IBM gana el premio SSON Service Provider of the Year 2025: un hito en la excelencia del servicio impulsado por IA

El premio de este año refleja no solo las capacidades de IBM, sino también el impacto creado a través de sus alianzas estratégicas con organizaciones líderes como Amway, Philip Morris International, Reckitt y Unilever. Estas empresas están modernizando sus operaciones para obtener escala, inteligencia y resultados comerciales más sólidos, e IBM está desempeñando un papel central para ayudarlas a lograrlo.

En todas las industrias, la combinación de tecnología avanzada, automatización inteligente y profunda experiencia en industrias de IBM está permitiendo a los clientes reducir la complejidad, mejorar la transparencia y desbloquear mejoras medibles en el rendimiento.