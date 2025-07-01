Presentación de IBM Aspera Lite: transferencia rápida de archivos para casos de uso específicos y escalables

1 de julio de 2025

 

Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a una presión creciente para mover grandes volúmenes de datos de forma rápida, segura y confiable. Ya sea para dar soporte a equipos distribuidos, permitir la colaboración remota o automatizar transferencias de archivos urgentes, la necesidad de un movimiento de datos eficiente nunca ha sido tan crítico.

Pero no todas las organizaciones están listas para comenzar con un despliegue empresarial a gran escala desde el primer día. Muchos departamentos de grandes empresas, así como pequeñas y medianas empresas (PYMES), buscan una forma más sencilla y rentable de empezar. Ya sea un equipo de medios que comparte activos de alta resolución, una unidad de investigación que mueve conjuntos de datos o una pyme que intenta optimizar los flujos de trabajo básicos, estos equipos necesitan una solución que los satisfaga donde están, sin comprometer la velocidad o la seguridad.

Ahí es donde entra IBM Aspera Lite

Aspera Lite es una solución de transferencia de archivos basada en suscripción, en el local, diseñada específicamente para despliegues enfocados y de nivel de entrada. Ofrece el poder de la tecnología FASP patentada de IBM Aspera, que garantiza transferencias de archivos rápidas, seguras y predecibles, empaquetadas para equipos, departamentos u organizaciones más pequeños que recién comienzan su recorrido hacia flujos de trabajo de datos más avanzados.

Con Aspera Lite, puede:

  • Compartir y recibir rápidamente archivos de gran tamaño sin limitaciones de tamaño o distancia
  • Automatizar las transferencias rutinarias para reducir el esfuerzo manual
  • Habilitar la colaboración de alta velocidad entre usuarios distribuidos
  • Comenzar poco a poco y escale a medida que evolucionen sus necesidades de transferencia de datos

Ya sea un departamento dentro de una gran empresa o una pyme con recursos de TI reducidos, Aspera Lite le ofrece una forma rápida, segura y escalable de modernizar las transferencias de archivos, en sus términos.

Creado para equipos con crecientes necesidades de datos

Muchas organizaciones requieren transferencias de archivos seguras y de alta velocidad, pero es posible que no necesiten o no estén preparadas para la escala completa de modelos de despliegue más grandes. IBM Aspera aborda esto con una oferta Escalable que admite:

  • Colaboración básica e intercambio de datos desde centros de datos locales
  • Automatización sencilla para transferir datos entre ubicaciones on premises y con socios
  • Fácil despliegue y gestión por parte de equipos de TI eficientes
  • Rendimiento de alta velocidad que supera a las herramientas MFT tradicionales

Empaquetado simplificado

IBM Aspera Lite incluye una colección curada de componentes de software, cuidadosamente seleccionados para admitir la transferencia y el uso compartido de archivos rápidos y seguros:

  • IBM® Aspera High-Speed Transfer Endpoint: el motor central que permite transferencias seguras y de alta velocidad entre endpoints utilizando la tecnología FASP de Aspera
  • IBM Aspera Faspex: facilita el intercambio de archivos seguro y basado en paquetes con una interfaz web intuitiva y flujos de trabajo estilo correo electrónico
  • IBM Aspera Shares: permite a los usuarios navegar, acceder y compartir archivos en almacenamiento distribuido a través de una interfaz web sencilla VIA
  • IBM Aspera Console: proporciona supervisión, automatización y control centralizados en todas las transferencias
  • IBM Aspera Proxy: permite transferencias seguras de archivos a través de cortafuegos enmascarando las IP internas y aplicando el control de acceso
  • IBM Aspera HTTP Gateway: admite transferencias HTTPS basadas en navegador para usuarios en entornos restringidos o sin software instalado

Se puede elegir entre tres opciones de ancho de banda:100 Mbps, 500 Mbps o 1 Gbps, en función de sus necesidades de rendimiento. Todos los niveles incluyen un volumen de transferencia de datos ilimitado y se autorizan a través de suscripciones anuales de plazo fijo.

Tres impactos comerciales clave

  1. Colaboración acelerada: permite a los equipos y socios intercambiar archivos de gran tamaño de forma rápida y confiable, acortando los plazos de los proyectos
  2. Reducción de los gastos generales operativos: simplifica la gestión y la automatización, lo que facilita el despliegue y el uso incluso con recursos limitados
  3. Previsibilidad y flexibilidad de costos: ofrece precios a plazo fijo con transferencia de datos ilimitada, eliminando las tarifas de uso variables y ayudando a administrar los presupuestos con confianza

Ampliación del alcance de IBM Aspera

IBM Aspera Lite lleva el poder de la tecnología de transferencia de archivos de alta velocidad de IBM Aspera a nuevos segmentos y casos de uso. Ofrece un punto de entrada estratégico que puede escalar a despliegues más amplios y ecosistemas de socios colaborativos con el tiempo.

Al abordar las necesidades de las organizaciones con cargas de trabajo más pequeñas y presupuestos más ajustados, Aspera Lite complementa la cartera más amplia de IBM Aspera.

Primeros pasos con IBM Aspera Lite

¿Listo para simplificar sus transferencias de archivos? IBM Aspera Lite ya está disponible como una solución global basada en suscripción para un movimiento de datos rápido y seguro. Los detalles de pedidos, la documentación y los recursos de soporte están disponibles en Documentación de IBM.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de IBM o visite la página del producto IBM Aspera.

