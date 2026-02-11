Elegir el silicio adecuado para la carga de trabajo adecuada: por qué la elección arquitectónica es importante en la próxima era del rendimiento en la nube

IBM Cloud ha incorporado procesadores Intel® Xeon® 6 con P-cores en IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Las cargas de trabajo modernas, en particular aquellas que involucran inferencia de IA, analytics y procesamiento de datos, imponen demandas muy diferentes a la infraestructura que las aplicaciones empresariales tradicionales.
Estas cargas de trabajo se benefician de:
Para satisfacer estas necesidades, IBM Cloud ha introducido procesadores Intel® Xeon® 6 con núcleos de rendimiento (P-cores) en IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Con esta nueva arquitectura, IBM Cloud puede ofrecer hasta dos veces más vCPU dentro de un solo dominio NUMA, lo que ayuda a que las cargas de trabajo se escalen de manera eficiente mientras se mantiene la localidad de la memoria, un factor importante para las aplicaciones sensibles a la latencia y con uso intensivo en datos.
Además, las instancias Intel Xeon 6 proporcionan hasta 5 MB de caché por núcleo, lo que ayuda a permitir un acceso rápido a los datos de uso frecuente y una mayor eficiencia general de la carga de trabajo para analytics, inferencia de IA y cargas de trabajo con mucha memoria.
“A medida que las cargas de trabajo en la nube continúan evolucionando, el rendimiento debe aplicarse con mayor precisión”, dijo Srini Krishna, Intel Fellow, productos de centro de datos de Intel Corporation. “Intel Xeon 6 introduce núcleos de rendimiento optimizado diseñados para cargas de trabajo modernas, como inferencia de IA, analytics y procesamiento de datos de alto rendimiento. Trabajar en estrecha colaboración con IBM Cloud nos permite llevar estos avances arquitectónicos a los clientes de una manera deliberada y basada en la carga de trabajo”.
El rendimiento informático por sí solo ya no es suficiente para las cargas de trabajo modernas en la nube. El movimiento de datos entre servicios, entre nodos y en pipelines de IA y analytics se ha vuelto igual de crítico.
Con Intel Xeon 6 en IBM Cloud Virtual Servers for VPC, los clientes pueden lograr hasta 100 Gbps de rendimiento de red por tarjeta de interfaz de red virtual (VNIC). Esta capacidad de red de alto rendimiento admite cargas de trabajo distribuidas y con uso intensivo en datos que dependen de una comunicación rápida y predecible entre servicios.
Combinada con núcleos de rendimiento optimizado y una mayor densidad de vCPU por dominio NUMA, esta arquitectura se diseñó para ayudar a las cargas de trabajo a escalar horizontal y verticalmente sin introducir cuellos de botella innecesarios.
Esta evolución consiste en alinear la arquitectura con la intención de la carga de trabajo.
Los procesadores Intel Xeon de 4.a generación siguen desempeñando un papel crítico en IBM Cloud, ofreciendo un rendimiento equilibrado y de propósito general y una amplia compatibilidad con pilas de software empresarial.
Idóneo para:
Estos procesadores siguen siendo una excelente opción para ejecutar aplicaciones críticas que valoran la coherencia, la flexibilidad y el rendimiento.
Los procesadores Intel Xeon 6 con P-cores amplían este fundamento al abordar las cargas de trabajo que exigen rendimiento más dirigido, incluyendo:
Intel Xeon 6 representa una especialización diseñada para complementar las opciones de cómputo existentes y brindar a los clientes un mayor control sobre cómo se aplica el rendimiento.
El enfoque de IBM Cloud hacia la infraestructura es deliberado. No buscamos la elección arquitectónica por sí misma, sino que la buscamos para ayudar a los clientes a ejecutar las cargas de trabajo adecuadas en las plataformas adecuadas, con claridad y confianza. Al ofrecer arquitecturas equilibradas, de uso general y optimizadas para el rendimiento dentro de IBM Cloud Virtual Servers for VPC, nuestro objetivo es permitir a los clientes:
Esta elección de arquitectura está respaldada por IBM Cloud Flex Profiles, que brinda a los clientes flexibilidad adicional en la forma en que dimensionan y asignan los recursos informáticos para satisfacer las necesidades de carga de trabajo al precio más bajo por vCPU.
A medida que las cargas de trabajo en la nube continúan evolucionando, la infraestructura debe evolucionar junto con ellas, no persiguiendo métricas de rendimiento sin procesar, sino ofreciendo claridad arquitectónica, alineación de cargas de trabajo y elección intencionada.
La colaboración de IBM Cloud con Intel va más allá de cualquier generación de procesadores individuales. Juntos, IBM e Intel trabajan en estrecha colaboración para llevar nuevas microarquitecturas de CPU e innovaciones de IA a la nube, incluidos los procesadores Intel Xeon y los aceleradores de IA Intel Gaudi, con un enfoque en el rendimiento, la seguridad y las cargas de trabajo empresariales del mundo real. Esta colaboración ayuda a los clientes a modernizar su infraestructura, ampliar la IA e innovar con confianza en entornos de nube híbrida.
En IBM Cloud, definimos el rendimiento de la nube no por un solo procesador, sino por la capacidad de elegir el silicio adecuado para la carga de trabajo correcta y aplicar el rendimiento exactamente donde más importa.
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