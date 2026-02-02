IBM Expert Labs presenta ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite

IBM® Expert Labs se complace en anunciar una serie de ofertas de servicios de IA para Maximo Application Suite de IBM que brindarán un enfoque unificado para apoyar a las organizaciones que inician su camino en la IA dentro de la suite.
IBM Expert Labs ayudará a los equipos a enfocarse en resultados comerciales claros mediante la identificación de los desafíos de mantenimiento prioritarios y la preparación de Maximo Application Suite para abordarlos.
Nuestro enfoque estructurado, desde el descubrimiento hasta el despliegue, garantiza un rápido tiempo de creación de valor y una transformación escalable:
Los equipos de mantenimiento a menudo se enfrentan a procesos fragmentados que requieren pasos manuales para verificar el trabajo, asignar recursos y capturar información de fallas. Las ineficiencias amplían el tiempo de entrega para los supervisores e ingenieros y restringen la capacidad de priorizar las actividades de mantenimiento.
Estas ofertas de servicios están diseñadas para desplegar rápidamente las capacidades de IA para Maximo donde más importa para mejorar la confiabilidad de los activos y los informes, reducir el esfuerzo desperdiciado a través de la automatización y optimizar el procesamiento. Estas capacidades reducen los costos, ahorran tiempo y garantizan que los equipos de mantenimiento puedan centrarse en tareas de mayor valor. Con el Taller de descubrimiento de Maximo AI, las organizaciones podrán aclarar las necesidades comerciales, evaluar las capacidades actuales y definir una visión para las operaciones de mantenimiento. El taller identifica los desafíos operativos y los casos de uso de IA que pueden abordarlos.
El resultado es una arquitectura objetivo y una hoja de ruta que muestran cómo la IA puede mejorar decisiones, reforzar la confiabilidad y apoyar ganancias medibles.
Una vez que se configura el servicio de Maximo AI, las organizaciones pueden desplegar capacidades de IA dirigidas que apoyan roles de mantenimiento específicos. Algunos de los casos de uso listos para desplegar de IBM ayudan a los equipos a desplegar rápidamente soluciones y obtener valor.
Casos de uso listos para desplegar de Expert Labs:
Comience con el Taller de descubrimiento de IA de Maximo Application Suite de IBM para explorar cómo la IA e IBM Maximo pueden avanzar su enfoque de gestión de activos en mantenimiento, confiabilidad, operaciones y sustentabilidad.