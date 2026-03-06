Presentamos la IA agéntica para la gestión de pedidos con IBM Sterling OMS

La próxima introducción de las capacidades de IA agéntica dentro de IBM Sterling Order Management System (OMS) llevará la IA agéntica a la plataforma IBM Sterling OMS, incorporando inteligencia perfectamente a lo largo del ciclo de vida del pedido mientras aprovecha la sólida base del sistema existente.

Con el nuevo IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, los usuarios pueden mejorar la precisión en el cumplimiento, optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. El kit de herramientas incluye agentes para la información de pedidos, la aplicación de cupones, la cancelación de pedidos, la segmentación de inventario y la evaluación de riesgos contractuales, cada uno de los cuales proporciona inteligencia específica para reducir errores, optimizar las decisiones y proteger los ingresos.

Nota: Está previsto que el lanzamiento de la disponibilidad general de las nuevas capacidades de IA agéntica dentro de IBM Sterling Order Management System (OMS) sea el 6 de marzo de 2026, lo que llevará la toma de decisiones y la automatización avanzadas impulsadas por IA directamente a la plataforma OMS.