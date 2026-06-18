IBM presenta la asistencia de agente en watsonx Orchestrate para transformar el rendimiento del centro de contacto

IBM anunció la disponibilidad general de la asistencia de agente en IBM watsonx Orchestrate, una nueva capacidad que ofrece orientación de IA en tiempo real a los agentes de atención al cliente durante las interacciones en vivo con los clientes. La característica está diseñada para reducir los tiempos de manejo de llamadas, aumentar las tasas de resolución en el primer contacto y ayudar a los centros de contacto a escalar la experiencia en toda su fuerza laboral de agentes.

La asistencia de agente está integrada en watsonx Orchestrate sin compras adicionales. Funciona perfectamente con Genesys Cloud, una de las plataformas de atención al cliente líderes en el mundo, y presenta detección de intenciones, activadores de procesos automatizados y recomendaciones de la siguiente mejor acción dentro del espacio de trabajo del agente que los equipos ya utilizan. La capacidad funciona en canales de voz y chat.

El anuncio refleja la estrategia más amplia de IBM de desplegar la IA no como sustituto de los trabajadores humanos, sino como un multiplicador de fuerza que gestiona el trabajo monótono de la atención al cliente, de modo que los agentes puedan centrarse en el juicio, la empatía y la resolución. La asistencia de agente se une a un conjunto creciente de capacidades agénticas en watsonx Orchestrate que permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de extremo a extremo mientras mantienen a los humanos en control de cada decisión consecuente.