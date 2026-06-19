IBM watsonx.ai v2.4: ampliación del desarrollo de IA gobernada para la empresa

A medida que las empresas avanzan hacia un modelo operativo de IA, necesitan más que herramientas de IA individuales. Necesitan inteligencia confiable a partir de datos empresariales, acción regida entre modelos y aplicaciones, control operativo en entornos híbridos y confianza integrada en cómo se desarrolla, despliega y escala la IA. Watsonx.ai v2.4 respalda esa base al ayudar a los equipos a acceder a modelos, preparar datos, gobernar el uso, modernizar los tiempos de ejecución y operar el desarrollo de IA de manera más segura en todos los entornos empresariales.

Una de las actualizaciones más importantes de watsonx.ai v2.4 es la expansión continua de Model Gateway. A medida que las organizaciones utilizan más modelos fundacionales en distintos proveedores y entornos de alojamiento, el acceso a los modelos puede volverse fragmentado. Los desarrolladores pueden preferir flexibilidad, mientras que los administradores necesitan controles coherentes para el acceso, las políticas, el uso y la auditoría.

Model Gateway ayuda a abordar ese desafío al brindar a los equipos una forma unificada de conectarse y usar modelos fundacionales a través de una interfaz API común compatible con OpenAI. Con esta versión, Model Gateway agrega capacidades, que incluyen:

Una interfaz de usuario (IU) de administrador para configurar proveedores, modelos, secretos, políticas y controles de uso

Integración con Prompt Lab

Soporte para API de inferencia compatibles con OpenAI

Acceso a modelos alojados localmente a través de una API unificada

Compatibilidad con plantillas de instrucciones

Registros de auditoría estandarizados que cumplen con la norma CADF

API de administración de inquilinos para gestionar proveedores, modelos y uso

Compatibilidad ampliada con proveedores de modelos, incluidos Mistral, Cohere y xAI

Autenticación basada en cuentas de usuario para un acceso seguro

Para los clientes, esto significa más opciones de modelos sin renunciar al control de la empresa. Los desarrolladores pueden trabajar con modelos que se ajusten a su caso de uso, mientras que los administradores pueden aplicar políticas de gobernanza, acceso y auditoría más coherentes entre proveedores de modelos y entornos.