IBM Terraform for Z y LinuxONE: Simplifique la gestión de la infraestructura a escala

17 de junio de 2025
Terraform for Z empodera a los equipos aprovechando la infraestructura como código a través de su enfoque coherente y escalable. Esta versión les permite moverse más rápido y adaptarse al cambio al adoptar la automatización y reducir la dependencia de habilidades especializadas.
Con el recién lanzado Terraform for Z, los equipos pueden cambiar su enfoque de procesos manuales y lentos a iniciativas de alto valor que atiendan las necesidades comerciales dinámicas.
IBM® Terraform for Z facilita más que nunca la gestión y automatización de la infraestructura IBM® Z con un enfoque programático y escalable, utilizando tecnologías estándar de la industria.
¿Cómo transforma la TI empresarial?
IBM Terraform for Z permite a las organizaciones gestionar su infraestructura mediante código, reemplazando los procesos manuales tradicionales con flujos de trabajo automatizados y repetibles. Este enfoque declarativo no solo reduce el error humano, sino que también acelera el aprovisionamiento y el escalado de recursos en todos los entornos.
Con la integración de herramientas y pipelines modernos, los equipos de mainframe pueden alinearse mejor con las prácticas de DevOps para crear un ciclo de gestión de infraestructura prescriptivo, lo que permite despliegues controlados y repetibles. Al codificar las mejores prácticas de infraestructura, los equipos pueden colaborar con el control de versiones, la auditoría y el acceso basado en roles, garantizar la estandarización con la reutilización de configuraciones, la política como código y la aplicación automática de la política, y escalar con autoservicio y corregir la desviación de configuración.
Un beneficio clave de esto es la reducción de las habilidades especializadas necesarias para entregar y gestionar la infraestructura, lo que permite a los equipos moverse más rápido y centrarse en innovar, reducir el tiempo de creación de valor y aumentar la agilidad empresarial, sin riesgos para la seguridad.
La estandarización es clave para una gestión eficiente de la infraestructura. IBM Terraform for Z promueve la estandarización mediante el uso de un enfoque coherente basado en código para definir y gestionar la infraestructura. Ya sea que se despliegue on premises o en la nube, las organizaciones pueden usar los mismos flujos de trabajo de Terraform, lo que reduce el riesgo de desviación de la configuración y mejora la confiabilidad general del sistema.
IBM Terraform for Z permite a las empresas acelerar la transformación digital y adaptarse rápidamente a un escenario tecnológico cambiante. Las organizaciones pueden modernizar la gestión de su infraestructura sin sacrificar la confiabilidad y seguridad de sus sistemas centrales. Admite operaciones escalables, seguras y automatizadas, ayudando a las organizaciones a innovar mientras mantienen el control y siguen beneficiándose de sus inversiones en tecnología existentes.
Cuando se utilizan juntos, Terraform y Ansible proporcionan una solución completa para la gestión de infraestructura y configuración. Terraform se utiliza para aprovisionar y gestionar infraestructura en todas las plataformas, incluidos los servidores virtuales IBM Z y LinuxONE y los recursos asociados de la plataforma, y Ansible orquesta y automatiza la configuración de las aplicaciones y las operaciones del día 2 sobre esa infraestructura fundamental. Esta combinación ofrece una gestión completa del ciclo de vida de la infraestructura y crea un entorno de automatización coherente, confiable y escalable, al tiempo que reduce la complejidad y el riesgo.
Veamos un escenario de muestra:
Caso de uso: aprovisionamiento y configuración de entornos z/OS bajo demanda.
Escenario: imagine que está desarrollando una nueva función para una aplicación central de z/OS y, para probar sus mejoras, necesita crear rápidamente un nuevo entorno bajo demanda para z/OS. En lugar de tener que pasar por un proceso manual, siga un enfoque optimizado y automatizado utilizando la infraestructura como código.
Cómo funciona:
Esta versión admite lo siguiente:
IBM Terraform for Z and LinuxONE es más que una simple herramienta: es un habilitador estratégico para la TI empresarial. Al abordar la brecha de habilidades, alinearse con los estándares de las industrias y simplificar la gestión de la infraestructura, ayuda a las organizaciones a desbloquear todo el potencial de su infraestructura.