Un trabajador sentado en un escritorio con camisa de manga larga con las manos en el teclado de una computadora portátil con dos pantallas de escritorio a su izquierda que muestran hojas de cálculo
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM watsonx Assistant for Z v3.2: mayor flexibilidad, seguridad y simplicidad para IBM Z

IBM watsonx Assistant for Z continúa avanzando en la forma en que las empresas interactúan con la plataforma IBM Z.

Publicado el 10 de marzo de 2026

Esta versión refuerza el compromiso de IBM de ofrecer capacidades de IA seguras y preparadas para el entorno empresarial directamente dentro de los entornos IBM Z, lo que ayuda a las organizaciones a simplificar la complejidad sin dejar de lado la gobernanza y el control.

En esta versión, presentamos 4 nuevas características, que incluyen:

  • Una nueva GUI, creada para simplificar la ingesta de su conocimiento empresarial en su idioma
  • Servicios de autenticación ampliados para funciones de seguridad mejoradas 
  • Una nueva interfaz gráfica para construir y probar flujos de trabajo agénticos
  • Herramientas de despliegue simplificadas para agilizar la instalación y la configuración

Hacer más accesible el conocimiento empresarial

El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación propia: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos frecuentemente escritos en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.

Con esta versión, los clientes pueden ingerir documentos en los idiomas admitidos 1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido ingerido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.

Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:

  • Utilizar contenido propio específico para cada idioma sin duplicarlo
  • Ofrecer experiencias de soporte localizadas para equipos globales

Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la forma en que se carga, gestiona y mantiene la documentación. Al reducir las empresas su esfuerzo administrativo, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actual.

En conjunto, estas mejoras están diseñadas para ayudar a que su conocimiento propio sea accesible para que sus usuarios puedan obtener respuestas oportunas a sus preguntas, en cualquier momento.

Ampliar la integración de autenticación y autorización en entornos IBM Z

La seguridad sigue siendo fundamental para los clientes de IBM Z. Los mecanismos de autenticación y autorización varían de una empresa a otra, y la compatibilidad con la infraestructura existente es fundamental para su adopción.

Además de RACF, IBM® watsonx Assistant for Z ahora admite ACF2 y Top Secret mediante el uso de SAF (System Authorization Facility), lo que permite la integración con los marcos de autenticación y autorización que ya se utilizan en los entornos IBM Z.

Esta integración ampliada:

  • Se alinea con la gama completa de productos de seguridad de mainframe utilizados en toda la industria
  • Se integra con las infraestructuras de autenticación y autorización existentes
  • Admite políticas de control de acceso empresarial mediante la integración con marcos de seguridad existentes

Al ser compatible con los marcos de seguridad establecidos, IBM watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a las organizaciones a adoptar capacidades de IA agéntica sin alterar los controles de confianza.

Diseñar flujos de trabajo agénticos con mayor simplicidad y control

Los agentes de IA generan valor cuando pueden ejecutar flujos de trabajo estructurados y deterministas con precisión. Hasta ahora, la creación de tales flujos de trabajo requería experiencia en scripting y configuración manual, lo que ponía la automatización fuera del alcance de muchos equipos.

En esta versión, Agent Builder incluye un generador gráfico de flujos que transforma la manera en que los equipos diseñan y ponen en funcionamiento los flujos de trabajo impulsados por IA. Mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, los builders pueden diseñar visualmente, probar automatizaciones en tiempo real y refinar los flujos antes del despliegue.

Los builders pueden:

  • Definir secuencias de herramientas mediante lógica visual
  • Probar los flujos directamente dentro de la interfaz antes del despliegue
  • Aplicar control de flujo para crear ramas y bucles condicionales
  • Capturar la entrada estructurada del usuario a través de formularios mejorados, incluidas listas, menús desplegables y cargas de archivos

Para admitir casos de uso más avanzados, se incluyen tres capacidades adicionales:

  • Form Builder permite la creación de formularios de múltiples entradas sin programación manual.
  • Data Mapping permite el mapeo de entradas y salidas entre herramientas, que permite traspasos congruentes de datos a lo largo de los pasos del flujo de trabajo.
  • Code Block permite incorporar lógica Python personalizada para transformar las respuestas de la API o manipular datos cuando sea necesario, todo dentro del entorno gráfico.

Al reducir las barreras para el desarrollo de flujos de trabajo sin perder el control ni el determinismo, estas mejoras están diseñadas para permitir a los equipos de toda la organización diseñar y ampliar la automatización de manera eficiente en entornos IBM Z.

Optimización del despliegue

Los pasos de instalación y configuración pueden llevar mucho tiempo y ser propensos a errores manuales. Para agilizar este proceso, IBM watsonx Assistant for Z ahora incluye automatización para partes clave del proceso de instalación.

Esto está diseñado para dar como resultado menos pasos de configuración manual, menor tiempo de despliegue, menor riesgo de errores de configuración y una experiencia de instalación más predecible. Al simplificar la instalación y reducir la complejidad, los equipos pueden obtener valor rápidamente.

Avanzar en la automatización inteligente en IBM Z

Con la ingesta de conocimiento multilingüe, el desarrollo de flujos de trabajo gráficos, el soporte de autenticación ampliado y las herramientas de instalación optimizadas, esta versión fortalece aún más IBM watsonx Assistant for Z como una solución de IA segura y escalable para entornos IBM Z.

A medida que las empresas continúan modernizando los sistemas centrales, IBM watsonx Assistant for Z ayuda a simplificar las operaciones, ampliar la accesibilidad y mantener los estándares de seguridad confiables que definen el mainframe.

Disponibilidad general

Las últimas mejoras de IBM Watsonx Assistant for Z estarán disponibles para el público en general a partir del 13 de marzo de 2026. Esta versión presenta nuevas capacidades que simplifican el acceso al conocimiento, agilizan el desarrollo del flujo de trabajo y amplían la integración de seguridad para entornos IBM Z.

Vea IBM watsonx Assistant for Z en acción

Descubra cómo IBM watsonx Assistant for Z puede simplificar y modernizar su entorno IBM Z.

Visite la página del producto IBM watsonx Assistant for Z

Solicite una demostración para verlo en acción

Vea videos tutoriales sobre la IA agéntica para IBM Z

Regístrese en el seminario web

Descargue el playbook de modernización de mainframe

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

Descargo de responsabilidad

1 La compatibilidad con idiomas depende del LLM. Idiomas admitidos por Granite: chino, checo, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, español. Idiomas admitidos por Llama: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, tailandés