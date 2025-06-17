IBM Terraform for Z y LinuxONE: Simplifique la gestión de la infraestructura a escala

IBM Terraform for Z permite a las organizaciones gestionar su infraestructura mediante código, reemplazando los procesos manuales tradicionales con flujos de trabajo automatizados y repetibles. Este enfoque declarativo no solo reduce el error humano, sino que también acelera el aprovisionamiento y el escalado de recursos en todos los entornos.



Con la integración de herramientas y pipelines modernos, los equipos de mainframe pueden alinearse mejor con las prácticas de DevOps para crear un ciclo de gestión de infraestructura prescriptivo, lo que permite despliegues controlados y repetibles. Al codificar las mejores prácticas de infraestructura, los equipos pueden colaborar con el control de versiones, la auditoría y el acceso basado en roles, garantizar la estandarización con la reutilización de configuraciones, la política como código y la aplicación automática de la política, y escalar con autoservicio y corregir la desviación de configuración.

Un beneficio clave de esto es la reducción de las habilidades especializadas necesarias para entregar y gestionar la infraestructura, lo que permite a los equipos moverse más rápido y centrarse en innovar, reducir el tiempo de creación de valor y aumentar la agilidad empresarial, sin riesgos para la seguridad.