren optimización a través de una configuración simple y única y ayudar con el proceso de optimización. Las aplicaciones COBOL identificadas se optimizan sin cambios en el código fuente, necesidad de recompilación o actividades extensas de análisis de rendimiento.

IBM COBOL Elevate está diseñado para reducir el esfuerzo de pruebas previas al despliegue de módulos COBOL optimizados, permitiendo a las organizaciones desbloquear valor adicional de las aplicaciones COBOL existentes.

2. Actualización

La capacidad Simplify Compiler Upgrades está diseñada para ayudar a las organizaciones a acelerar la actualización a niveles de compilador Enterprise COBOL compatibles.

A través del análisis de inventario automatizado, las evaluaciones de preparación, la corrección asistida por IA y los flujos de trabajo guiados, los equipos pueden comprender mejor las dependencias de las aplicaciones, identificar los requisitos de actualización y predecir el riesgo del proyecto. Esto ayuda a las organizaciones a mantenerse al día mientras aprovechan las últimas innovaciones de Enterprise COBOL y IBM Z.

3. Insights de rendimiento

Performance Insights ayuda a las organizaciones a identificar y priorizar posibles problemas de rendimiento directamente dentro del código fuente de COBOL. Mediante análisis estáticos y dinámicos junto con datos de ejecución reales, IBM COBOL Elevate ofrece recomendaciones aplicables en la práctica que ayudan a los desarrolladores a centrarse en los problemas identificados con mayor impacto. Al conectar el análisis directamente al código fuente, las organizaciones pueden moverse rápidamente de la identificación a la corrección.

Por qué es importante

Las organizaciones buscan formas prácticas de modernizar las aplicaciones existentes mientras mantienen la confiabilidad y resiliencia de las que dependen sus negocios.

IBM COBOL Elevate for z/OS está diseñado para ayudar a enfrentar los desafíos clave de modernización de aplicaciones COBOL al:

  • Optimizar el rendimiento de la aplicación COBOL aprovechando al máximo las capacidades de la plataforma Z, maximizando el retorno de la inversión (ROI).
  • Apoyar la gestión proactiva del rendimiento.
  • Acelerar las iniciativas de modernización de aplicaciones COBOL y actualización de compiladores.
  • Reducir la dependencia de las escasas habilidades de COBOL y los recursos de desarrollo.

Juntas, estas capacidades están diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizarse con mayor velocidad mientras continúan aprovechando la lógica empresarial y la estabilidad operativa integradas en sus aplicaciones COBOL.

Disponibilidad general

Está planeado que IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 esté disponible a partir del 18 de septiembre de 2026. Para obtener información adicional sobre IBM COBOL Elevate for z/OS, contacte con su representante de IBM o IBM Business Partner.

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Shereen Ghobrial

Director, Compilation Technology & Enterprise Products, IBM Z Software

IBM

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