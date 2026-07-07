IBM COBOL Elevate for z/OS: una nueva era de optimización y modernización de aplicaciones COBOL

Las aplicaciones COBOL siguen siendo fundamentales para muchos de los sistemas empresariales más importantes del mundo. A medida que las organizaciones continúan modernizando sus entornos de TI, enfrentan una presión creciente para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, mantener los niveles de software admitidos y reducir la dependencia de habilidades especializadas, mientras que continúan ofreciendo operaciones empresariales ininterrumpidas.

IBM COBOL Elevate for z/OS ayuda a solucionar estos desafíos al reunir capacidades de automatización, analytics y asistidas por IA en una única solución. Diseñado para organizaciones que ejecutan aplicaciones COBOL en IBM Z, ayuda a simplificar los esfuerzos de modernización y tiene como objetivo mejorar la calidad de las aplicaciones, la productividad de los desarrolladores y la eficiencia operativa.

IBM z17 es la plataforma líder de la industria para aplicaciones COBOL críticas para el negocio, que reúne hardware especializado y un compilador COBOL de próxima generación para ofrecer un rendimiento, resiliencia y eficiencia inigualables. Explore IBM COBOL Elevate con el nuevo z17 de bastidor único y montaje en rack para maximizar el valor de la inversión existente y aproveche las nuevas capacidades de COBOL para acelerar el proceso de modernización.

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