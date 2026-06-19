IBM watsonx.ai v2.4: ampliación del desarrollo de IA gobernada para la empresa

La versión amplía el acceso a modelos gobernados, fortalece las operaciones de plataformas compartidas, agrega compatibilidad para cargas de trabajo emergentes de IA y ofrece a los clientes una ruta más clara para modernizar los activos afectados a medida que se mueven hacia la producción.
IBM watsonx.ai v2.4 está diseñado para ayudar a los clientes a desarrollar y escalar la IA con una mayor variedad de modelos, una gobernanza más sólida, tiempos de ejecución modernizados y una mayor flexibilidad en entornos híbridos. La versión amplía el acceso a modelos gobernados, fortalece las operaciones de plataformas compartidas, agrega compatibilidad para cargas de trabajo emergentes de IA y ofrece a los clientes una ruta más clara para modernizar los activos afectados a medida que se mueven hacia la producción.
A medida que las empresas avanzan hacia un modelo operativo de IA, necesitan más que herramientas de IA individuales. Necesitan inteligencia confiable a partir de datos empresariales, acción regida entre modelos y aplicaciones, control operativo en entornos híbridos y confianza integrada en cómo se desarrolla, despliega y escala la IA. Watsonx.ai v2.4 respalda esa base al ayudar a los equipos a acceder a modelos, preparar datos, gobernar el uso, modernizar los tiempos de ejecución y operar el desarrollo de IA de manera más segura en todos los entornos empresariales.
Una de las actualizaciones más importantes de watsonx.ai v2.4 es la expansión continua de Model Gateway. A medida que las organizaciones utilizan más modelos fundacionales en distintos proveedores y entornos de alojamiento, el acceso a los modelos puede volverse fragmentado. Los desarrolladores pueden preferir flexibilidad, mientras que los administradores necesitan controles coherentes para el acceso, las políticas, el uso y la auditoría.
Model Gateway ayuda a abordar ese desafío al brindar a los equipos una forma unificada de conectarse y usar modelos fundacionales a través de una interfaz API común compatible con OpenAI. Con esta versión, Model Gateway agrega capacidades, que incluyen:
Para los clientes, esto significa más opciones de modelos sin renunciar al control de la empresa. Los desarrolladores pueden trabajar con modelos que se ajusten a su caso de uso, mientras que los administradores pueden aplicar políticas de gobernanza, acceso y auditoría más coherentes entre proveedores de modelos y entornos.
Watsonx.ai v2.4 también refleja una orientación más amplia de la plataforma con Red Hat AI Enterprise.
El nuevo paquete de watsonx.ai con Red Hat AI Enterprise está diseñado para combinar las capacidades de IA generativa de Red Hat AI Enterprise con las capacidades tradicionales de machine learning de watsonx.ai. En el futuro, se espera que los requisitos de LLM para capacidades como la comprensión de documentos y la generación de datos sintéticos no estructurados se aborden a través del componente Red Hat AI Inference de Red Hat AI Enterprise, conectado a través de Model Gateway.
Para los clientes, esto crea una arquitectura de IA empresarial más clara:
Este enfoque respalda una infraestructura de IA abierta e híbrida, al tiempo que ayuda a los clientes a mantener los controles corporativos sobre el acceso, el uso y el despliegue de los modelos.
A medida que la adopción de la IA se expande en todas las unidades de negocio, equipos y entornos, muchas organizaciones necesitan escalar el acceso a la plataforma sin crear instancias aisladas para cada grupo.
Watsonx.ai v2.4 introduce la compatibilidad con múltiples inquilinos para ayudar a las organizaciones a compartir de forma segura una única instancia de plataforma entre varios inquilinos, manteniendo aislados los datos, las configuraciones y las cargas de trabajo de cada inquilino. Esto puede ayudar a mejorar la rentabilidad, la escalabilidad y la utilización de recursos, mientras que preserva la separación necesaria para las cargas de trabajo de IA gobernadas.
La compatibilidad con múltiples inquilinos está habilitada en todos los componentes de watsonx.ai, incluidos Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI para machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing y DL Inferencing.
Watsonx.ai ahora está disponible en IBM Z e IBM LinuxONE con IBM Spyre, lo que permite a las empresas ejecutar inferencias de IA generativa donde ya residen datos y cargas de trabajo críticos.
Con soporte para modelos fundacionales que incluyen Granite y Ministral, junto con capacidades como Prompt Lab, barreras de seguridad, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebooks, Watson Machine Learning y Watson Studio, los clientes pueden construir, desplegar y escalar IA en la plataforma.
Esto puede ayudar a reducir el movimiento de datos, fortalecer la seguridad y la soberanía de los datos, y apoyar resultados de IA con menor latencia para casos de uso de misión crítica.
