IBM watsonx BI ahora está disponible de forma general en IBM Cloud: el futuro de las decisiones inteligentes comienza aquí

El futuro de la business intelligence (BI) es conversacional, contextual y nativo de la nube. Para 2027, el 90 % de los ejecutivos espera que los agentes de IA muevan a los equipos más allá de los informes estáticos hacia análisis predictivos en tiempo real. Y más del 75 % cree que estos agentes pronto automatizarán por completo los flujos de trabajo transaccionales.

IBM watsonx BI está diseñado para este momento y el futuro. Permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural, acelerar la generación de insight y fomentar una cultura basada en datos en toda la empresa, al tiempo que garantiza la confianza y la escalabilidad. Con soporte para varios LLM y capacidades de integración plug-and-play, se integra perfectamente en flujos de trabajo existentes, data lakehouse o herramientas de informes, brindando confianza, velocidad y escala a cada rincón de su organización.