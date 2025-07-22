22 de julio de 2025
IBM z/OS ha sido la base para las empresas que necesitan confiabilidad, escalabilidad y seguridad inigualables. En 2025, IBM está construyendo sobre esta base sólida con z/OS 3.2, la próxima versión del sistema operativo de mainframe insignia de IBM, diseñado para desbloquear el valor del nuevo IBM z17. Esta última versión de z/OS está diseñada para permitir a los clientes integrar sus aplicaciones y datos en entornos de nube híbrida, al tiempo que aprovecha las fortalezas del mainframe para admitir las cargas de trabajo impulsadas por IA actuales.
A medida que las empresas se enfrentan al crecimiento explosivo de los datos y las transacciones, la urgencia de modernizar e integrar la IA sin dejar de priorizar el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento nunca ha sido mayor. z/OS 3.2 está a la altura de este desafío al introducir soporte para las nuevas tecnologías de aceleración de IA en IBM z17, que está diseñado para ayudar a las organizaciones a ejecutar modelos de IA tradicionales y generativos directamente en datos confidenciales en el lugar, lo que minimiza los riesgos asociados con el movimiento de datos mientras acelera el tiempo de obtención de insights.
Con cifrado avanzado y detección de amenazas sofisticada, las organizaciones pueden procesar volúmenes crecientes de datos, manteniendo sus niveles más altos de seguridad y eficiencia operativa. Al aprovechar las capacidades de IA dentro del sistema operativo, z/OS 3.2 está diseñado para automatizar y simplificar las operaciones de TI.
z/OS está diseñado para organizaciones que desean aprovechar la IA para mejorar la toma de decisiones, descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y extraer mayor valor de los datos y aplicaciones existentes. z/OS 3.2 ayuda a los clientes a desbloquear el valor de sus datos en el sistema de registro a través de API modernas, diseñadas para hacer que los datos de z/OS sean accesibles en entornos de nube híbrida e IA sin recurrir a extraer-transformar-cargar (ETL), que puede ser costoso y propenso a errores.
DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) y DFSMS Object Access Method (OAM), a través de API REST estándar de la industria, integran la actividad principal con la nube híbrida modernizando el acceso y la gestión de datos no estructurados en z/OS, y permitiendo que los entornos distribuidos accedan a los datos existentes de z/OS.
Las mejoras en las API de EzNoSQL permiten que las aplicaciones utilicen ahora Python en z/OS, además de COBOL, C y Java, para que los clientes puedan crear bases de datos NoSQL escalables y accesibles directamente en z/OS para permitir el análisis de datos y el modelado predictivo para aplicaciones empresariales.
Detrás de estas capacidades integradas de IA hay una sólida pila tecnológica que incluye marcos de código abierto, bibliotecas zDNN y herramientas de IA, todo optimizado para el procesador Telum II de IBM z17, Integrated Accelerator for AI y Spyre Accelerator1. Estos componentes funcionan juntos y están diseñados para permitir la inferencia de alta velocidad en tiempo real y la ejecución de modelos directamente en la plataforma, minimizar la latencia y eliminar la necesidad de mover datos confidenciales.
La IA ahora puede integrarse en cargas de trabajo de misión crítica, respaldando casos de uso avanzados como detección de fraudes, optimización de la cadena de suministro y toma de decisiones automatizada con alto rendimiento y seguridad.
z/OS 3.2 proporciona una plataforma altamente segura y escalable para ejecutar aplicaciones de misión crítica, para proteger datos y sistemas confidenciales de amenazas cibernéticas y otras interrupciones. El compromiso de IBM con la resiliencia cibernética se refleja en las sólidas características de seguridad de la plataforma, incluyendo algoritmos criptográficos de seguridad cuántica, encriptación generalizada, métodos de autenticación avanzados y escaneo de integridad. Con IBM® Threat Detection for z/OS (TDz) y la nueva funcionalidad de cuarentena a través de la contención de ID de usuario RACF, los clientes tienen protección adicional contra posibles amenazas cibernéticas.
z/OS 3.2 continúa nuestro enfoque para proteger los datos de los clientes de las amenazas cuánticas emergentes y las filtraciones de datos mediante la implementación de algoritmos quantum-safe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU.. Las características de seguridad mejoradas en z/OS 3.2 ayudan a las empresas a abordar el riesgo de amenazas cibernéticas y filtraciones de datos aún no vistas. Estas mejoras están diseñadas para ayudar a los clientes y empresas a proteger la integridad y confidencialidad de sus datos, así como abordar sus requisitos normativos y mandatos de cumplimiento.
Además, z/OS 3.2 agiliza las tareas de gestión para proporcionar una experiencia más intuitiva y fácil de usar para los equipos de TI. Las capacidades avanzadas de automatización y las API de la plataforma están diseñadas para ayudar a las organizaciones a simplificar sus operaciones de TI, reducir costos y mejorar la productividad. z/OS 3.2 aprovecha las herramientas y capacidades infundidas con IA, como el Workload Manager (WLM) impulsado por IA, para predecir picos de carga de trabajo y ajustarse de forma proactiva para satisfacer la demanda2. Estas predicciones basadas en datos impulsadas por IA ayudan a las organizaciones a seguir accediendo a aplicaciones y servicios críticos, sin interrupción.
Para ayudar a simplificar aún más las operaciones, z/OS 3.2 presenta un complemento de administración de almacenamiento z/OSMF que aprovecha la funcionalidad mejorada de las API REST de administración de almacenamiento para proporcionar pantallas de estructuras de subsistemas de administración de almacenamiento (SMS), así como conjuntos de datos de control (CDS) no activos. Esta interfaz simplificada y moderna permite a los administradores de almacenamiento ponerse rápidamente al día en la realización de tareas de gestión de almacenamiento de mainframe. Al modernizar la experiencia del usuario y hacer que las tareas principales sean más accesibles, IBM está equipando a la próxima generación de talento de mainframe con las herramientas y habilidades que necesitan para tener éxito. Esta mejora se basa en los esfuerzos continuos de IBM para simplificar la gestión de z/OS y hacer que la plataforma sea más intuitiva y eficiente para todos los usuarios.
z/OS 3.2 representa un hito importante en la computación de mainframe. Sus innovadoras características de IA, seguridad mejorada y capacidades de gestión optimizadas la convierten en una plataforma esencial para las organizaciones que buscan impulsar el crecimiento del negocio, mejorar la eficiencia operativa y mantenerse a la vanguardia de la competencia. Al invertir en z/OS 3.2, las empresas pueden desbloquear el potencial de sus activos de mainframe y posicionarse para el éxito a largo plazo en un ámbito digital cada vez más complejo y que cambia rápidamente.
Está previsto que z/OS 3.2 esté disponible de forma general el 30 de septiembre de 2025. Aprenda más sobre z/OS y comience. Únase a la comunidad IBM z/OS para mantenerse conectado con las características, debates y eventos más recientes en torno a z/OS.
Lo invitamos a aprender más sobre este nuevo y emocionante lanzamiento a través de nuestra carta de anuncio y próximo seminario web el 29 de julio de 2025 a la 1:00 p. m. ET para una descripción técnica profunda de las nuevas características y capacidades que z/OS 3.2 tiene para ofrecer. Regístrese aquí.
Experimente z/OS 3.2 en persona y escucha a expertos en nuestra próxima conferencia TechXchange en Orlando, Florida del 6 al 9 de octubre de 2025.
Fuentes:
1 Se espera que el soporte de IBM® Spyre AI Accelerator esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.
2 Está previsto que esta capacidad esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.