IBM webMethods Hybrid Integration: de la conectividad al control en la era de la IA

IBM está ampliando IBM webMethods Hybrid Integration con nuevas capacidades que ayudan a las empresas a gobernar las interacciones con IA, desbloquear el contexto empresarial B2B, modernizar la integración y escalar experiencias digitales de confianza en entornos híbridos.
IBM está introduciendo innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration que ayudan a las organizaciones a ir más allá de la simple conexión de sistemas para orquestar y gobernar el sistema nervioso digital de la empresa de IA.
En conjunto, estas innovaciones abordan la realidad operativa a la que se enfrentan las empresas, ya que la IA, las API, los eventos, las transacciones B2B y los sistemas híbridos se vuelven cada vez más interconectados. Las organizaciones necesitan una forma de gobernar las interacciones con IA, proporcionar a los equipos de negocio un contexto más claro sobre las transacciones con socios, ayudar a los desarrolladores a descubrir y reutilizar API y eventos, y modernizar los fundamentos de integración sin crear nuevos silos o deficiencias de gobernanza.
Según el Institute for Business Value de IBM, el 68 % de las empresas cree que las iniciativas de IA fracasarán sin capacidades de integración más sólidas. Esa insight refuerza lo que escuchamos de los clientes todos los días: el éxito de la IA depende de la capacidad de conectar y gobernar datos y sistemas con confianza, velocidad y control.
Los agentes de IA se están convirtiendo rápidamente en participantes activos en los flujos de trabajo empresariales. Invocan API, acceden a datos, llaman a herramientas y colaboran con otros agentes en tiempo real. Pero desplegar pasarelas separadas para LLM, MCP, comunicación de agente a agente, etc. es como operar un aeropuerto con un punto de control de seguridad diferente para cada aerolínea, creando complejidad innecesaria y puntos ciegos operativos.
IBM DataPower Interact Gateway simplifica este escenario al proporcionar un punto de control único y confiable para las interacciones de IA. Actúa como capa de mediación entre agentes de IA, modelos, API empresariales, herramientas y fuentes de datos, lo que permite a las organizaciones aplicar políticas coherentes de seguridad, gobernanza, observabilidad y acceso en todo su ecosistema de IA.
Las organizaciones pueden exponer las API REST existentes como herramientas de Model Context Protocol (MCP) sin reescribir la lógica empresarial, lo que permite que las capacidades empresariales probadas sean inmediatamente utilizables por los agentes de IA mientras se preservan las inversiones existentes. A medida que surgen nuevos patrones y estándares de interacción de IA, las empresas pueden ampliar el mismo modelo de gobierno sin introducir otra pasarela especializada.
El resultado es una base segura e impulsada por políticas que ayuda a las organizaciones a acelerar la adopción de IA, maximizar la reutilización e innovar con confianza sin sacrificar el control.
Cada pedido enviado, factura procesada o acuse de recibo representa más que una transacción técnica: representa un compromiso comercial. Sin embargo, cuando algo sale mal, los equipos suelen pasar horas reuniendo registros y documentos de múltiples sistemas para responder preguntas simples: ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué debemos hacer a continuación?
Es como intentar rastrear un paquete reuniendo las actualizaciones de diferentes mensajeros, almacenes y oficinas de aduanas en lugar de tener una única vista de envío de extremo a extremo. Los datos existen, pero falta el contexto. El problema no es la falta de datos; es la falta de contexto empresarial.
IBM webMethods B2B Workspace cambia esa ecuación al transformar datos operativos fragmentados en experiencias conscientes del negocio. A través de vistas contextuales basadas en roles y trazabilidad de documentos B2B, correlaciona automáticamente documentos entre socios, sistemas y procesos de negocio para proporcionar una narrativa empresarial unificada de extremo a extremo.
Esto representa un cambio del seguimiento de las transacciones a la comprensión de los resultados del negocio. En lugar de depender de TI para reunir la información, los equipos de negocios y operaciones pueden ver directamente lo que está sucediendo, comprender las dependencias e identificar dónde se están descomponiendo los procesos.
