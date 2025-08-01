IBM gana el premio al proveedor de servicios del año 2025 de SSON

La colaboración de IBM con Amway, una empresa global de venta directa para optimizar sus operaciones de cuentas por pagar, es un ejemplo destacado de nuestros servicios compartidos. Al aprovechar los flujos de trabajo y la automatización impulsados por IA, IBM estandarizó los procesos, mejoró la gestión de datos y minimizó los errores manuales, lo que generó una mayor eficiencia y una mayor satisfacción del cliente.

Juntos, nos propusimos transformar sus operaciones de cuentas por pagar. Al desplegar los flujos de trabajo inteligentes impulsados por IA de IBM y los servicios de BPO, les ayudamos a:

Estandarizar y automatizar procesos en 58 países

Mejorar la gestión de datos y el analytics de datos con la IA generativa de watsonx

Mejorar la continuidad de negocio y el cumplimiento

Reducir los errores manuales y la intervención

Lograr más del 50 % de procesamiento de facturas sin contacto

¿Los resultados? Una mejora del 38 % en la productividad, una reducción de 10 días en el tiempo del ciclo de facturación, un aumento de la satisfacción del cliente del 91 % al 96 % y una reducción de las derivaciones en un 90 %.

“La asociación con IBM ha permitido a Amway implementar un flujo de trabajo verdaderamente global a escala potenciado por inteligencia artificial”, dijo Michael van der Ploeg, vicepresidente de GBS y controlador corporativo de Amway.