IBM watsonx Orchestrate fue nombrada Luminaria en IA agéntica por Innovation Watch de Everest Group

En el dinámico entorno empresarial actual, la demanda de operaciones resilientes, ágiles y de costos optimizados es primordial. Si bien la automatización ha brindado eficiencias tangibles, la aparición de la IA agéntica está redefiniendo lo que es posible. Con su autonomía, adaptabilidad y capacidades de toma de decisiones inherentes, la IA agéntica está preparada para revolucionar las operaciones comerciales al optimizar los flujos de trabajo, mejorar la inteligencia de decisiones y desbloquear nuevas vías para la innovación.

Watsonx Orchestrate está a la vanguardia de esta revolución. Como herramienta de orquestación de código bajo/sin código, permite a los usuarios empresariales crear, desplegar y gestionar asistentes y agentes de IA que automatizan flujos de trabajo y procesos complejos. Estos agentes están diseñados para manejar tareas de varios pasos, integrarse perfectamente con los sistemas empresariales existentes como Workday, SAP y Salesforce, y responder a instrucciones en lenguaje natural. La plataforma también ofrece copilotos específicos de dominio para áreas críticas, como atención al cliente, generación de código y RR. HH.

La nominación de luminaria coloca a IBM entre los principales innovadores en IA agéntica. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra plataforma watsonx Orchestrate, que permite a los usuarios empresariales crear y desplegar agentes de IA que automatizan flujos de trabajo complejos, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Con watsonx Orchestrate, los usuarios pueden:

Automatice tareas de varios pasos, como la programación de entrevistas y la creación de cartas de oferta

Integre perfectamente con sistemas empresariales como Workday, SAP y Salesforce

Aproveche los agentes específicos de dominio para RR. HH., atención al cliente y ventas

Utilice el lenguaje natural para instruir a los agentes y adaptar los flujos de trabajo de forma dinámica

Este reconocimiento valida nuestro compromiso de ofrecer IA de nivel empresarial que sea accesible, escalable e impactante.