Presentamos IBM Cloud Key Protect Dedicated: diseñado para cargas de trabajo en la nube de alta seguridad

Aislamiento criptográfico y control propiedad del cliente, por diseño.
Ante la creciente presión en torno a la soberanía de los datos, la auditabilidad y el cumplimiento normativo regional, los responsables de seguridad necesitan tener la certeza absoluta de que sus claves de cifrado son exclusivamente suyas y que ni el proveedor de servicios en la nube ni ningún tercero tiene acceso a ellas.
IBM Cloud Key Protect Dedicated ofrece exactamente eso: un modelo Keep Your Own Key de inquilino único, despliegue que prioriza el aislamiento del servicio de gestión de claves nativo de la nube de IBM con dominios HSM dedicados y un modelo de confianza estricto propiedad del cliente.
Key Protect Dedicated proporciona una alta garantía técnica al aislar criptográficamente las claves de los operadores de la nube mediante HSM dedicados y acceso controlado por el cliente. Este diseño asegura la separación de funciones y garantiza que solo el cliente pueda acceder a sus claves de cifrado o manejarlas.
IBM Cloud Key Protect Dedicated ofrece propiedad y aislamiento de claves reales para las cargas de trabajo en la nube más sensibles y cumple con las normas. Así es como está diseñado para ofrecer un alto nivel de seguridad a escala.
Hemos entrelazado los patrones más comunes que vemos en los clientes regulados. Úselos como puntos de partida para sus programas y arquitecturas de referencia.
Los bancos y los proveedores de pagos se enfrentan a controles clave fragmentados, amenazas de usuarios internos/infraestructura y obligaciones regionales, como DORA, C5, ISMAP y otras. Con KYOK de inquilino único y dominios HSM dedicados, puede centralizar la gobernanza en todos los pipelines de pagos, comercio y analytics, uniendo el legado y la nube mientras se alinea con los requisitos de FS Cloud y PCI.
El resultado: un control más sólido, auditorías más transparentes y una modernización más segura.
Los proveedores necesitan un cifrado coherente en EHR, imágenes, telesalud e IA clínica, además de registros precisos para las revisiones de HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated ofrece despliegues dedicados por región, aislamiento de claves de inquilino único y registro unificado para que siempre sepa quién puede acceder a qué y pueda demostrarlo.
El resultado: cumplimiento simplificado, menor fricción de auditoría e implementación más rápida de los servicios digitales de salud.
Las pipelines de IA generativa abarcan data lakes, almacenes de vectores y repositorios de modelos, a menudo con cifrado incongruente y sin un solo propietario. Aplique BYOK/KYOK en los activos watsonx.ai y watsonx.data con claves dedicadas respaldadas por HSM para reforzar el linaje y la residencia mientras acelera una postura de RAG previamente aprobada.
El resultado: una IA gobernada con menos transferencias de responsabilidad en materia de seguridad y evidencia más clara.
AIX, DB2, SAP y las copias de seguridad a menudo mezclan métodos sin un propietario claro. Con KYOK de inquilino único y dominios HSM dedicados, proteja las migraciones de LPAR, el traslado de SAP a la nube y las operaciones de DR/copia de seguridad, mientras mantiene las claves en la región que necesita.
El resultado: una adopción más rápida de PowerVS con control y gobernanza verificables.
Utilice Key Protect Dedicated para estandarizar el cifrado para bases de datos, almacenamiento de objetos y contenedores, con mecanismos dobles de autorización para acciones confidenciales como la eliminación de claves o ceremonias de claves maestras. Resultado: menos configuraciones erróneas, auditorías más transparentes y tiempos de lanzamiento que pasan de semanas a días.
Key Protect Dedicated ofrece a las organizaciones la libertad de moverse rápidamente en la nube, sin renunciar al control de sus claves, sus límites o su confianza.