Los agentes de IA están diseñados para interpretar los objetivos de los usuarios y decidir de forma autónoma qué herramientas usar y cómo usarlas. Esta autonomía es poderosa, ya que permite a los agentes adaptarse en función del contexto, los datos e incluso el razonamiento probabilístico. Pero cuando hay mucho en juego, como transformar datos confidenciales, procesamiento de datos o coordinarse entre sistemas, no podemos dejar los resultados al azar. Por eso, watsonx Orchestrate utiliza Flows para guiar el comportamiento de los agentes, garantizando que las acciones sean inteligentes y confiables.

Flows aporta determinismo a la ejecución agentiva. Define exactamente qué herramientas usar, en qué orden y bajo qué condiciones. Cuando un agente llama a un flujo, no está improvisando: está siguiendo una ruta intencionalmente diseñada, bien definida y reutilizable. Eso significa menos sorpresas, más congruencia y mayor confianza en cada resultado.

Cuando un agente invoca un flujo:

La cadena de herramientas está predefinida .

. La lógica de ejecución es fija (por ejemplo, condicionales, reintentos, ramificación).

(por ejemplo, condicionales, reintentos, ramificación). El manejo de datos es explícito, incluida la manera en que las entradas se asignan, transforman y pasan entre pasos.

Esto hace que Flows sea ideal para: