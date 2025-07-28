Instana ahora admite el monitoreo de aplicaciones PHP en AWS Fargate

28 de julio de 2025
A medida que las organizaciones aceleran sus transformaciones nativas de la nube, las plataformas como AWS Fargate se están volviendo esenciales para desplegar cargas de trabajo escalables y en contenedores sin la carga operativa de administrar servidores. Al mismo tiempo, PHP sigue siendo una piedra angular del desarrollo sitio web moderno impulsando todo, desde plataformas de contenido hasta API críticas para el negocio.
Es por eso que nos complace anunciar que Instana ahora ofrece soporte completo para monitorear aplicaciones PHP que se ejecutan en AWS Fargate, lo que brinda observabilidad avanzada y en tiempo real a cargas de trabajo PHP en entornos dinámicos sin servidor.
Instana proporciona una visibilidad completa del estado y el rendimiento de sus cargas de trabajo de Fargate, incluidas las métricas clave de la infraestructura, como la utilización de CPU y memoria a nivel de tarea de ECS.
Utilice el panel de integración incorporado para obtener una visión general de alto nivel de su entorno Fargate y asegurarse de que la infraestructura subyacente que respalda sus aplicaciones PHP funcione de manera eficiente y eficaz.
Al correlacionar los datos de la infraestructura y las aplicaciones, Instana le ayuda a mantener tanto la estabilidad como la escalabilidad a medida que crecen sus cargas de trabajo.
Las capacidades de APM de Instana le permiten seguir rastros distribuidos desde su aplicación PHP, ofreciendo insights profundos sobre cómo sus servicios manejan las solicitudes en toda su arquitectura de microservicios.
Para una mayor visibilidad, puede desplegar varios recopiladores Instana AWS Fargate para diferentes tiempos de ejecución, proporcionando una visión holística de su aplicación, incluso cuando se crea con lenguajes y marcos mixtos.
Si ya está utilizando Instana, habilitar la compatibilidad con PHP en Fargate es rápido y sencillo:
La incorporación de la compatibilidad con PHP en AWS Fargate representa otro paso adelante en la misión de Instana de ofrecer observabilidad sin límites, lo que permite a los equipos monitorear cualquier carga de trabajo, en cualquier lugar.
Ya sea que esté migrando aplicaciones heredadas de PHP a la nube o creando servicios nativos de la nube desde cero, Instana le garantiza la visibilidad profunda, los insights de rendimiento y los análisis en tiempo real necesarios para crear y operar con confianza.
Pruébelo hoy y tenga la experiencia de monitoreo de PHP de siguiente nivel en Fargate.