IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el costo de Kubernetes

En esta versión preliminar pública, la integración se centra en uno de los casos de uso más impactantes: reajustar la carga de trabajo.
Turbonomic analiza continuamente las solicitudes y límites de CPU y memoria en los entornos de Kubernetes y Red Hat OpenShift. Con datos de costos de Kubecost Free u OpenCost, Turbonomic ahora muestra métricas de impacto en los costos, que incluyen:
- Costos actuales frente a costos previstos para cada acción de optimización
- Ahorro o inversión estimados de la implementación de cambios en los recursos
- Visibilidad de los resultados financieros antes de la ejecución
Esto aporta una transparencia sin precedentes a la optimización automatizada, ayudando a los equipos a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.