Se suponía que la migración a la nube facilitaría el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura. Para muchas empresas, la realidad es más complicada. Han surgido nuevos puntos débiles que merman la velocidad, la seguridad y la escalabilidad de la nube.

Tomemos ahora el estado “normal” para las organizaciones: datos de infraestructura almacenados en silos. Como resultado, rara vez existe una visión unificada de lo que ocurre en entornos híbridos y multinube. En cambio, los equipos de la plataforma lo improvisan por su cuenta o terminan comprando diferentes herramientas para ayudar, creando aún más dispersión. Les cuesta mucho determinar quién es el propietario y quién es responsable de los distintos recursos. La aplicación de parches de seguridad y la mitigación de riesgos se vuelven más difíciles, la complejidad crece y los costos aumentan.

Aquí es donde HCP Terraform impulsado por Infragraph ayuda. Infragraph, un grafo de conocimiento centralizado y basado en eventos, proporciona la visibilidad unificada que mantiene el enfoque donde pertenece: empoderar a las organizaciones para proteger y optimizar la infraestructura. Los insights estáticos se reemplazan por actualizaciones dinámicas, impulsadas por datos provenientes del patrimonio completo de la organización. En el futuro, esto brindará la base que las empresas necesitan para usar la IA para automatizar flujos de trabajo clave.

En IBM Think, nos complace anunciar que HCP Terraform impulsado por Infragraph estará disponible para los clientes calificados de HCP Terraform en versión preliminar pública. En este blog, describiremos por qué Infragraph es un recurso imprescindible para los equipos de plataformas a medida que combaten los desafíos cada vez mayores de gestionar infraestructuras complejas en la era de la IA. También detallaremos cómo los clientes de HCP Terraform pueden comenzar a usar esta funcionalidad ahora.