Presentamos la IA agéntica para la gestión de pedidos con IBM Sterling OMS

Al integrar IA avanzada en los sistemas de gestión de pedidos (OMS) existentes, las empresas pueden mejorar la toma de decisiones, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad general, sin necesidad de una revisión completa del sistema.
La próxima introducción de las capacidades de IA agéntica dentro de IBM Sterling Order Management System (OMS) llevará la IA agéntica a la plataforma IBM Sterling OMS, incorporando inteligencia perfectamente a lo largo del ciclo de vida del pedido mientras aprovecha la sólida base del sistema existente.
Con el nuevo IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, los usuarios pueden mejorar la precisión en el cumplimiento, optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. El kit de herramientas incluye agentes para la información de pedidos, la aplicación de cupones, la cancelación de pedidos, la segmentación de inventario y la evaluación de riesgos contractuales, cada uno de los cuales proporciona inteligencia específica para reducir errores, optimizar las decisiones y proteger los ingresos.
Nota: Está previsto que el lanzamiento de la disponibilidad general de las nuevas capacidades de IA agéntica dentro de IBM Sterling Order Management System (OMS) sea el 6 de marzo de 2026, lo que llevará la toma de decisiones y la automatización avanzadas impulsadas por IA directamente a la plataforma OMS.
Una de las principales ventajas que ofrece IBM Sterling OMS, impulsado por IA, es la capacidad de realizar un control predictivo a lo largo de todo el ciclo de vida del pedido. Las capacidades predictivas impulsadas por IA permiten a su equipo anticipar y abordar posibles cuellos de botella antes de que ocurran, mejorando la velocidad y precisión del cumplimiento de pedidos.
Ya sea para predecir posibles retrasos en la cadena de suministro, identificar escasez de existencias o pronosticar picos en la demanda de los clientes, las capacidades de la IA permiten a los usuarios tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos con mayor rapidez y seguridad. Los análisis predictivos no solo aumentan la eficiencia operativa, sino que también permiten una atención al cliente proactiva, ayudando a las empresas a cumplir con las expectativas de los clientes y reduciendo los riesgos de errores costosos.
La automatización es otra piedra angular de la integración de la IA agéntica. Con esta versión, los usuarios de IBM Sterling OMS tendrán la capacidad de automatizar tareas rutinarias y repetitivas que tradicionalmente requerían valiosos recursos humanos.
Al automatizar estos procesos, las empresas pueden liberar a los empleados para que se centren en tareas de mayor valor, impulsando la innovación y mejorando la experiencia del cliente. Esto supone tanto ahorro de tiempo como reducción de costos, ya que la IA se encarga de tareas que consumen mucho tiempo, permitiendo que su equipo escale sin necesidad de más recursos.
Imagine un pedido que debe enrutarse a un almacén específico en función de los niveles de inventario, la proximidad y los costos de envío. Con capacidades habilitadas para la IA, este proceso de enrutamiento se automatizará, asegurando que el pedido se maneje de manera rápida y eficiente, mientras se reducen los errores humanos y se optimizan los costos de envío.
Una preocupación común con la IA es la falta de transparencia, especialmente en los procesos críticos de toma de decisiones. Con la IA agéntica, IBM Sterling OMS aborda este desafío ofreciendo una toma de decisiones explicable. Esta característica garantiza que los usuarios puedan rastrear, explicar y comprender cada decisión tomada por la IA.
Por ejemplo, si un pedido se retrasa o se desvía, el sistema de IA ofrecerá una explicación de cómo y por qué se tomó esa decisión. Ya sea por limitaciones en la cadena de suministro, la disponibilidad de existencias o cuestiones logísticas relacionadas con el envío, los usuarios tendrán acceso a las razones claras y comprensibles que justifican cada decisión. Esta transparencia no solo fomenta la confianza, sino que también permite optimizar continuamente el sistema de IA en función del feedback y de las condiciones cambiantes del negocio.
A diferencia de otros sistemas que requieren una renovación completa, la IA agéntica se integra perfectamente en la base existente de IBM Sterling OMS. No es necesario reemplazar ni reconstruir su sistema de gestión de pedidas; en su lugar, lo mejora con capacidades de IA que ofrecen un valor inmediato.
¿Por qué ahora? A medida que la transformación digital continúa reconfigurando las industrias, la IA se ha convertido en un impulsor clave de la innovación en muchas funciones comerciales, incluida la gestión de pedidos. Las empresas que han adoptado la IA ya están viendo los beneficios en áreas como la optimización de la cadena de suministro, el pronóstico de la demanda y el cumplimiento de pedidos.
La IA agéntica para IBM Sterling OMS está diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas que desean mantenerse a la vanguardia. No se trata solo de hacer que las operaciones sean más rápidas o más eficientes, sino de empoderar a las organizaciones para que tomen decisiones mejores y más inteligentes que puedan impulsar el éxito a largo plazo. Y debido a que la solución se integra directamente en la infraestructura de IBM Sterling OMS existente, permite a las empresas aprovechar estos beneficios sin la interrupción de un reemplazo de todo el sistema.
Si le interesa saber más sobre cómo la IA agéntica puede mejorar su plataforma de IBM Sterling OMS, optimizar sus procesos de gestión de pedidos e impulsar su rendimiento general, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Estamos aquí para ayudarle a desbloquear todo el potencial de la IA en su negocio y guiarlo a través del proceso de integración perfecta de la IA agéntica en su entorno de OMS existente.