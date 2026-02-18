IBM Ventures invierte en SQK y QodeX Quantum para acelerar la innovación cuántica

En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor real de las computadoras cuánticas.
En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor real de las computadoras cuánticas. Por eso estamos comprometidos con el desarrollo de software cuántico y el mantenimiento del kit de desarrollo de software cuántica de código abierto Qiskit, al mismo tiempo que colaboramos e invertimos en startups que están siendo pioneras aplicaciones cuánticas para acelerar la adopción y el impacto.
Nos enorgullece anunciar nuestras últimas inversiones en SQK y QodeX Quantum, dos startups en etapa inicial en el programa acelerador de startups cuánticas Duality que han sido elegidas para la fase dos de la cohorte inaugural del acelerador Alchemist Chicago.
Estas empresas representan la próxima oleada de avances de software cuántico, que se distinguen por su capacidad para enfrentar desafíos críticos en la atención médica y el machine learning. Su trabajo ejemplifica cómo la computación cuántica está impulsando la entrega de soluciones transformadoras para la industria.
SQK, una startup con sede en Seattle fundada en 2023, impresionó a IBM con su enfoque innovador para aplicar algoritmos híbridos cuánticos-clásicos para la reconstrucción de imágenes médicas, una capacidad que transformaría los diagnósticos en oncología, salud cardiovascular y neurociencia. Al tratar una de las necesidades más apremiantes de la atención médica, mejorando la precisión y la eficiencia en las imágenes, SQK está posicionado para tener un impacto significativo. IBM dotará a SQK de los recursos, la tutoría y las conexiones estratégicas esenciales para su crecimiento.
QodeX Quantum, una startup con sede en Chicago fundada en 2025, se destacó por su audaz visión para habilitar modelos de IA nativos de la tecnología cuántica. Al crear una plataforma que integra perfectamente la computación cuántica en los flujos de trabajo de machine learning, QodeX está avanzando en la frontera de la IA cuántica, un espacio que está a punto de redefinir el analytics empresarial y la toma de decisiones. Del mismo modo, IBM tiene como objetivo ayudar a QodeX a lograr un crecimiento sostenible a largo plazo proporcionando acceso a la tecnología cuántica, redes valiosas y ecosistemas de clientes de IBM.
Parte de la estrategia cuántica de IBM consiste en acelerar el crecimiento del ecosistema de software para explorar algoritmos y aplicaciones que puedan desbloquear el potencial de las computadoras cuánticas.
Para avanzar en esta visión, nos asociamos con el Polsky Center de la Universidad de Chicago para startups de software cuántico participando en un programa de dos fases en el acelerador Alchemist Chicago:
Al combinar recursos técnicos, orientación empresarial y capital, estamos creando un ecosistema integral que ayuda a las startups cuánticas a cerrar la brecha entre la ciencia innovadora y el impacto en el mundo real.
Illinois desempeña un papel central en esta visión. Con el despliegue planificado de IBM Quantum System Two en el Illinois Quantum and Microelectronics Park y la creación del National Quantum Algorithm Center, la región está emergiendo como un centro global para la innovación cuántica. A través de estas inversiones, IBM está profundizando su colaboración en Illinois, asegurando que la región siga siendo una plataforma de lanzamiento para los avances cuánticos.
Al apoyar a innovadores de software cuántico como SQK y QodeX, así como a colaboraciones de investigación regionales a largo plazo y al National Quantum Algorithm Center, IBM está construyendo un ecosistema cuántico sólido que acerca la promesa de la computación cuántica útil a la realidad.
Estas inversiones son solo el comienzo; estamos comprometidos a asociarnos con fundadores que están determinando el futuro de la computación cuántica. Si está desarrollando aplicaciones cuánticas que resuelven desafíos del mundo real, lo invitamos a conectarse con nosotros y explorar cómo podemos acelerar el crecimiento juntos.