IBM Turbonomic ahora es compatible con Red Hat OpenStack

Las organizaciones están acelerando su transición hacia OpenStack a medida que modernizan los entornos de máquinas virtuales y responden a los cambios en la economía de la virtualización. Pero muchos equipos aún enfrentan el mismo desafío después del despliegue: cómo mantener el rendimiento mientras se controlan los costos.

Los entornos OpenStack pueden ser complejos de gestionar a escala. Los equipos necesitan insights claros sobre cómo las máquinas virtuales, los hosts, el almacenamiento y los proyectos consumen recursos para que puedan reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de la infraestructura.

IBM Turbonomic cambia esto analizando continuamente la demanda histórica y en tiempo real en CPU, memoria, capacidad de almacenamiento, aprovisionamiento de almacenamiento, IOPS y latencia de almacenamiento para determinar qué aplicaciones deben funcionar. Luego proporciona recomendaciones que ayudan a los equipos a optimizar la asignación de recursos manteniendo el rendimiento de las aplicaciones.

Turbonomic descubre y monitorea automáticamente máquinas virtuales, hosts, proyectos y recursos de almacenamiento en entornos OpenStack. Esto proporciona a los equipos de operaciones una vista única de la demanda y la utilización de recursos sin necesidad de gestionar máquinas virtuales o hosts individuales por separado.