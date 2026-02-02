IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

Los equipos de mantenimiento a menudo se enfrentan a procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información de fallas. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para los supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.

Estas ofertas de servicios están diseñadas para desplegar rápidamente las capacidades de IA para Maximo donde más importa para mejorar la confiabilidad de los activos y los informes, reducir el esfuerzo desperdiciado a través de la automatización y optimizar el procesamiento. Estas capacidades reducen los costos, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. Con el Taller de descubrimiento de Maximo AI, las organizaciones podrán aclarar las necesidades comerciales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos y los casos de uso de IA que pueden abordarlos.

El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la confiabilidad y apoyar ganancias medibles.