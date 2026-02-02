Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

IBM® Expert Labs se complace en anunciar una serie de ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite de IBM que brindarán un enfoque unificado para apoyar a las organizaciones que inician su camino en la IA dentro de la suite.

Publicado el 2 de febrero de 2026
Ilustración digital del flujo de trabajo de Maximo con una computadora portátil al frente y al centro con líneas a otros iconos
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs ayudará a los equipos a enfocarse en resultados comerciales claros mediante la identificación de los desafíos de mantenimiento prioritarios y la preparación de Maximo Application Suite para abordarlos.

El recorrido y las ofertas de servicios de Expert Labs Maximo AI

Nuestro enfoque estructurado, desde el descubrimiento hasta el despliegue, garantiza un rápido tiempo de creación de valor y una transformación escalable:

Recorrido de Expert Labs Maximo AI
Expert Labs ofrece servicios clave diseñados como puntos de entrada de valor rápido, adaptados a su etapa en el proceso de Maximo AI. Estas ofertas ayudan a definir una hoja de ruta, configurar Maximo AI y desplegar casos de uso predefinidos.

  • Taller de descubrimiento de Maximo AI: un compromiso colaborativo para evaluar sus necesidades empresariales y técnicas, y definir una arquitectura estratégica y una hoja de ruta para acelerar los resultados con Maximo AI
  • Configuración y habilitación de Maximo AI: configuración de Maximo AI impulsada por IA a través del asistente de Maximo AI para desplegar nuevos casos de uso, impulsando la productividad y el crecimiento.
  • Configuración y creación de casos de uso: despliegue los casos de uso definidos durante el taller o implemente rápidamente nuestros casos de uso predefinidos, aprovechando las capacidades de Maximo AI listas para usar, para ofrecer soluciones rápidamente y permitir que los stakeholders las escalen en toda la organización.

Aborde los desafíos de mantenimiento en operaciones con uso intensivo de activos

Los equipos de mantenimiento a menudo se enfrentan a procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información de fallas. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para los supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.

Estas ofertas de servicios están diseñadas para desplegar rápidamente las capacidades de IA para Maximo donde más importa para mejorar la confiabilidad de los activos y los informes, reducir el esfuerzo desperdiciado a través de la automatización y optimizar el procesamiento. Estas capacidades reducen los costos, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. Con el Taller de descubrimiento de Maximo AI, las organizaciones podrán aclarar las necesidades comerciales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos y los casos de uso de IA que pueden abordarlos.

El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la confiabilidad y apoyar ganancias medibles.

Tres casos de uso de la nueva funcionalidad de la IA

Una vez que se configura el servicio de Maximo AI, las organizaciones pueden desplegar capacidades de IA dirigidas que apoyan roles de mantenimiento específicos. Algunos de los casos de uso listos para desplegar de IBM ayudan a los equipos a desplegar rápidamente soluciones y obtener valor.

Casos de uso listos para desplegar de Expert Labs:

  • Despliegue de la evaluación de órdenes de trabajo mejorada con IA con Maximo Assistant: mejora la calidad de la revisión de las órdenes de trabajo al optimizar la recuperación de información, validar los detalles de las órdenes de trabajo y guiar las acciones de seguimiento necesarias.
  • Despliegue de detección y resolución de órdenes de trabajo duplicadas con Maximo AI Service: reduce el esfuerzo desperdiciado y la asignación de recursos al identificar y resolver múltiples órdenes de trabajo creadas para el mismo problema de activos.
  • Despliegue de los códigos de falla recomendados que faltan con Maximo AI Service: mejora la confiabilidad a largo plazo mediante el análisis de las órdenes de trabajo completadas y la recomendación de códigos de falla precisos que refuerzan la generación de informes y la planificación de mantenimiento futuro.

Comience hoy mismo

Comience con el Taller de descubrimiento de IA de Maximo Application Suite de IBM para explorar cómo la IA e IBM Maximo pueden avanzar su enfoque de gestión de activos en mantenimiento, confiabilidad, operaciones y sustentabilidad.

Regístrese para el taller

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager