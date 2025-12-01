IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el costo de Kubernetes

Los entornos de Kubernetes son dinámicos y complejos. Si bien IBM Turbonomic ha automatizado durante mucho tiempo la gestión de recursos para garantizar el rendimiento y el cumplimiento, comprender las implicaciones de costos de estas acciones es igual de crítico. Ahí es donde entra en juego IBM Kubecost.

Con esta nueva integración, Turbonomic ahora puede ingerir datos de costos de Kubecost Free u OpenCost para ofrecer insights de costos aplicables en la práctica junto con sus recomendaciones de automatización. Por primera vez, los usuarios pueden visualizar los ahorros e inversiones estimados asociados con las acciones de reajuste de la carga de trabajo de Turbonomic directamente dentro de la plataforma.