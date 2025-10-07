IBM watsonx Assistant for Z: llevar inteligencia y automatización a la gestión de TI de mainframe con IA agéntica

Algunos productos de IBM Z Software ahora están impulsados por watsonx Assistant for Z para usar sus capacidades de IA conversacional y su infraestructura para ofrecer nuevas y ricas capacidades diseñadas para aumentar la productividad y simplificar la experiencia de mainframe.

Watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a los operadores de TI a guiar a los usuarios desde el monitoreo de alertas hasta la resolución de problemas. Al actuar como facilitador, puede eliminar la necesidad de alternar entre interfaces de múltiples herramientas enrutando las solicitudes a los agentes de IA adecuados que luego sacan a relucir las causas principales, el contexto histórico y las próximas acciones recomendadas en un único flujo conversacional. Al potenciar el chat de IA y la experiencia de tiempo de ejecución del agente detrás de productos como IBM® Concert for Z, watsonx Assistant for Z impulsa respuestas conscientes del contexto que respaldan la corrección de incidentes.

El resultado: los operadores pueden priorizar las alertas más críticas, comprender rápidamente los problemas y tomar medidas correctivas directamente dentro del asistente. Esto está diseñado para ayudar a reducir el tiempo medio de resolución, mejorar la confiabilidad del sistema y permitir que los equipos se centren en el trabajo de mayor valor.