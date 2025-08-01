IBM gana el premio al proveedor de servicios del año 2025 de SSON

1 de agosto de 2025
IBM fue nombrada Proveedor de Servicios del Año 2025 en los SSON Impact Awards en Estoril, Portugal, un reconocimiento a nuestro liderazgo en el avance de los servicios compartidos y la excelencia en la subcontratación.
La colaboración de IBM con Amway, una empresa global de venta directa para optimizar sus operaciones de cuentas por pagar, es un ejemplo destacado de nuestros servicios compartidos. Al aprovechar los flujos de trabajo y la automatización impulsados por IA, IBM estandarizó los procesos, mejoró la gestión de datos y minimizó los errores manuales, lo que generó una mayor eficiencia y una mayor satisfacción del cliente.
Juntos, nos propusimos transformar sus operaciones de cuentas por pagar. Al desplegar los flujos de trabajo inteligentes impulsados por IA de IBM y los servicios de BPO, les ayudamos a:
¿Los resultados? Una mejora del 38 % en la productividad, una reducción de 10 días en el tiempo del ciclo de facturación, un aumento de la satisfacción del cliente del 91 % al 96 % y una reducción de las derivaciones en un 90 %.
“La asociación con IBM ha permitido a Amway implementar un flujo de trabajo verdaderamente global a escala potenciado por inteligencia artificial”, dijo Michael van der Ploeg, vicepresidente de GBS y controlador corporativo de Amway.
Los premios SSON Impact Awards destacan a las organizaciones que lideran en innovación, excelencia operativa y transformación estratégica. Ganar este premio refuerza la posición de IBM como socio confiable para ayudar a las empresas a modernizar las operaciones a través de la IA, la automatización y una profunda experiencia en la industria.
“Todo el equipo de IBM Consulting, incluido yo mismo, nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por este gran reconocimiento”, dijo Joan Torres, vicepresidente y socio sénior de IBM® Consulting.
En IBM, creemos que el futuro de las operaciones es impulsado por la IA, donde la tecnología mejora la experiencia humana en lugar de reemplazarla. Nuestro enfoque para la transformación de procesos de negocio se basa en:
"No solo estamos optimizando procesos", dijo Amit Dube' de IBM Consulting, "nos estamos asociando y ayudando a las organizaciones a crear operaciones más inteligentes y resilientes que pueden adaptarse al cambio y escalar con confianza".
No se trata de automatizar los procesos de ayer. Se trata de rediseñarlos desde cero, con IA generativa, insight y equipos humano-máquina en el núcleo.
Este premio nos inspira a seguir innovando. Nos dedicamos a ayudar a los clientes de todas las industrias a utilizar la IA y la automatización para lograr resultados comerciales reales.
"Este premio subraya el valor diferenciado que ofrecemos al incorporar activos de IA y flujos de trabajo a escala", dijo Sachin Varma, socio gerente global de entrega de operaciones de IBM Consulting. "Para IBM, esto no es secundario, es fundamental para impulsar resultados transformadores para nuestros clientes".
Este premio es un testimonio de la relación Amway-IBM. Juntos, hemos pasado de la subcontratación al abastecimiento adecuado, creando negocios más inteligentes y resilientes que ofrecen valor experiencial adaptado a las necesidades del cliente.
De cara al futuro, nuestra asociación se centra en el crecimiento impulsado por IA agéntica: sistemas que no solo ayudan, sino que actúan con autonomía, aprendiendo y adaptándose para ofrecer valor continuo. A medida que profundizamos nuestra colaboración, IBM y Amway están preparados para liderar la próxima ola de operaciones inteligentes, dando forma al futuro del trabajo y la experiencia del cliente.