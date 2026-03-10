El conocimiento operativo en entornos IBM Z a menudo reside en documentación propia: runbooks, guías de resolución de problemas y procedimientos frecuentemente escritos en idiomas locales. A medida que las organizaciones operan a nivel global, las diferencias lingüísticas pueden limitar la eficiencia con la que se accede y aplica ese conocimiento.

Con esta versión, los clientes pueden ingerir documentos en los idiomas admitidos 1, lo que permite a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas en el mismo idioma que el contenido ingerido, sin convertir ni reformatear los materiales de origen.

Esta capacidad está diseñada para permitir a las organizaciones:

Utilizar contenido propio específico para cada idioma sin duplicarlo

Ofrecer experiencias de soporte localizadas para equipos globales

Además, la nueva interfaz de ingesta de documentos ayuda a simplificar la forma en que se carga, gestiona y mantiene la documentación. Al reducir las empresas su esfuerzo administrativo, los equipos pueden centrarse en garantizar que el conocimiento siga siendo preciso y actual.

En conjunto, estas mejoras están diseñadas para ayudar a que su conocimiento propio sea accesible para que sus usuarios puedan obtener respuestas oportunas a sus preguntas, en cualquier momento.