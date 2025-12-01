Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unen para optimizar el rendimiento y el costo de Kubernetes

La nueva integración de IBM Turbonomic e IBM Kubecost ofrece visibilidad de costos en tiempo real para las acciones de optimización de contenedores, lo que permite a los equipos priorizar y automatizar las decisiones de recursos de Kubernetes en función del impacto financiero.

Publicado 01 diciembre 2025
By Vidushi Bansal

A medida que las empresas escalan sus entornos de Kubernetes, equilibrar el rendimiento y la rentabilidad se convierte en una prioridad. IBM está llevando la nueva innovación de FinOps a Kubernetes con la vista previa pública de la integración de Kubecost en IBM Turbonomic.

Brindar transparencia de costos a la optimización de Kubernetes

Los entornos de Kubernetes son dinámicos y complejos. Si bien IBM Turbonomic ha automatizado durante mucho tiempo la gestión de recursos para garantizar el rendimiento y el cumplimiento, comprender las implicaciones de costos de estas acciones es igual de crítico. Ahí es donde entra en juego IBM Kubecost.

Con esta nueva integración, Turbonomic ahora puede ingerir datos de costos de Kubecost Free u OpenCost para ofrecer insights de costos aplicables en la práctica junto con sus recomendaciones de automatización. Por primera vez, los usuarios pueden visualizar los ahorros e inversiones estimados asociados con las acciones de reajuste de la carga de trabajo de Turbonomic directamente dentro de la plataforma.

Cómo funciona IBM Kubecost

En esta versión preliminar pública, la integración se centra en uno de los casos de uso más impactantes: reajustar la carga de trabajo.

Turbonomic analiza continuamente las solicitudes y límites de CPU y memoria en los entornos de Kubernetes y Red Hat OpenShift. Con datos de costos de Kubecost Free u OpenCost, Turbonomic ahora muestra métricas de impacto en los costos, que incluyen:

  • Costos actuales frente a costos previstos para cada acción de optimización
  • Ahorro o inversión estimados de la implementación de cambios en los recursos
  • Visibilidad de los resultados financieros antes de la ejecución

Esto aporta una transparencia sin precedentes a la optimización automatizada, ayudando a los equipos a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Por qué esto es importante

Al unificar los datos de costos con acciones automatizadas de recursos, esta integración mejora la forma en que los equipos gestionan el rendimiento y los gastos, tal y como se refleja en las siguientes capacidades:

  1. FinOps unificado y automatización: combine la automatización impulsada por IA/ML de Turbonomic con la visibilidad granular de costos de IBM Kubecost para mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia.
  2. Insights de costos en tiempo real: comprenda al instante el impacto financiero de las acciones de recursos. No se requieren hojas de cálculo ni conjeturas.
  3. Colaboración entre equipos: permita que los equipos de ingeniería, operaciones y finanzas hablen el mismo idioma en torno a los costos y el rendimiento.
  4. Optimización proactiva de desplazamiento a la izquierda: habilite la optimización de costos proactiva y de desplazamiento a la izquierda y respalde una cultura de responsabilidad de ingeniería y rentabilidad.

Otro hito en la estrategia FinOps de IBM

Esta integración de Kubecost marca otro hito en la estrategia FinOps de extremo a extremo de IBM, luego de las adquisiciones de Turbonomic, Apptio y Kubecost por parte de IBM. Juntas, estas soluciones ofrecen un enfoque integral para la optimización de costos de la nube, que abarca visibilidad, planificación y automatización.

Las iteraciones futuras se expandirán más allá del reajustar para cubrir escenarios de optimización adicionales y una integración más profunda de Kubecost Enterprise al alinear aún más la inteligencia de FinOps con la Automatización de Turbonomic.

Experimente el futuro de la optimización de costos de Kubernetes de primera mano.
Regístrese para la versión preliminar pública hoy mismo.

Vidushi Bansal

Product Manager

