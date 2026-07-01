IBM webMethods Hybrid Integration: de la conectividad al control en la era de la IA

IBM está introduciendo innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration que ayudan a las organizaciones a ir más allá de la simple conexión de sistemas para orquestar y gobernar el sistema nervioso digital de la empresa de IA.

En conjunto, estas innovaciones abordan la realidad operativa a la que se enfrentan las empresas, ya que la IA, las API, los eventos, las transacciones B2B y los sistemas híbridos se vuelven cada vez más interconectados. Las organizaciones necesitan una forma de gobernar las interacciones con IA, proporcionar a los equipos de negocio un contexto más claro sobre las transacciones con socios, ayudar a los desarrolladores a descubrir y reutilizar API y eventos, y modernizar los fundamentos de integración sin crear nuevos silos o deficiencias de gobernanza.

Según el Institute for Business Value de IBM, el 68 % de las empresas cree que las iniciativas de IA fracasarán sin capacidades de integración más sólidas. Esa insight refuerza lo que escuchamos de los clientes todos los días: el éxito de la IA depende de la capacidad de conectar y gobernar datos y sistemas con confianza, velocidad y control.