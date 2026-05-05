IBM Z Database Assistant aporta operaciones inteligentes para la era de la IA

Las empresas están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Sin embargo, a medida que las organizaciones avanzan, surge un desafío, no en la ambición, sino en la preparación operativa. En todas las industrias, los administradores de bases de datos enfrentan un desafío común, que es el enorme tiempo dedicado a monitorear, solucionar problemas y gestionar entornos cada vez más complejos

Los administradores de bases de datos se ven obligados a gestionar la creciente complejidad de los sistemas, lo que les deja poco tiempo para dedicarse a tareas de mayor valor. Las señales críticas (cuellos de botella en el rendimiento, conflictos de bloqueo, limitaciones de recursos) suelen estar dispersas entre distintas herramientas, lo que requiere una gran experiencia y un esfuerzo manual para interpretarlas. A medida que la adopción de la IA se acelera, este modelo no escala.

IBM Z Database Assistant cambia esta dinámica al llevar la inteligencia directamente a la gestión de bases de datos Db2 e IMS en el mainframe. Evalúa constantemente el estado de la base de datos, destaca lo más importante, explica los problemas en su contexto y orienta a los equipos hacia las medidas adecuadas. No se trata de agregar otra capa de vigilancia. Se trata de reducir la necesidad de interpretación manual y permitir que los equipos actúen con mayor velocidad y confianza.

El resultado es una transición de una gestión reactiva a operaciones más proactivas y optimizadas, en las que los administradores de bases de datos dedican menos tiempo a la resolución manual de problemas relacionados con las bases de datos, a responder a alertas como la disminución del rendimiento y las interrupciones de las aplicaciones, y a realizar tareas repetitivas como el aprovisionamiento, el desaprovisionamiento, la reconstrucción de índices o las copias de seguridad de los registros. En cambio, pueden centrarse más en prioridades estratégicas, como mejorar la calidad de los datos, fortalecer la seguridad y diseñar flujos de trabajo resilientes. La administración inteligente y automatizada de bases de datos elimina los obstáculos operativos, lo que permite que los datos de IBM Z impulsen la adopción de la IA a escala.