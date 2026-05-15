IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: aceleración de la incorporación de socios a escala empresarial

IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 agiliza la incorporación de socios y la gestión del ciclo de vida con automatización del flujo de trabajo, autoservicio y operaciones integradas en todo el ecosistema de Sterling.
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 aporta estructura y automatización a la incorporación de socios al convertirla en un proceso escalable y basado en el flujo de trabajo.
PEM actúa como una capa de orquestación centralizada entre su organización y los socios comerciales, con integración directa en Sterling B2B Integrator y File Gateway.
Hoy en día, las empresas intercambian datos con cientos o miles de socios comerciales. Sin embargo, la incorporación sigue siendo lenta, manual y fragmentada.
La incorporación de un solo socio puede llevar semanas, puede haber una gran dependencia de TI para la configuración y la validación, y una visibilidad limitada del estado de incorporación y la preparación de los socios. El resultado son retrasos en las transacciones, una mayor realización de ingresos y una carga operativa en los equipos de TI.
Con PEM 6.3, los equipos pueden mover la incorporación de socios de un proceso lento, manual y dependiente de TI a un modelo de autoservicio basado en flujos de trabajo que estandariza las aprobaciones, captura datos de socios y aprovisiona configuraciones directamente en entornos Sterling B2Bi y File Gateway.
PEM 6.3 aborda la integración fragmentada al ofrecer a los equipos visibilidad en tiempo real, gobernanza, auditabilidad y controles basados en roles a lo largo del ciclo de vida del socio, ayudando a reducir la presión operativa y acelerar la preparación del socio, las transacciones y el tiempo de ingresos.
Con PEM 6.3, la incorporación ya no tiene que depender de una coordinación única, un desarrollo personalizado o pasos repetidos manualmente. Los equipos pueden diseñar flujos de trabajo de incorporación estructurados que guíen cómo se recopilan, revisan, aprueban y aprovisionan los datos de los socios. Estos flujos de trabajo también se pueden adaptar para diferentes tipos de socios, protocolos de intercambio y requisitos de cumplimiento, lo que brinda a las empresas una forma más coherente de escalar la incorporación sin hacer que cada configuración de socio se sienta como un nuevo proyecto.
La versión 6.3 de PEM también transfiere una mayor parte del proceso de incorporación al socio. En lugar de depender de largos hilos de correo electrónico o seguimientos repetidos de TI, los socios pueden enviar los datos requeridos, credenciales y entradas de configuración directamente a través de flujos de trabajo guiados. Esto reduce las idas y venidas que a menudo ralentizan la incorporación, al tiempo que brinda a los socios un camino más claro para completar su parte del proceso. Para los equipos internos, significa menos tiempo buscando información y más tiempo enfocado en preparar a los socios para el negocio.
Una ventaja importante de PEM 6.3 es que la incorporación está conectada más directamente a los entornos Sterling existentes, incluidos B2Bi y File Gateway. Una vez que se recopila y aprueba la información de los socios, los equipos pueden reducir el trabajo de configuración redundante y avanzar más rápido hacia el aprovisionamiento de socios para el intercambio de archivos. Esto ayuda a acortar la brecha entre la actividad de incorporación y la preparación operativa, especialmente para las organizaciones que gestionan grandes volúmenes de configuración de socios comerciales.
PEM 6.3 ofrece a los equipos una visión más clara de la posición de cada socio en el proceso de incorporación. En lugar de depender de actualizaciones fragmentadas o verificaciones manuales de estado, los equipos pueden realizar un seguimiento del progreso, monitorear la preparación y mantener registros de auditoría a lo largo del ciclo de vida del socio. Los flujos de trabajo de aprobación integrados y los controles de acceso basados en roles también ayudan a las organizaciones a aplicar la gobernanza de manera coherente, lo cual es especialmente importante en entornos B2B regulados o de gran volumen.
Las organizaciones que utilizan las soluciones IBM Sterling Data Exchange informan resultados medibles:
Estas mejoras ayudan a las empresas a ampliar sus ecosistemas de socios sin aumentar los gastos operativos.
PEM 6.3 también está diseñado para adaptarse a la forma en que las empresas están modernizando su infraestructura B2B. Admite el despliegue basado en contenedores en Kubernetes y Red Hat OpenShift, se conecta con sistemas empresariales a través de API y se alinea con las inversiones existentes en Sterling. Eso significa que las organizaciones pueden modernizar la incorporación de socios sin tratarla como un esfuerzo de transformación separado. Pueden aprovechar la infraestructura B2B que ya utilizan y, al mismo tiempo, hacer que la incorporación sea más automatizada, gobernada y más fácil de escalar.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 está disponible como parte de la cartera de IBM Sterling Data Exchange y se puede desplegar junto con los entornos Sterling existentes. IBM Sterling Partner Engagement Manager ayuda a las empresas a transformar la incorporación de socios de un proceso manual a una operación escalable y basada en flujos de trabajo en todo su ecosistema B2B.