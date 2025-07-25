IBM watsonx Orchestrate fue nombrada Luminaria en IA agéntica por Innovation Watch de Everest Group

25 de julio de 2025
IBM watsonx Orchestrate ha sido reconocida como Luminaria en el Innovation Watch: Productos de IA agéntica 2025 de Everest Group, una prestigiosa designación que destaca nuestro liderazgo en el escenario de IA agéntica en rápida evolución. Esta designación de primer nivel subraya el liderazgo de IBM en el escenario de la IA agéntica en rápida evolución y nuestro compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia que capaciten a los CIO y CTO para impulsar una transformación del negocio significativa.
Innovación Watch de Everest Group es una evaluación integral de 24 proveedores líderes de tecnología que ofrecen productos de IA agéntica. Estas soluciones permiten a las empresas crear agentes inteligentes capaces de tomar decisiones, orquestar el flujo de trabajo y adaptarse dinámicamente, transformando la manera en que operan las empresas en funciones como RR. HH., atención al cliente, adquisiciones y ventas.
El informe se centra en plataformas de código bajo/sin código y agentes predefinidos personalizables diseñados para usuarios empresariales, excluyendo infraestructuras centradas en el desarrollador. Los proveedores se evalúan en 2 dimensiones clave:
Según estos criterios, Everest Group clasifica a los proveedores en 4 categorías: luminarias, seguidores rápidos, influencers y buscadores.
En el dinámico entorno empresarial actual, la demanda de operaciones resilientes, ágiles y de costos optimizados es primordial. Si bien la automatización ha brindado eficiencias tangibles, la aparición de la IA agéntica está redefiniendo lo que es posible. Con su autonomía, adaptabilidad y capacidades de toma de decisiones inherentes, la IA agéntica está preparada para revolucionar las operaciones comerciales al optimizar los flujos de trabajo, mejorar la inteligencia de decisiones y desbloquear nuevas vías para la innovación.
Watsonx Orchestrate está a la vanguardia de esta revolución. Como herramienta de orquestación de código bajo/sin código, permite a los usuarios empresariales crear, desplegar y gestionar asistentes y agentes de IA que automatizan flujos de trabajo y procesos complejos. Estos agentes están diseñados para manejar tareas de varios pasos, integrarse perfectamente con los sistemas empresariales existentes como Workday, SAP y Salesforce, y responder a instrucciones en lenguaje natural. La plataforma también ofrece copilotos específicos de dominio para áreas críticas, como atención al cliente, generación de código y RR. HH.
La nominación de luminaria coloca a IBM entre los principales innovadores en IA agéntica. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra plataforma watsonx Orchestrate, que permite a los usuarios empresariales crear y desplegar agentes de IA que automatizan flujos de trabajo complejos, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.
Con watsonx Orchestrate, los usuarios pueden:
Este reconocimiento valida nuestro compromiso de ofrecer IA de nivel empresarial que sea accesible, escalable e impactante.
La IA agéntica está remodelando el futuro del trabajo. A medida que las empresas buscan aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la toma de decisiones, las plataformas como IBM watsonx Orchestrate están liderando el camino, permitiendo a los equipos hacer más con menos y desbloquear nuevos niveles de eficiencia. El reconocimiento de Everest Group refuerza la posición de IBM como socio confiable para las organizaciones que adoptan la transformación impulsada por IA.
