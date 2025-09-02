IBM Technology Expert Labs se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace

2 de septiembre de 2025
IBM® Technology Expert Labs Services ahora lanza ofertas de servicios profesionales más avanzadas y se expande a los mercados de Australia y Europa en AWS Marketplace.
Hemos ampliado aún más la capacidad de compra de IBM Technology Expert Labs “Advise” a “Implement” (“manos a la obra”) la categoría de ofertas de servicios profesionales de alcance fijo y precio en AWS Marketplace. Estos servicios se centran en crear, configurar, migrar, ajustar el rendimiento y escalar los entornos de soluciones de IBM Technology.
Las ofertas de IBM Technology Expert Labs se pueden entregar de forma remota a 6 mercados adicionales: Australia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, además de los 3 países originales (Canadá, Estados Unidos y Brasil), anunciados el 7 de febrero de 2025.
Dadas las crecientes regulaciones (Ley de IA de la UE) introducidas por la Unión Europea y el Ente Regulador de Privacidad de Australia (Oficina del Comisionado de Información de Australia, OAIC), que están publicando nuevas pautas sobre privacidad e IA, analistas como Forrester sugieren la importancia de aprovechar un integrador de sistemas y servicios profesionales para ayudar a las organizaciones a lograr una implementación exitosa. “Los servicios técnicos de IA incluyen la entrega de soluciones de IA repetibles y escalables, que abarcan infraestructura de IA y datos, gobernanza, capacitación e innovación para una organización. El objetivo es crear un sistema unificado que no solo respalde las necesidades actuales, sino que también sea lo suficientemente escalable y flexible como para adaptarse a las demandas futuras en evolución”.
La mayoría de las empresas de Fortune 1000 todavía se enfrentan con obstáculos que pueden incluir preocupaciones con respecto a los datos y la privacidad, la seguridad, las brechas en las habilidades, la alucinación de la IA generativa, la integración con sistemas heredados y los despliegues de nube híbrida. Esto podría impedir su rápida adopción de la IA generativa y las tecnologías en la nube para ayudar a acelerar su competitividad o mejorar la productividad de su negocio.
Un artículo de Bytefeed de enero destaca una encuesta de liderazgo de IA y datos de 2025 entre las empresas Fortune 1000: los encuestados verificaron que, en 2024, solo el 5 % había implementado tecnología de IA a escala, y que la proyección para la última parte de 2025 sería del 25 % al 47 % para aquellos que tienen la intención de acelerar hacia la “producción en etapa inicial”.
IBM Technology Expert Labs quisiera ayudar a la clientela a acelerar aún más la producción y en múltiples sitios en diferentes mercados globales a medida que algunas organizaciones cruzan fronteras.
Para ayudar a llegar a clientes en diversos mercados de Asia Pacífico y Europa para ayudar a acelerar el despliegue y la velocidad de creación de valor, nos estamos expandiendo a 6 mercados globales adicionales.
IBM Technology Expert Labs ha participado en más de 47 000 interacciones con clientes en todo el mundo para concretar nuestros despliegues de productos. Nuestros consultores tienen una profunda experiencia técnica con respecto a las habilidades orientadas al producto específicamente alineadas con nuestras soluciones de IBM Technology Software y SaaS. Nuestros expertos ayudan a nuestros clientes a diseñar, desplegar y escalar pilotos a producción.
Ahora, con nuestro conjunto de ofertas de servicios profesionales “Implement”, los consultores de IBM Technology Expert Labs pueden proporcionar no solo planificación, evaluaciones de estado y talleres de diseño de arquitectura en colaboración con los equipos de las organizaciones, sino también ayudar a realizar migraciones, implementar arquitecturas, construir entornos, ajustar el rendimiento, configurar y personalizar las características de seguridad y escalar entornos en la nube pública o nube híbrida. Estas actividades de alcance, llamadas “manos a la obra”, ayudan a acelerar la adopción de IBM Technology por parte de los clientes y permiten a los clientes reconocer el retorno de la inversión (ROI) más rápido.
Los clientes pueden estar seguros de que nuestros expertos aprovecharán nuestros patrones de mejores prácticas y activos reutilizables que ayudarán a las empresas a desplegar con confianza con menos prueba y error aprovechando nuestra experiencia e historial, además de ayudar a organizaciones globales en múltiples verticales de la industria.
AWS e IBM han continuado una valiosa asociación bidireccional con IBM ganando elogios como socio consultor del año de AWS, así como socio de diseño y socio de colaboración del año. IBM es un asociado de nivel Premier de AWS con 31 competencias de AWS, así como 23 validaciones de servicio. Con la potente combinación de la cartera de tecnologías de IBM, AWS y Red Hat disponible en 98 países y la acreditación de servicios profesionales, podemos responder conjuntamente a los requisitos de los clientes globales para agilizar sus objetivos comerciales mediante la prestación de servicios profesionales de implementación.
“La expansión de los servicios de implementación de IBM Technology Expert Labs en mercados clave de Europa y Asia Pacífico representa un hito importante en nuestra alianza estratégica”, dijo Hemant Mohan, director global de asociaciones estratégicas de AWS. “A medida que las organizaciones aceleran globalmente sus procesos de transformación de la IA y la nube, tener acceso a la profunda experiencia técnica de IBM a través del mercado ayudará a las empresas a navegar por los complejos requisitos normativos mientras implementan soluciones escalables. Esta expansión demuestra nuestro compromiso compartido de proporcionar a las empresas las herramientas y la experiencia que necesitan para innovar con confianza”.
IBM es uno de los mayores socios de AWS tanto en tecnología como en consultoría, y nos complace ampliar el alcance de estos nuevos servicios a los mercados de Asia Pacífico y Europa, donde esperamos hacer crecer aún más nuestra asociación mediante el diseño y el desarrollo de soluciones integrales.
Potencie a sus equipos técnicos dentro de su organización trabajando junto con los consultores de IBM Technology Expert Labs para ejecutar y entregar con excelencia aprovechando nuestra profunda experiencia orientada al producto. Póngase en contacto con nosotros a través de AWS Marketplace hoy mismo.
Visite AWS para obtener más información sobre la asociación entre AWS e IBM