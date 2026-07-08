IBM® Turbonomic Parking Edition: reduzca el gasto en la nube inactiva al estacionar las cargas de trabajo

IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a los equipos a detener las cargas de trabajo en la nube cuando no son necesarias y a reiniciarlas cuando regresa la demanda empresarial.
IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a los equipos a automatizar la detención de las cargas de trabajo en la nube cuando no son necesarias y reiniciarlas cuando vuelvan a serlo. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a reducir el gasto evitable en la nube al estacionar cargas de trabajo inactivas durante períodos de tiempo definidos e reactivarlas cuando sean necesarias.
La optimización de costos de la nube a menudo comienza con una pregunta conocida: ¿A dónde va el dinero? Pero para muchas organizaciones, la pregunta más difícil es qué hacer una vez que encuentran la respuesta.
En entornos multinube, el gasto en la nube puede crecer por buenas razones: nuevas aplicaciones, más usuarios, crecimiento de datos, experimentación con IA y ciclos de desarrollo más rápidos. Pero no todos los aumentos están vinculados al valor empresarial. Parte del gasto proviene de recursos que simplemente se dejan activos cuando nadie los necesita.
Además, los residuos de la nube a menudo se esconden a plena vista. Un entorno de desarrollo sigue ejecutándose todo el fin de semana tras un ciclo de pruebas realizado el viernes. Un sistema de mantenimiento permanece en línea una vez finalizado el trabajo. Una base de datos que no es de producción sigue consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda ha disminuido. Individualmente, estos recursos pueden parecer pequeños. En todos los equipos, cuentas en la nube, zonas horarias y dependencias de aplicaciones, pueden convertirse en un gasto operativo recurrente.
La investigación de la industria continúa mostrando que el gasto desperdiciado en la nube es un problema persistente. De acuerdo con el informe SpendArk’s State of Cloud Waste 2026, las organizaciones desperdician aproximadamente el 27 % del gasto en la nube; el cómputo inactivo se identificó como la categoría de residuos más grande. El número exacto variará según la organización, pero el patrón es conocido: los entornos de desarrollo y prueba se ejecutan durante la noche, los sistemas de mantenimiento permanecen en línea después de que se realiza el trabajo y los recursos que no son de producción continúan consumiendo el presupuesto mucho después de que la demanda ha disminuido.
Para los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de tecnología, el costo de la nube inactiva plantea una cuestión de gobernanza. Para los equipos de FinOps, complica la responsabilidad presupuestaria. Para los equipos de operaciones en la nube, crea un desafío de ejecución. Y para los propietarios de aplicaciones, plantea una preocupación de confianza: necesitan la confianza de que los controles de costos no interrumpirán el trabajo del que dependen sus equipos.
Es por eso que el costo de la nube inactiva no es solo un problema de visibilidad, sino un problema del modelo operativo.
IBM Turbonomic Parking Edition ofrece a los equipos una forma estructurada para estacionar cargas de trabajo en la nube bajo demanda, mediante horarios y políticas de estacionamiento. Las acciones de estacionamiento detienen los recursos de la nube durante un periodo de tiempo definido para ayudar a reducir los gastos de la nube y luego inician esos recursos más tarde cuando sean necesarios. Esto ayuda a los equipos a pasar de la identificación del gasto inactivo a tomar medidas gobernadas.
Las cargas de trabajo que permanecen inactivas durante períodos de tiempo, como fuera del horario comercial, y las cargas de trabajo que se someten a un mantenimiento regular son candidatas ideales para el estacionamiento. En lugar de depender de recordatorios de calendario, scripts únicos o apagados manuales en consolas en la nube separadas, los equipos pueden usar el estacionamiento como una práctica operativa repetible.
El valor no radica únicamente en que se pueda detener una carga de trabajo. El valor es que el estacionamiento puede ser coherente, gobernado y alineado con la forma en que realmente trabajan los equipos.
Considere un escenario empresarial común. Un equipo de plataforma apoya a múltiples equipos de aplicaciones que usan entornos de desarrollo, prueba y mantenimiento basados en la nube. Estos entornos son importantes durante el horario laboral, los periodos de lanzamiento o la validación programada. Pero es posible que no necesiten funcionar continuamente durante las noches, los fines de semana o los períodos de tiempo de inactividad planificados. Sin un enfoque estructurado, cada equipo puede gestionar el cierre de forma diferente o no hacerlo en absoluto. Las finanzas ven el costo, las operaciones ven la complejidad y la ingeniería ve el riesgo.
El estacionamiento brinda a esos equipos un punto de control compartido. Los horarios pueden facilitar patrones de uso predecibles. Las políticas pueden ayudar a los equipos a aplicar el estacionamiento de manera consistente a escala. Y debido a que Turbonomic Parking Edition descubre cargas de trabajo de proveedores de la nube que pueden estacionarse y muestra su estado en la página de estacionamiento, los equipos pueden trabajar desde una vista operativa más clara en lugar de depender solo de verificaciones manuales en consolas en la nube.
Para aplicaciones más complejas, Turbonomic Parking Edition también admite conjuntos de cargas de trabajo. La carga de trabajo establece las cargas de trabajo grupales que pueden estacionarse para que los equipos puedan administrar juntos los recursos relacionados durante las operaciones de estacionamiento. Por ejemplo, los equipos pueden agrupar máquinas virtuales y servidores de bases de datos que pertenecen a la misma aplicación y luego configurar retrasos de inicio y parada para admitir una secuenciación más eficiente. Eso es importante porque las aplicaciones reales no siempre son un único recurso. A menudo incluyen componentes que deben detenerse y comenzar en el orden correcto.
IBM Turbonomic Parking Edition puede admitir varios casos de uso comunes:
El estacionamiento ayuda a reducir los costos informáticos cuando se detienen las cargas de trabajo, pero es posible que se sigan aplicando cargos de almacenamiento. Esa distinción es importante. La optimización eficaz de los costos de la nube depende de la transparencia, no de las expectativas infladas.
IBM Turbonomic Parking Edition ayuda a conectar la estrategia de optimización de costos con la ejecución diaria. Los equipos de FinOps obtienen un mecanismo para reducir el gasto evitable. Los equipos de operaciones obtienen una forma coherente de ejecutar el estacionamiento. Los equipos de aplicaciones pueden reflejar el comportamiento real de la carga de trabajo y los patrones de dependencia. Los ejecutivos obtienen un camino más claro desde la gobernanza de costos de la nube hasta la disciplina operativa.
El desperdicio de la nube no se resolverá con un solo proyecto de limpieza. Requiere prácticas operacionales que se ajusten a la forma en que los equipos construyen, ejecutan y gobiernan las aplicaciones. El estacionamiento es una de esas prácticas: dirigida, práctica y operativamente fundamentada.
Descubra cómo IBM Turbonomic Parking Edition puede ayudar a su organización a reducir el gasto evitable en la nube.