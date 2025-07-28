Instana ahora admite el monitoreo de aplicaciones PHP en AWS Fargate

A medida que las organizaciones aceleran sus transformaciones nativas de la nube, las plataformas como AWS Fargate se están volviendo esenciales para desplegar cargas de trabajo escalables y en contenedores sin la carga operativa de administrar servidores. Al mismo tiempo, PHP sigue siendo una piedra angular del desarrollo sitio web moderno impulsando todo, desde plataformas de contenido hasta API críticas para el negocio.

Es por eso que nos complace anunciar que Instana ahora ofrece soporte completo para monitorear aplicaciones PHP que se ejecutan en AWS Fargate, lo que brinda observabilidad avanzada y en tiempo real a cargas de trabajo PHP en entornos dinámicos sin servidor.