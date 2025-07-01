Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a una presión creciente para mover grandes volúmenes de datos de forma rápida, segura y confiable. Ya sea para dar soporte a equipos distribuidos, permitir la colaboración remota o automatizar transferencias de archivos urgentes, la necesidad de un movimiento de datos eficiente nunca ha sido tan crítico.

Pero no todas las organizaciones están listas para comenzar con un despliegue empresarial a gran escala desde el primer día. Muchos departamentos de grandes empresas, así como pequeñas y medianas empresas (PYMES), buscan una forma más sencilla y rentable de empezar. Ya sea un equipo de medios que comparte activos de alta resolución, una unidad de investigación que mueve conjuntos de datos o una pyme que intenta optimizar los flujos de trabajo básicos, estos equipos necesitan una solución que los satisfaga donde están, sin comprometer la velocidad o la seguridad.