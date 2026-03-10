IBM watsonx Assistant for Z continúa avanzando en la forma en que las empresas interactúan con la plataforma IBM Z.
Esta versión refuerza el compromiso de IBM de ofrecer capacidades de IA seguras y preparadas para el entorno empresarial directamente dentro de los entornos IBM Z, lo que ayuda a las organizaciones a simplificar la complejidad sin dejar de lado la gobernanza y el control.
En esta versión, presentamos 4 nuevas características, que incluyen:
El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación propia: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos frecuentemente escritos en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.
Con esta versión, los clientes pueden ingerir documentos en los idiomas admitidos 1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido ingerido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.
Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:
Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la forma en que se carga, gestiona y mantiene la documentación. Al reducir las empresas su esfuerzo administrativo, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actual.
En conjunto, estas mejoras están diseñadas para ayudar a que su conocimiento propio sea accesible para que sus usuarios puedan obtener respuestas oportunas a sus preguntas, en cualquier momento.
La seguridad sigue siendo fundamental para los clientes de IBM Z. Los mecanismos de autenticación y autorización varían de una empresa a otra, y la compatibilidad con la infraestructura existente es fundamental para su adopción.
Además de RACF, IBM® watsonx Assistant for Z ahora admite ACF2 y Top Secret mediante el uso de SAF (System Authorization Facility), lo que permite la integración con los marcos de autenticación y autorización que ya se utilizan en los entornos IBM Z.
Esta integración ampliada:
Al ser compatible con los marcos de seguridad establecidos, IBM watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a las organizaciones a adoptar capacidades de IA agéntica sin alterar los controles de confianza.
Los agentes de IA generan valor cuando pueden ejecutar flujos de trabajo estructurados y deterministas con precisión. Hasta ahora, la creación de tales flujos de trabajo requería experiencia en scripting y configuración manual, lo que ponía la automatización fuera del alcance de muchos equipos.
En esta versión, Agent Builder incluye un generador gráfico de flujos que transforma la manera en que los equipos diseñan y ponen en funcionamiento los flujos de trabajo impulsados por IA. Mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los builders pueden diseñar visualmente, probar automatizaciones en tiempo real y refinar los flujos antes del despliegue.
Los builders pueden:
Para admitir casos de uso más avanzados, se incluyen tres capacidades adicionales:
Al reducir las barreras para el desarrollo de flujos de trabajo sin perder el control ni el determinismo, estas mejoras están diseñadas para permitir a los equipos de toda la organización diseñar y ampliar la automatización de manera eficiente en entornos IBM Z.
Los pasos de instalación y configuración pueden llevar mucho tiempo y ser propensos a errores manuales. Para agilizar este proceso, IBM watsonx Assistant for Z ahora incluye automatización para partes clave del proceso de instalación.
Esto está diseñado para dar como resultado menos pasos de configuración manual, menor tiempo de despliegue, menor riesgo de errores de configuración y una experiencia de instalación más predecible. Al simplificar la instalación y reducir la complejidad, los equipos pueden obtener valor rápidamente.
Con la ingesta de conocimiento multilingüe, el desarrollo de flujos de trabajo gráficos, el soporte de autenticación ampliado y las herramientas de instalación optimizadas, esta versión fortalece aún más IBM watsonx Assistant for Z como una solución de IA segura y escalable para entornos IBM Z.
A medida que las empresas continúan modernizando los sistemas centrales, IBM watsonx Assistant for Z ayuda a simplificar las operaciones, ampliar la accesibilidad y mantener los estándares de seguridad confiables que definen el mainframe.
Las últimas mejoras de IBM Watsonx Assistant for Z estarán disponibles para el público en general a partir del 13 de marzo de 2026. Esta versión presenta nuevas capacidades que simplifican el acceso al conocimiento, agilizan el desarrollo del flujo de trabajo y amplían la integración de seguridad para entornos IBM Z.
Descubra cómo IBM watsonx Assistant for Z puede simplificar y modernizar su entorno IBM Z.
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