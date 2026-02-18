IBM Ventures invierte en SQK y QodeX Quantum para acelerar la innovación cuántica

En IBM, creemos que el software cuántico es clave para desbloquear el valor real de las computadoras cuánticas. Por eso estamos comprometidos con el desarrollo de software cuántico y el mantenimiento del kit de desarrollo de software cuántica de código abierto Qiskit, al mismo tiempo que colaboramos e invertimos en startups que están siendo pioneras aplicaciones cuánticas para acelerar la adopción y el impacto.

Nos enorgullece anunciar nuestras últimas inversiones en SQK y QodeX Quantum, dos startups en etapa inicial en el programa acelerador de startups cuánticas Duality que han sido elegidas para la fase dos de la cohorte inaugural del acelerador Alchemist Chicago.

Estas empresas representan la próxima oleada de avances de software cuántico, que se distinguen por su capacidad para enfrentar desafíos críticos en la atención médica y el machine learning. Su trabajo ejemplifica cómo la computación cuántica está impulsando la entrega de soluciones transformadoras para la industria.