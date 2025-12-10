Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM gana el premio SSON Service Provider of the Year 2025: un hito en la excelencia del servicio impulsado por IA

Publicado el 10 de diciembre de 2025
By Paranee Reymondon

IBM ha sido nombrada Proveedor de Servicios del Año 2025 en los prestigiosos SSON Impact Awards, un reconocimiento que subraya el liderazgo de la empresa en elevar la excelencia de los servicios compartidos y acelerar la transformación impulsada por IA para empresas globales.

Impulsar el impacto a través de la colaboración

El premio de este año refleja no solo las capacidades de IBM, sino también el impacto creado a través de sus alianzas estratégicas con organizaciones líderes como Amway, Philip Morris International, Reckitt y Unilever. Estas empresas están modernizando sus operaciones para obtener escala, inteligencia y resultados comerciales más sólidos, e IBM está desempeñando un papel central para ayudarlas a lograrlo.

En todas las industrias, la combinación de tecnología avanzada, automatización inteligente y profunda experiencia en industrias de IBM está permitiendo a los clientes reducir la complejidad, mejorar la transparencia y desbloquear mejoras medibles en el rendimiento.

Lo que dicen nuestros clientes sobre IBM

El reconocimiento se ve amplificado por las voces de los clientes de IBM, que atribuyen la colaboración a la transformación tangible:

  • Amway: "Nuestra colaboración con IBM ha sido fundamental en la transformación de los servicios compartidos globales de Amway a través de la automatización, analytics y experiencias mejoradas de los empleados", dijo Michael Van Der Ploeg, vicepresidente de GBS y controlador corporativo. "Su asociación ágil y su compromiso con la mejora continua nos han ayudado a optimizar los procesos, impulsar la transparencia y elevar el rendimiento empresarial en todos los mercados".
  • Philip Morris International: "El enfoque innovador y la asociación de IBM con Philip Morris International continúan brindando resultados excepcionales", dijo Salomo Lumban Gaol, director de P2P y GBS Site Lead. “Valoramos la sólida colaboración que impulsa nuestro éxito compartido”.
  • Reckitt: “La experiencia y la asociación de IBM con Reckitt continúan brindando innovación y resultados medibles. Estamos orgullosos de trabajar junto a un equipo tan dedicado”, dijo Sheela Ramakrishna, directora de Reckitt GBS Finance.
  • Unilever: "GBS de Unilever es un proveedor de soluciones inteligentes para toda la empresa basado en resultados y habilitado por IA en nuestra estrategia de 'deseo a escala'", dijo Vikram Krishnamurthy, director de Operaciones de Proveedores de Unilever, Asia. “IBM ha sido un socio confiable que ha aportado excelentes capacidades en IA, automatización y toma de decisiones basadas en datos, ayudándonos a transformarnos más y más rápido”.

Creación de la empresa impulsada por IA

En el núcleo del enfoque de IBM está la creencia de que el futuro de las operaciones empresariales está fundamentalmente impulsado por IA, donde modelos avanzados, automatización y flujos de trabajo agénticos trabajan de la mano con la experiencia humana.

IBM continúa ayudando a organizaciones de todo el mundo a construir modelos operativos más inteligentes, más resilientes  y más adaptables que aceleran la creación de valor y sientan las bases para la competencia a largo plazo.

Un reconocimiento a la diferenciación de IBM

"Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento", dijo Juhi McClelland, socio gerente de IBM Consulting Asia Pacific. “Como la única consultoría global que opera a escala dentro de una importante organización de tecnología, aportamos una ventaja única a nuestros clientes. Este premio refleja la capacidad de IBM Consulting para escalar la IA y los flujos de trabajo para impulsar resultados transformadores y sostenibles”.

Jhi agregó: "Los clientes de hoy esperan que los socios traigan software avanzado impulsado por IA, herramientas de automatización y activos probados, y nos aseguramos de que nuestros consultores estén equipados con la tecnología y la experiencia necesarias para ofrecer mejores resultados más rápidos".

