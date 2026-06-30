IBM Turbonomic ahora es compatible con Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic ahora amplía sus capacidades de gestión de recursos de aplicaciones a Red Hat OpenStack Services on OpenShift, ayudando a las organizaciones a optimizar continuamente las cargas de trabajo empresariales y de telecomunicaciones mientras mantienen el rendimiento de las aplicaciones y la eficiencia de la infraestructura.
Las organizaciones están acelerando su transición hacia OpenStack a medida que modernizan los entornos de máquinas virtuales y responden a los cambios en la economía de la virtualización. Pero muchos equipos aún enfrentan el mismo desafío después del despliegue: cómo mantener el rendimiento mientras se controlan los costos.
Los entornos OpenStack pueden ser complejos de gestionar a escala. Los equipos necesitan insights claros sobre cómo las máquinas virtuales, los hosts, el almacenamiento y los proyectos consumen recursos para que puedan reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de la infraestructura.
IBM Turbonomic cambia esto analizando continuamente la demanda histórica y en tiempo real en CPU, memoria, capacidad de almacenamiento, aprovisionamiento de almacenamiento, IOPS y latencia de almacenamiento para determinar qué aplicaciones deben funcionar. Luego proporciona recomendaciones que ayudan a los equipos a optimizar la asignación de recursos manteniendo el rendimiento de las aplicaciones.
Turbonomic descubre y monitorea automáticamente máquinas virtuales, hosts, proyectos y recursos de almacenamiento en entornos OpenStack. Esto proporciona a los equipos de operaciones una vista única de la demanda y la utilización de recursos sin necesidad de gestionar máquinas virtuales o hosts individuales por separado.
Muchos equipos dependen de scripts o herramientas fragmentadas para gestionar entornos OpenStack. Estos enfoques pueden ser difíciles de escalar, especialmente a medida que crece el número de máquinas virtuales.
IBM Turbonomic ofrece un enfoque coherente y automatizado. Una vez conectado a OpenStack, analiza continuamente el entorno y recomienda acciones diseñadas para garantizar tanto el rendimiento como la eficiencia. Los equipos obtienen insights aplicables en la práctica sin depender de scripts manuales o herramientas operativas fragmentadas.
La integración admite entornos empresariales de TI y telecomunicaciones donde el rendimiento, la escala y la eficiencia son críticos.
Las organizaciones pueden:
Estas capacidades ayudan a los equipos a ejecutar más cargas de trabajo en la infraestructura existente, al tiempo que reducen los costos y los riesgos.
IBM Turbonomic también ayuda a las organizaciones a comprender y gestionar las cuotas de proyectos de OpenStack. Al identificar cuándo los requisitos de escalado de la carga de trabajo superan las cuotas de CPU o memoria disponibles, Turbonomic ayuda a los equipos a abordar de forma proactiva las limitaciones de capacidad antes de que afecten el rendimiento de las aplicaciones.
A medida que más organizaciones mueven cargas de trabajo de VMware a OpenStack, la necesidad de rendimiento previsible y gestión eficiente de recursos se vuelve esencial.
IBM Turbonomic ayuda a reducir ese riesgo al proporcionar visibilidad de la demanda de recursos en computación y almacenamiento, junto con acciones recomendadas que ayudan a garantizar el rendimiento y la eficiencia.
Con soporte para OpenStack, IBM Turbonomic continúa expandiendo la optimización en todas las plataformas Red Hat, desde OpenStack actual hasta OpenShift y otros casos.
El resultado es un entorno OpenStack Services on OpenShift donde los equipos pueden comprender mejor la demanda de recursos, actuar sobre las recomendaciones de optimización, mantener el rendimiento de las aplicaciones y mejorar la eficiencia de la infraestructura en sus entornos de máquinas virtuales.
Lea la documentación de IBM Turbonomic para Red Hat OpenStack Platform
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