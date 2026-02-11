Elegir el silicio adecuado para la carga de trabajo adecuada: por qué la elección arquitectónica es importante en la próxima era del rendimiento en la nube

Las cargas de trabajo modernas, en particular aquellas que involucran inferencia de IA, analytics y procesamiento de datos, imponen demandas muy diferentes a la infraestructura que las aplicaciones empresariales tradicionales.

Estas cargas de trabajo se benefician de:

Alto rendimiento por núcleo

Latencia previsible dentro de dominios NUMA

Fuerte ancho de banda de memoria y localidad de caché

Manejo eficiente de operaciones vectorizadas y de alto rendimiento

Para satisfacer estas necesidades, IBM Cloud ha introducido procesadores Intel® Xeon® 6 con núcleos de rendimiento (P-cores) en IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Con esta nueva arquitectura, IBM Cloud puede ofrecer hasta dos veces más vCPU dentro de un solo dominio NUMA, lo que ayuda a que las cargas de trabajo se escalen de manera eficiente mientras se mantiene la localidad de la memoria, un factor importante para las aplicaciones sensibles a la latencia y con uso intensivo en datos.

Además, las instancias Intel Xeon 6 proporcionan hasta 5 MB de caché por núcleo, lo que ayuda a permitir un acceso rápido a los datos de uso frecuente y una mayor eficiencia general de la carga de trabajo para analytics, inferencia de IA y cargas de trabajo con mucha memoria.

“A medida que las cargas de trabajo en la nube continúan evolucionando, el rendimiento debe aplicarse con mayor precisión”, dijo Srini Krishna, Intel Fellow, productos de centro de datos de Intel Corporation. “Intel Xeon 6 introduce núcleos de rendimiento optimizado diseñados para cargas de trabajo modernas, como inferencia de IA, analytics y procesamiento de datos de alto rendimiento. Trabajar en estrecha colaboración con IBM Cloud nos permite llevar estos avances arquitectónicos a los clientes de una manera deliberada y basada en la carga de trabajo”.