IBM Technology Expert Labs se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace

Dadas las crecientes regulaciones (Ley de IA de la UE) introducidas por la Unión Europea y el Ente Regulador de Privacidad de Australia (Oficina del Comisionado de Información de Australia, OAIC), que están publicando nuevas pautas sobre privacidad e IA, analistas como Forrester sugieren la importancia de aprovechar un integrador de sistemas y servicios profesionales para ayudar a las organizaciones a lograr una implementación exitosa. “Los servicios técnicos de IA incluyen la entrega de soluciones de IA repetibles y escalables, que abarcan infraestructura de IA y datos, gobernanza, capacitación e innovación para una organización. El objetivo es crear un sistema unificado que no solo respalde las necesidades actuales, sino que también sea lo suficientemente escalable y flexible como para adaptarse a las demandas futuras en evolución”.

La mayoría de las empresas de Fortune 1000 todavía se enfrentan con obstáculos que pueden incluir preocupaciones con respecto a los datos y la privacidad, la seguridad, las brechas en las habilidades, la alucinación de la IA generativa, la integración con sistemas heredados y los despliegues de nube híbrida. Esto podría impedir su rápida adopción de la IA generativa y las tecnologías en la nube para ayudar a acelerar su competitividad o mejorar la productividad de su negocio.

Un artículo de Bytefeed de enero destaca una encuesta de liderazgo de IA y datos de 2025 entre las empresas Fortune 1000: los encuestados verificaron que, en 2024, solo el 5 % había implementado tecnología de IA a escala, y que la proyección para la última parte de 2025 sería del 25 % al 47 % para aquellos que tienen la intención de acelerar hacia la “producción en etapa inicial”.

IBM Technology Expert Labs quisiera ayudar a la clientela a acelerar aún más la producción y en múltiples sitios en diferentes mercados globales a medida que algunas organizaciones cruzan fronteras.