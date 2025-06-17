IBM Terraform for Z y LinuxONE: Simplifique la gestión de la infraestructura a escala

17 de junio de 2025

Kara Todd

Terraform for Z empodera a los equipos aprovechando la infraestructura como código a través de su enfoque coherente y escalable. Esta versión les permite moverse más rápido y adaptarse al cambio al adoptar la automatización y reducir la dependencia de habilidades especializadas.

Con el recién lanzado Terraform for Z, los equipos pueden cambiar su enfoque de procesos manuales y lentos a iniciativas de alto valor que atiendan las necesidades comerciales dinámicas.

Infraestructura como código simplificada y lista para la empresa 

IBM® Terraform for Z facilita más que nunca la gestión y automatización de la infraestructura IBM® Z  con un enfoque programático y escalable, utilizando tecnologías estándar de la industria. 

¿Cómo transforma la TI empresarial?

1. Simplifica la complejidad con infraestructura como código 

IBM Terraform for Z permite a las organizaciones gestionar su infraestructura mediante código, reemplazando los procesos manuales tradicionales con flujos de trabajo automatizados y repetibles. Este enfoque declarativo no solo reduce el error humano, sino que también acelera el aprovisionamiento y el escalado de recursos en todos los entornos.  
 

Con la integración de herramientas y pipelines modernos, los equipos de mainframe pueden alinearse mejor con las prácticas de DevOps para crear un ciclo de gestión de infraestructura prescriptivo, lo que permite despliegues controlados y repetibles. Al codificar las mejores prácticas de infraestructura, los equipos pueden colaborar con el control de versiones, la auditoría y el acceso basado en roles, garantizar la estandarización con la reutilización de configuraciones, la política como código y la aplicación automática de la política, y escalar con autoservicio y corregir la desviación de configuración.

Un beneficio clave de esto es la reducción de las habilidades especializadas necesarias para entregar y gestionar la infraestructura, lo que permite a los equipos moverse más rápido y centrarse en innovar, reducir el tiempo de creación de valor y aumentar la agilidad empresarial, sin riesgos para la seguridad. 

2. Se alinea con los estándares de la industria

La estandarización es clave para una gestión eficiente de la infraestructura. IBM Terraform for Z promueve la estandarización mediante el uso de un enfoque coherente basado en código para definir y gestionar la infraestructura. Ya sea que se despliegue on premises o en la nube, las organizaciones pueden usar los mismos flujos de trabajo de Terraform, lo que reduce el riesgo de desviación de la configuración y mejora la confiabilidad general del sistema.

3. TI empresarial preparada para el futuro

IBM Terraform for Z permite a las empresas acelerar la transformación digital y adaptarse rápidamente a un escenario tecnológico cambiante. Las organizaciones pueden modernizar la gestión de su infraestructura sin sacrificar la confiabilidad y seguridad de sus sistemas centrales. Admite operaciones escalables, seguras y automatizadas, ayudando a las organizaciones a innovar mientras mantienen el control y siguen beneficiándose de sus inversiones en tecnología existentes.

4. Integración perfecta con Red Hat Ansible Automation Platform

Cuando se utilizan juntos, Terraform y Ansible proporcionan una solución completa para la gestión de infraestructura y configuración. Terraform se utiliza para aprovisionar y gestionar infraestructura en todas las plataformas, incluidos los servidores virtuales IBM Z y LinuxONE y los recursos asociados de la plataforma, y Ansible orquesta y automatiza la configuración de las aplicaciones y las operaciones del día 2 sobre esa infraestructura fundamental. Esta combinación ofrece una gestión completa del ciclo de vida de la infraestructura y crea un entorno de automatización coherente, confiable y escalable, al tiempo que reduce la complejidad y el riesgo. 

Terraform for Z en acción

Veamos un escenario de muestra:

Caso de uso: aprovisionamiento y configuración de entornos z/OS bajo demanda.

Escenario: imagine que está desarrollando una nueva función para una aplicación central de z/OS y, para probar sus mejoras, necesita crear rápidamente un nuevo entorno bajo demanda para z/OS. En lugar de tener que pasar por un proceso manual, siga un enfoque optimizado y automatizado utilizando la infraestructura como código. 

Cómo funciona:

  1. Comenzar con una plantilla aprobada: dado que podemos describir la infraestructura que necesitamos como código, los administradores de sistemas pueden desarrollar y compartir plantillas prescriptivas con los desarrolladores de aplicaciones posteriores, proporcionando un modelo de autoservicio para solicitar infraestructura, todo gestionado mediante pipelines de automatización estándar. 
  2. Defina su configuración: asegúrese de especificar los atributos clave necesarios para su entorno z/OS bajo demanda. Por ejemplo, estos atributos pueden ser recursos del sistema, ajustes de red y detalles de configuración. 
  3. Envíe esos cambios a SCM: una vez que los cambios se envían a su sistema de gestión de control de código fuente, puede sentarse y relajarse mientras observa cómo el pipeline automatizado toma el control.
  4. Deje que la automatización tome el control: dependiendo de la configuración de su pipeline, Terraform o Ansible pueden iniciar el flujo de trabajo para aprovisionar el nuevo entorno bajo demanda, validar los cambios de infraestructura y configurar el nuevo entorno. 
  5. Recibir notificaciones: una vez que se complete el proceso, el usuario recibirá una notificación automática que indica que su entorno está listo para usar. 

Esta versión admite lo siguiente:

  • Automatización basada en Terraform de entornos KVM y z/VM en IBM Z y LinuxONE
  • Automatización basada en Terraform de entornos virtuales de desarrollo y prueba z/OS en IBM Z y LinuxONE

Impulse la innovación con Terraform

IBM Terraform for Z and LinuxONE es más que una simple herramienta: es un habilitador estratégico para la TI empresarial. Al abordar la brecha de habilidades, alinearse con los estándares de las industrias y simplificar la gestión de la infraestructura, ayuda a las organizaciones a desbloquear todo el potencial de su infraestructura.

