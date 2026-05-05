IBM Z Database Assistant aporta operaciones inteligentes para la era de la IA

A medida que las empresas escalan la IA, la eficiencia operativa de las bases de datos se está volviendo primordial para desbloquear todo el valor de los datos de Z confiables.
Hoy presentamos IBM Z Database Assistant, un nuevo paso para ayudar a las empresas a modernizar las operaciones de bases de datos para satisfacer las demandas de la era de la IA.
IBM Z ya impulsa las transacciones más críticas del mundo. Es confiable y seguro y genera continuamente datos de alto valor. Sin embargo, desbloquear esos datos para análisis en tiempo real e IA requiere más que acceso. Requiere sistemas que puedan operar de manera inteligente, constante y a escala.
Las empresas están pasando rápidamente de la experimentación con IA a la adopción a escala. Sin embargo, a medida que las organizaciones avanzan, surge un desafío, no en la ambición, sino en la preparación operativa. En todas las industrias, los administradores de bases de datos enfrentan un desafío común, que es el enorme tiempo dedicado a monitorear, solucionar problemas y gestionar entornos cada vez más complejos
Los administradores de bases de datos se ven obligados a gestionar la creciente complejidad de los sistemas, lo que les deja poco tiempo para dedicarse a tareas de mayor valor. Las señales críticas (cuellos de botella en el rendimiento, conflictos de bloqueo, limitaciones de recursos) suelen estar dispersas entre distintas herramientas, lo que requiere una gran experiencia y un esfuerzo manual para interpretarlas. A medida que la adopción de la IA se acelera, este modelo no escala.
IBM Z Database Assistant cambia esta dinámica al llevar la inteligencia directamente a la gestión de bases de datos Db2 e IMS en el mainframe. Evalúa constantemente el estado de la base de datos, destaca lo más importante, explica los problemas en su contexto y orienta a los equipos hacia las medidas adecuadas. No se trata de agregar otra capa de vigilancia. Se trata de reducir la necesidad de interpretación manual y permitir que los equipos actúen con mayor velocidad y confianza.
El resultado es una transición de una gestión reactiva a operaciones más proactivas y optimizadas, en las que los administradores de bases de datos dedican menos tiempo a la resolución manual de problemas relacionados con las bases de datos, a responder a alertas como la disminución del rendimiento y las interrupciones de las aplicaciones, y a realizar tareas repetitivas como el aprovisionamiento, el desaprovisionamiento, la reconstrucción de índices o las copias de seguridad de los registros. En cambio, pueden centrarse más en prioridades estratégicas, como mejorar la calidad de los datos, fortalecer la seguridad y diseñar flujos de trabajo resilientes. La administración inteligente y automatizada de bases de datos elimina los obstáculos operativos, lo que permite que los datos de IBM Z impulsen la adopción de la IA a escala.
La oportunidad para las empresas es clara: desbloquear el valor de los datos confiables de IBM Z para impulsar analytics e IA a escala. Sin embargo, aunque las organizaciones reconocen la importancia de la modernización, muchas aún tienen que evolucionar los flujos de trabajo operativos necesarios para respaldar esa visión.
IBM Z Database Assistant ayuda a cerrar esa brecha al centrarse en lo que más importa para los equipos de administración de bases de datos. Permite a los DBA ir más allá de la supervisión manual y pasar a operaciones más inteligentes y guiadas en áreas clave. Basado en un conjunto de agentes de IA centrados en DBA, IBM Z Database Assistant combina agentes inteligentes con paneles de interfaz de usuario (IU) intuitivos y basados en el contexto para ofrecer las siguientes capacidades:
Al simplificar la forma en que se evalúan, entienden y gestionan los entornos de bases de datos, IBM Z Database Assistant garantiza que los datos confiables permanezcan continuamente disponibles y listos para respaldar los negocios empresariales, la IA y los analytics. Igualmente importante, ayuda a abordar el creciente desafío de las habilidades al incorporar el conocimiento operativo directamente en los flujos de trabajo, lo que permite a los equipos tomar decisiones más rápidas e informadas sin depender únicamente de la escasa experiencia.
De cara al futuro, las operaciones empresariales seguirán evolucionando hacia modelos más inteligentes, adaptables y cada vez más autónomos.
IBM Z Database Assistant es un paso clave en esa progresión. Establece una capa operativa donde los insights no solo se revelan, sino que se contextualizan y se actúan sobre ellos, sentando las bases para sistemas que pueden optimizarse cada vez más e integrarse más directamente con flujos de trabajo impulsados por IA.
Como parte de la cartera más amplia de gestión de datos y aplicación de IBM Z, desempeña un papel crítico para permitir que las organizaciones pasen de sistemas de registro estables a sistemas de acción inteligentes.
Porque en la era de la IA, el éxito no se definirá solo por el acceso a los datos, sino por la eficacia con la que las organizaciones pueden operarlos.
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