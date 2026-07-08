IBM® Turbonomic Parking Edition: reduzca el gasto en la nube inactiva al estacionar las cargas de trabajo

La optimización de costos de la nube a menudo comienza con una pregunta conocida: ¿A dónde va el dinero? Pero para muchas organizaciones, la pregunta más difícil es qué hacer una vez que encuentran la respuesta.

En entornos multinube, el gasto en la nube puede crecer por buenas razones: nuevas aplicaciones, más usuarios, crecimiento de datos, experimentación con IA y ciclos de desarrollo más rápidos. Pero no todos los aumentos están vinculados al valor empresarial. Parte del gasto proviene de recursos que simplemente se dejan activos cuando nadie los necesita.

Además, los residuos de la nube a menudo se esconden a plena vista. Un entorno de desarrollo sigue ejecutándose todo el fin de semana tras un ciclo de pruebas realizado el viernes. Un sistema de mantenimiento permanece en línea una vez finalizado el trabajo. Una base de datos que no es de producción sigue consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda ha disminuido. Individualmente, estos recursos pueden parecer pequeños. En todos los equipos, cuentas en la nube, zonas horarias y dependencias de aplicaciones, pueden convertirse en un gasto operativo recurrente.

La investigación de la industria continúa mostrando que el gasto desperdiciado en la nube es un problema persistente. De acuerdo con el informe SpendArk’s State of Cloud Waste 2026, las organizaciones desperdician aproximadamente el 27 % del gasto en la nube; el cómputo inactivo se identificó como la categoría de residuos más grande. El número exacto variará según la organización, pero el patrón es conocido: los entornos de desarrollo y prueba se ejecutan durante la noche, los sistemas de mantenimiento permanecen en línea después de que se realiza el trabajo y los recursos que no son de producción continúan consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda ha disminuido.

Para los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de tecnología, el costo de la nube inactiva plantea una cuestión de gobernanza. Para los equipos de FinOps, complica la responsabilidad presupuestaria. Para los equipos de operaciones en la nube, crea un desafío de ejecución. Y para los propietarios de aplicaciones, plantea una preocupación de confianza: necesitan la confianza de que los controles de costos no interrumpirán el trabajo del que dependen sus equipos.

Es por eso que el costo de la nube inactiva no es solo un problema de visibilidad, sino un problema del modelo operativo.