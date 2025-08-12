12 de agosto de 2025
Nos complace anunciar una nueva y potente característica en watsonx Orchestrate: Flows,una forma estructurada y confiable de guiar a los agentes de IA a través de procesos complejos de varios pasos con precisión y control.
A medida que las empresas adoptan la IA agéntica para automatizar tareas más sofisticadas, la necesidad de previsibilidad, precisión y repetibilidad se vuelve crítico. Eso es exactamente para lo cual se diseñaron los flujos.
Los agentes de IA están diseñados para interpretar los objetivos de los usuarios y decidir de forma autónoma qué herramientas usar y cómo usarlas. Esta autonomía es poderosa, ya que permite a los agentes adaptarse en función del contexto, los datos e incluso el razonamiento probabilístico. Pero cuando hay mucho en juego, como transformar datos confidenciales, procesamiento de datos o coordinarse entre sistemas, no podemos dejar los resultados al azar. Por eso, watsonx Orchestrate utiliza Flows para guiar el comportamiento de los agentes, garantizando que las acciones sean inteligentes y confiables.
Flows aporta determinismo a la ejecución agentiva. Define exactamente qué herramientas usar, en qué orden y bajo qué condiciones. Cuando un agente llama a un flujo, no está improvisando: está siguiendo una ruta intencionalmente diseñada, bien definida y reutilizable. Eso significa menos sorpresas, más congruencia y mayor confianza en cada resultado.
Cuando un agente invoca un flujo:
Esto hace que Flows sea ideal para:
Muchos procesos de negocio requieren más de una persona. Flows facilita la creación de experiencias multiusuario en una interfaz de un solo agente: pausar para aprobaciones, notificar a los stakeholders o enrutar tareas a la persona adecuada en el momento adecuado.
Y aunque los agentes pueden guiarse con lenguaje natural, Flows ofrece una alternativa más confiable cuando la precisión es esencial. Combina herramientas en una única unidad estructurada que garantiza que el proceso se ejecute correctamente en todo momento. Hoy en día, watsonx Orchestrate permite a las personas automatizar tareas sin esfuerzo. A finales de este año, daremos un paso más: introduciremos la colaboración multiusuario para desbloquear nuevos niveles de productividad del equipo y automatización compartida.
Flows es especialmente valioso en industrias donde la precisión y el cumplimiento no son negociables.
En los servicios financieros, por ejemplo, Flows puede automatizar el proceso integral de incorporación de un nuevo cliente (verificar la identidad, recopilar documentación, realizar evaluaciones y activar verificaciones de cumplimiento), al tiempo que garantiza que cada paso siga las pautas regulatorias.
En la atención médica, Flows puede respaldar la admisión de pacientes extrayendo datos de formularios, validando los detalles del seguro y enrutando la información a los sistemas o personal apropiados, reduciendo los errores manuales y mejorando el tiempo de respuesta.
En la venta minorista y el comercio electrónico, Flows puede optimizar las actualizaciones de inventario, sincronizar los datos de los productos entre plataformas y activar alertas cuando los niveles de existencias caen por debajo de los umbrales, lo que garantiza la eficiencia operativa y una mejor experiencia del cliente.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo Flows ayuda a las organizaciones a pasar de la automatización reactiva a la orquestación proactiva.
Este lanzamiento marca un gran paso adelante en la forma en que los agentes y Flows trabajan juntos en watsonx Orchestrate, combinando la flexibilidad de los agentes con la confiabilidad de Flows para ofrecer una automatización inteligente y escalable.
Para obtener más información sobre Flows de agentes en watsonx Orchestrate, visite la página web de watsonx Orchestrate o inicie su prueba gratuita de 30 días.