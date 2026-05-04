Los entornos híbridos y multinube crean silos de datos. HCP Terraform impulsado por Infragraph ofrece una fuente única de información para optimizar y proteger la infraestructura.
Se suponía que la migración a la nube facilitaría el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura. Para muchas empresas, la realidad es más complicada. Han surgido nuevos puntos débiles que merman la velocidad, la seguridad y la escalabilidad de la nube.
Tomemos ahora el estado “normal” para las organizaciones: datos de infraestructura almacenados en silos. Como resultado, rara vez existe una visión unificada de lo que ocurre en entornos híbridos y multinube. En cambio, los equipos de la plataforma lo improvisan por su cuenta o terminan comprando diferentes herramientas para ayudar, creando aún más dispersión. Les cuesta mucho determinar quién es el propietario y quién es responsable de los distintos recursos. La aplicación de parches de seguridad y la mitigación de riesgos se vuelven más difíciles, la complejidad crece y los costos aumentan.
Aquí es donde HCP Terraform impulsado por Infragraph ayuda. Infragraph, un grafo de conocimiento centralizado y basado en eventos, proporciona la visibilidad unificada que mantiene el enfoque donde pertenece: empoderar a las organizaciones para proteger y optimizar la infraestructura. Los insights estáticos se reemplazan por actualizaciones dinámicas, impulsadas por datos provenientes del patrimonio completo de la organización. En el futuro, esto brindará la base que las empresas necesitan para usar la IA para automatizar flujos de trabajo clave.
En IBM Think, nos complace anunciar que HCP Terraform impulsado por Infragraph estará disponible para los clientes calificados de HCP Terraform en versión preliminar pública. En este blog, describiremos por qué Infragraph es un recurso imprescindible para los equipos de plataformas a medida que combaten los desafíos cada vez mayores de gestionar infraestructuras complejas en la era de la IA. También detallaremos cómo los clientes de HCP Terraform pueden comenzar a usar esta funcionalidad ahora.
Para los equipos de plataformas, la verdad ha sido esquiva durante mucho tiempo. Según una investigación de HashiCorp, en promedio, la mayoría de las empresas utilizan cinco o más servicios para gestionar su ámbito de la nube.
Para obtener una visión general precisa, es necesario consolidar los datos de todos los diferentes ecosistemas, flujos de trabajo y aplicaciones, lo que a menudo implica procesos manuales y engorrosos. Cuando están listos para el análisis, los datos ya están desactualizados. Esta vista estática ralentiza los tiempos de respuesta y genera gastos inesperados. El problema no mejora, sobre todo porque los cambios en la infraestructura son cada vez más frecuentes, las vulnerabilidades se materializan más rápido y los costos se disparan con mayor rapidez.
Por ejemplo, cuando la IA permite a los hackers atacar vulnerabilidades con notable velocidad y precisión, cualquier falla de seguridad debe descubrirse y corregirse en tiempo real. O para mantener un límite en los costos, los equipos de la plataforma deben investigar picos inesperados en el uso antes de inflar la factura. Pero en lugar de alertas proactivas, los enfoques heredados para la gestión híbrida y multinube a menudo dejan a las organizaciones con los llamados “datos sucios”, información obsoleta de servidores, máquinas virtuales y sistemas en la nube.
Con Infragraph, los activos se actualizan periódicamente a través de conexiones directas en cada ecosistema, con Terraform Search también disponible para flujos de datos más profundos o personalizados. A medida que los datos llegan a AWS, Azure, GCP o sistemas on premises, Infragraph se puede actualizar, lo que finalmente brinda a los equipos de la plataforma la verdad de infraestructura unificada que han estado buscando.
Aplicación de parches en la nube, gestión de deriva, cumplimiento, auditoría de informes; en muchas organizaciones, estos procesos centrales siguen siendo ad hoc, manuales y demasiado costosos. El tiempo que debe dedicarse a detectar problemas de forma proactiva se dedica a navegar por los silos de datos.
Incluso con capacidades de seguridad y datos más potentes, si los datos están dispersos, la empresa seguirá operando desde atrás cuando se trata de identificar, corregir y prevenir problemas. Al igual que los humanos, sin abordar la fragmentación de datos subyacente, los agentes de IA tienen dificultades para navegar por los silos en entornos híbridos o multinube.
Infragraph proporciona una visión más clara de la asignación y propiedad de los recursos para optimizar el gasto en infraestructura. Los equipos de CloudOps, plataforma y seguridad pueden obtener insights a través de consultas en lenguaje natural. Y a medida que más empresas buscan adoptar la IA, Infragraph servirá como la base de conocimiento unificado para potenciar flujos de trabajo automatizados y confiables.
Como se anunció en IBM Think 2026, si ya es cliente de HCP Terraform, a partir del 8 de mayo de 2026, podrá acceder a la vista previa pública de Terraform impulsado por Infragraph.
Empiece a utilizar Infragraph: regístrese en su organización de HCP, luego haga clic en el mosaico de Infragraph para configurar conexiones, crear consultas y agregar usuarios.