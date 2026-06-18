IBM presenta la asistencia de agente en watsonx Orchestrate para transformar el rendimiento del centro de contacto

La asistencia de agente se une a un conjunto creciente de capacidades de agente en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de extremo a extremo mientras mantienen a los humanos en control de cada decisión consecuente.
IBM anunció la disponibilidad general de la asistencia de agente en IBM watsonx Orchestrate, una nueva capacidad que ofrece orientación de IA en tiempo real a los agentes de atención al cliente durante las interacciones en vivo con los clientes. La característica está diseñada para reducir los tiempos de manejo de llamadas, aumentar las tasas de resolución en el primer contacto y ayudar a los centros de contacto a escalar la experiencia en toda su fuerza laboral de agentes.
La asistencia de agente está integrada en watsonx Orchestrate sin compras adicionales. Funciona perfectamente con Genesys Cloud, una de las plataformas de atención al cliente líderes en el mundo, y presenta detección de intenciones, activadores de procesos automatizados y recomendaciones de la siguiente mejor acción dentro del espacio de trabajo del agente que los equipos ya utilizan. La capacidad funciona en canales de voz y chat.
El anuncio refleja la estrategia más amplia de IBM de desplegar la IA no como sustituto de los trabajadores humanos, sino como un multiplicador de fuerza que gestiona el trabajo monótono de la atención al cliente, de modo que los agentes puedan centrarse en el juicio, la empatía y la resolución. La asistencia de agente se une a un conjunto creciente de capacidades agénticas en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de extremo a extremo mientras mantienen a los humanos en control de cada decisión consecuente.
Agent Assist es una capa de IA en tiempo real que se activa en el momento en que comienza una interacción con un cliente con un representante. A medida que se desarrolla la conversación, a través de chat o voz, escucha, detecta la intención y muestra instantáneamente la información correcta y las acciones recomendadas dentro del espacio de trabajo existente del agente.
Sin cambios de pestañas, búsquedas de documentos de políticas a mitad de una llamada o dependencia de la memoria. Los agentes se mantienen enfocados en el cliente y la IA se encarga del resto. “A los líderes de los centros de contacto se les ha prometido la IA durante años, pero lo que han obtenido son chatbots que siguen scripts estrictos”, dijo Kourosh Karimkhany, gerente de producto de IBM watsonx Orchestrate. “La asistencia de agente es diferente: sigue conversaciones complejas y errantes e inicia flujos de trabajo automatizados mientras el representante de atención al cliente permanece presente con el cliente”.
“No reconozco este cargo”.
Las transacciones en disputa se encuentran entre las razones más comunes y urgentes por las que los clientes bancarios llaman. En el momento en que la asistencia de agente detecta un fraude o una intención de disputa, extrae automáticamente el historial de transacciones recientes del cliente, completa previamente el formulario de inicio de disputas y presenta al agente una ruta de resolución recomendada, todo antes de que el agente tenga que hacer un solo seguimiento pregunta.
“Necesito enviar dinero”.
Las transferencias de fondos generan un volumen significativo de llamadas y conllevan un riesgo real cuando se manejan manualmente. La asistencia de agente reconoce la intención relacionada con la transferencia al principio de la conversación, verifica automáticamente el estado de la cuenta y los límites de transferencia, y guía al agente a través de cualquier punto de control de cumplimiento o autenticación en tiempo real.
“Necesito más tiempo para hacer el pago de este mes”.
Las dificultades de pago son conversaciones delicadas que requieren tanto empatía como rapidez. Cuando la asistencia de agente detecta señales de dificultades en la conversación, muestra inmediatamente el historial de pagos del cliente, los programas de asistencia elegibles y las opciones de dificultades preaprobadas, lo que le brinda al agente todo lo necesario para ofrecer una solución significativa sin poner al cliente en espera.
La promesa central de la asistencia de agente es hacer que cada agente se desempeñe como el mejor agente del centro de contacto. Las búsquedas de rutina, el llenado previo de formularios, las verificaciones de cumplimiento y los activadores de procesos ocurren automáticamente, en segundo plano, y aparecen como recomendaciones claras que los agentes revisan y confirman.
La asistencia de agente se integra de forma nativa con Genesys Nube, brindando orientación de IA directamente dentro del espacio de trabajo de agente que los equipos ya utilizan. A través del chat y la voz, la capacidad proporciona soporte constante en tiempo real sin nuevas interfaces que aprender ni infraestructura que reemplazar.
Para obtener más información sobre Orchestrate y la asistencia de agente, comuníquese con un representante de IBM o consulte los enlaces a continuación.