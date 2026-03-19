Presentamos IBM Cloud Key Protect Dedicated: diseñado para cargas de trabajo en la nube de alta seguridad

Ante la creciente presión en torno a la soberanía de los datos, la auditabilidad y el cumplimiento normativo regional, los responsables de seguridad necesitan tener la certeza absoluta de que sus claves de cifrado son exclusivamente suyas y que ni el proveedor de servicios en la nube ni ningún tercero tiene acceso a ellas.

IBM Cloud Key Protect Dedicated ofrece exactamente eso: un modelo Keep Your Own Key de inquilino único, despliegue que prioriza el aislamiento del servicio de gestión de claves nativo de la nube de IBM con dominios HSM dedicados y un modelo de confianza estricto propiedad del cliente.

Key Protect Dedicated proporciona una alta garantía técnica al aislar criptográficamente las claves de los operadores de la nube mediante HSM dedicados y acceso controlado por el cliente. Este diseño asegura la separación de funciones y garantiza que solo el cliente pueda acceder a sus claves de cifrado o manejarlas.