IBM watsonx Assistant for Z: llevar inteligencia y automatización a la gestión de TI de mainframe con IA agéntica

IBM presenta una nueva versión de watsonx Assistant for Z que ofrece un marco de IA agéntica para IBM Z.
Esta versión marca el comienzo de un proceso para simplificar y transformar aún más la manera en que los operadores interactúan con el mainframe para desbloquear nuevos niveles de productividad.
Desde su lanzamiento en 2024, watsonx Assistant for Z se ha esforzado por simplificar la experiencia del usuario de mainframe con IA conversacional integrada basada en la experiencia y el conocimiento empresarial de IBM® Z. Los clientes han podido vincular su automatización existente al chat de IA del asistente, diseñado para permitir que los usuarios autorizados activen flujos de trabajo confiables y agilicen las tareas.
Con esta nueva versión, estamos llevando la productividad un paso más allá al introducir capacidades de IA agéntica. watsonx Assistant for Z va más allá de la IA generativa para ofrecer inteligencia basada en datos y automatización de flujo de trabajo personalizables.
La automatización tradicional suele limitarse a situaciones predeterminadas o flujos de trabajo manuales. Ahora que los agentes de IA impulsan las respuestas, watsonx Assistant for Z va más allá: está diseñado para comprender los matices conversacionales, razonar a través de interacciones de varios pasos y tomar decisiones basadas en objetivos en lugar de reglas fijas. Este cambio transforma las experiencias tanto del usuario como del creador, para la automatización y ejecución de flujos de trabajo complejos con una supervisión mínima y control manual adicional cuando sea necesario. Así es como watsonx Assistant for Z ofrece estas nuevas capacidades:
Este lanzamiento aporta una arquitectura escalable para crear y gestionar agentes de IA en todo el ecosistema de mainframe. Incluye la orquestación de múltiples agentes que permite la colaboración entre agentes y asistentes de IA, para ayudar a automatizar flujos de trabajo complejos.
El nuevo Agent Builder permite a los equipos crear agentes personalizados para flujos de trabajo que van desde simples hasta complejos. Ofrece una característica sin código para la creación rápida de agentes específicos de tareas, una opción de código profesional con el Agent Development Kit (ADK) para capacidades avanzadas de agentes y analytics para el uso, el rendimiento y la confiabilidad de los agentes. Esto permite a los equipos democratizar la experiencia, mediante la creación de agentes que aprovechan la automatización existente de su organización diseñada para la inteligencia basada en objetivos y la automatización escalable del flujo de trabajo.
IBM® watsonx Assistant for Z incluye agentes de IA predefinidos y servicios que están diseñados para aumentar la productividad y proporcionar un camino más rápido hacia el valor. Los agentes integrados en la pila de software IBM® Z proporcionan a los clientes una amplia colección de agentes diseñados para acelerar la productividad y simplificar las operaciones. Esta infraestructura está diseñada para permitir un fácil despliegue de agentes predefinidos, agentes de productos IBM Z y agentes personalizados de terceros. Estos agentes abarcan áreas como la supervisión del sistema, la programación de cargas de trabajo, la automatización y el soporte, lo que permite a los operadores de TI obtener insights, actuar sobre eventos críticos y optimizar los flujos de trabajo. Ya sea sacando a la luz insights de OMEGAMON, automatizando la respuesta a incidentes a través de ServiceNow o acelerando las actualizaciones de Z, la infraestructura agéntica ayuda a crear inteligencia coherente en todo el mainframe. Para comenzar rápidamente o crear extensiones personalizadas, puede explorar nuestro repositorio de GitHub para obtener documentación, ejemplos y recursos para desarrolladores.
Algunos productos de IBM Z Software ahora están impulsados por watsonx Assistant for Z para usar sus capacidades de IA conversacional y su infraestructura para ofrecer nuevas y ricas capacidades diseñadas para aumentar la productividad y simplificar la experiencia de mainframe.
Watsonx Assistant for Z está diseñado para ayudar a los operadores de TI a guiar a los usuarios desde el monitoreo de alertas hasta la resolución de problemas. Al actuar como facilitador, puede eliminar la necesidad de alternar entre interfaces de múltiples herramientas enrutando las solicitudes a los agentes de IA adecuados que luego sacan a relucir las causas principales, el contexto histórico y las próximas acciones recomendadas en un único flujo conversacional. Al potenciar el chat de IA y la experiencia de tiempo de ejecución del agente detrás de productos como IBM® Concert for Z, watsonx Assistant for Z impulsa respuestas conscientes del contexto que respaldan la corrección de incidentes.
El resultado: los operadores pueden priorizar las alertas más críticas, comprender rápidamente los problemas y tomar medidas correctivas directamente dentro del asistente. Esto está diseñado para ayudar a reducir el tiempo medio de resolución, mejorar la confiabilidad del sistema y permitir que los equipos se centren en el trabajo de mayor valor.
Próximamente en el cuarto trimestre, la compatibilidad con IBM® Spyre Accelerator permitirá a los clientes ejecutar watsonx Assistant for Z completamente en IBM Z con IA agéntica, al tiempo que preserva la seguridad y las cualidades de servicio de la plataforma. Los agentes confían en los LLM para enrutar correctamente las solicitudes, cotejar las respuestas y devolver respuestas significativas al usuario. Con Spyre Cards, estas solicitudes, decisiones y acciones nunca salen del mainframe, lo que garantiza que todo ocurra con el más alto nivel de seguridad. Haga clic aquí para saber más sobre Spyre.1
Experimente el futuro de las operaciones de mainframe aprendiendo más en la página del producto watsonx Assistant for Z.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o eliminaciones sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.