IBM Turbonomic introduce un reajuste inteligente a Azure Databricks All Purpose Compute

Las organizaciones utilizan Azure Databricks para potenciar los analytics interactivos, los notebooks y la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, muchos equipos siguen teniendo dificultades con un reto común: garantizar que los recursos informáticos tengan el tamaño correcto. Los clústeres con sobreaprovisionamiento desperdician dinero, mientras que los entornos de tamaño insuficiente pueden ralentizar el rendimiento y afectar a la productividad del usuario.

IBM Turbonomic ahora ayuda a resolver este desafío con recomendaciones inteligentes de reajuste para Azure Databricks All Purpose Compute (APC).