Con este nivel de contexto, los equipos pueden ir más allá de la resolución reactiva de problemas a la toma de decisiones proactiva, respondiendo preguntas críticas como qué sucedió, por qué sucedió y qué está en riesgo a continuación, todo en un solo lugar integral.
El resultado es una toma de decisiones más rápida, menor dependencia de TI, detección temprana de riesgos y optimización continua de procesos de misión crítica, como orden a efectivo y compra a pago, convirtiendo los datos B2B de un artefacto de back office en un impulsor estratégico del rendimiento del negocio.
Cuando un gobierno moderniza un servicio ciudadano o un proveedor de atención médica migra flujos de trabajo críticos a la nube, el éxito no se mide únicamente por la velocidad; se mide haciéndolo sin comprometer la seguridad, el cumplimiento ni la confianza pública.
Las organizaciones de gobierno y otras industrias altamente reguladas se enfrentan a este acto de equilibrio todos los días. Necesitan modernizar la infraestructura obsoleta mientras operan dentro de rigurosos requisitos normativos y operativos.
Dado que IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government logra la FedRAMP Moderate Authorization, las agencias federales pueden acelerar la adopción de la nube mientras se alinean con los estándares de seguridad establecidos en el sector público. Los mismos principios de ingeniería brindan beneficio a los clientes de servicios financieros, atención médica, energía y otros sectores regulados, donde la resiliencia, la gobernanza y la disciplina operativa son requisitos fundamentales en lugar de características opcionales.
El resultado es una plataforma de integración que permite a las organizaciones innovar con confianza, sabiendo que la confianza y el cumplimiento están integrados en la base.
Las empresas digitales modernas dependen cada vez más tanto de las API como de los flujos de eventos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los desarrolladores deben navegar por catálogos separados y modelos de gobernanza desconectados para encontrar lo que necesitan.
IBM webMethods Hybrid Integration reúne API y eventos en un portal de desarrolladores unificado, lo que permite a los equipos descubrir, consumir y reutilizar activos sincrónicos y asincrónicos a través de una única experiencia gobernada.
El resultado es más que practicidad. Acelera el desarrollo, mejora la reutilización, fortalece la gobernanza y ayuda a las organizaciones a crear arquitecturas basadas en eventos con mayor coherencia y confianza.
La innovación requiere una plataforma moderna que la sustente.
IBM webMethods 12.1 introduce compatibilidad para Jakarta EE 10 y Java 21 en IBM Semeru Runtime 21, junto con la configuración YAML en tiempo de ejecución y las imágenes de contenedores que simplifican el despliegue y las operaciones. Los desarrolladores también se benefician de capacidades como compatibilidad nativa para Apache Avro con integración de registros de esquema y pruebas unitarias integradas, lo que permite ciclos de desarrollo más rápidos e integraciones más confiables.
Estas mejoras proporcionan a las organizaciones una base segura, compatible y preparada para el futuro que reduce la complejidad operativa y aumenta la productividad de los desarrolladores.
La integración empresarial está entrando en una nueva fase. Ya no se trata solo de conectar aplicaciones y pasar datos de un sistema a otro. Se trata de permitir que las organizaciones adopten la IA de forma responsable, respondan al cambio con más rapidez y operen con mayor visibilidad y confianza.
Las innovaciones que hemos introducido en IBM webMethods Hybrid Integration reflejan el cambio de gobernar las interacciones con la IA y simplificar las experiencias de los desarrolladores a proporcionar un contexto empresarial más amplio para las operaciones B2B y respaldar la modernización en entornos altamente regulados.
En conjunto, reflejan una creencia central: la ventaja competitiva no vendrá solo de conectar más sistemas, sino de convertir esas conexiones en operaciones inteligentes y confiables.
Esa idea está en el centro de IBM webMethods Hybrid Integration. Al ayudar a las organizaciones a unificar la gobernanza, acelerar la innovación y construir sobre bases confiables, estamos permitiendo que nuestros clientes aprovechen las oportunidades de la IA mientras mantienen el control de su negocio.
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