IBM watsonx BI ahora está disponible de forma general en IBM Cloud: el futuro de las decisiones inteligentes comienza aquí

22 de agosto de 2025
Novedades: IBM watsonx BI ya está disponible de forma general en IBM Cloud, combinando inteligencia impulsada por IA con un modelo semántico gobernado para ofrecer insights coherentes y explicables basados en la lógica de su negocio.
El futuro de la business intelligence (BI) es conversacional, contextual y nativo de la nube. Para 2027, el 90 % de los ejecutivos espera que los agentes de IA muevan a los equipos más allá de los informes estáticos hacia análisis predictivos en tiempo real. Y más del 75 % cree que estos agentes pronto automatizarán por completo los flujos de trabajo transaccionales.
IBM watsonx BI está diseñado para este momento y el futuro. Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural, acelerar la generación de insight y fomentar una cultura basada en datos en toda la empresa, al tiempo que garantiza la confianza y la escalabilidad. Con soporte para varios LLM y capacidades de integración plug-and-play, se integra perfectamente en flujos de trabajo existentes, data lakehouse o herramientas de informes, brindando confianza, velocidad y escala a cada rincón de su organización.
El futuro pertenece a las organizaciones que pueden pensar y actuar a la velocidad de sus datos. Watsonx BI no es solo otra herramienta de analytics: es un socio de pensamiento que entiende su negocio, saca a la luz insights que importan y explica el "por qué" detrás de cada respuesta. En un mundo donde la ventaja competitiva se mide en momentos, no en meses, watsonx BI garantiza que siempre esté listo para actuar en lo que más importa.
La era de esperar insights ha terminado: watsonx BI está disponible en IBM Cloud. Esto es solo el comienzo, con más innovaciones a medida que superamos la frontera del analytics agéntico. Cerciorar de unirse a nuestra comunidad watsonx BI techxchange. Cuéntenos qué funciona, qué le sorprende y qué le gustaría ver en la próxima versión. Juntos, definiremos el próximo capítulo de la toma de decisiones inteligente.