Watsonx.ai v2.4 también agrega capacidades nuevas y mejoradas en la elección de modelos, la preparación de datos, la generación de datos sintéticos, la optimización, las experiencias de chat y el soporte en tiempo de ejecución.
Los nuevos modelos fundacionales amplían el soporte para cargas de trabajo emergentes de IA, incluidos casos de uso de voz, lenguaje de visión y modelos grandes y eficientes de lenguaje. Estas incorporaciones ayudan a los equipos a elegir modelos en función de las necesidades específicas de cada carga de trabajo, tales como el rendimiento, la latencia, el costo, la modalidad y las restricciones de despliegue.
Las mejoras de Synthetic Data Generator introducen una API para el uso programático de la generación de datos sintéticos estructurados, lo que permite a los usuarios enviar scripts directamente e integrar la generación de datos sintéticos en los flujos de trabajo existentes. El lanzamiento también agrega la selección de LLM para la generación de datos sintéticos no estructurados.
Data Refinery ahora es compatible con Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, la parametrización de trabajos, la posibilidad de cancelar un trabajo mientras se está iniciando y el soporte para carpetas de revisión. Estas actualizaciones ayudan a los ingenieros y científicos de datos a preparar y gestionar los datos de manera más eficiente en entornos híbridos y multinube.
Decision Optimization ahora incluye la comparación de escenarios, lo que permite a los usuarios comparar y visualizar las diferencias y similitudes entre dos escenarios. Esto puede ayudar a los equipos a evaluar con mayor claridad los planes de la cadena de suministro, las alternativas de programación, las estrategias de asignación de recursos y otros escenarios de optimización.
La API de chat de texto agrega compatibilidad para manejar tokens de razonamiento en la carga útil de entrada, lo que ayuda a las aplicaciones a mantener conversaciones más precisas y conscientes del contexto en todos los turnos.
Los despliegues de Watson Machine Learning también agregan compatibilidad con Spark 4.0, lo que ayuda a modernizar la pila de despliegue para las cargas de trabajo de machine learning de producción. Según la versión preliminar, se espera que esta característica esté disponible a finales del segundo trimestre.
Watsonx.ai v2.4 incluye varios cambios en el entorno de ejecución, la gestión de paquetes, la obsolescencia y la eliminación de funciones que los clientes deben revisar como parte de la planificación de la actualización.
A partir del 11 de junio de 2026, los clientes ya no podrán crear nuevos notebooks, entornos personalizados o despliegues utilizando especificaciones de software basadas en IBM Runtime 24.1. La compatibilidad con IBM Runtime 24.1 en watsonx.ai Runtime y watsonx.ai Studio se eliminará el 9 de julio de 2026. Los clientes deben migrar los activos y flujos de trabajo afectados a IBM Runtime 25.1 para evitar interrupciones.
Con esta versión, los paquetes de Anaconda se eliminan y se reemplazan con entornos virtuales de Python y el administrador de paquetes pip. Los equipos deben revisar las dependencias, actualizar los notebooks y los trabajos cuando sea necesario, y confirmar que los procesos de instalación de paquetes funcionan con entornos virtuales de Python y pip.
Los clientes también deben revisar las capacidades, los modelos, los tiempos de ejecución y las características de extracción obsoletos y descontinuados para determinar si las cargas de trabajo existentes se ven afectadas. Las capacidades que están obsoletas para su futura eliminación incluyen IFM, Tuning Studio, modelos seleccionados de machine learning creados con versiones anteriores de scikit-learn, Spark 3.5 y Spark 4 para Python 3.11 y R 4.3, Runtime do_20.1 y la característica Generic KVP en Text Extraction. Varios modelos fundacionales también están obsoletos, incluidos mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b y granite-3-2-8b-instruct.
En esta versión, los elementos eliminados incluyen Spark 3.4 con Python 3.11 y R 4.3, Runtime 24.1, paquetes Anaconda, pixtral-12b y granite-vision-3-2-2b. Los clientes que deseen continuar utilizando los paquetes de Anaconda deben obtener un acuerdo de licencia independiente y válido directamente con Anaconda, Inc.
Los clientes que planean usar watsonx.ai v2.4 deben centrarse en cuatro acciones:
Con watsonx.ai v2.4, IBM está ayudando a los clientes a acercar el desarrollo de la IA empresarial a la realidad de producción: más opciones de modelos, más flexibilidad de despliegue, una gobernanza más sólida, operaciones de plataforma compartidas y una base modernizada para escalar.
Para las empresas, esa combinación es importante. El desarrollo de la IA se está convirtiendo en una disciplina de producción híbrida y regulada. Watsonx.ai v2.4 ayuda a los equipos a avanzar más rápido mientras mantiene el control, la seguridad y la flexibilidad que requiere la IA empresarial.