IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: aceleración de la incorporación de socios a escala empresarial

Hoy en día, las empresas intercambian datos con cientos o miles de socios comerciales. Sin embargo, la incorporación sigue siendo lenta, manual y fragmentada.

La incorporación de un solo socio puede llevar semanas, puede haber una gran dependencia de TI para la configuración y la validación, y una visibilidad limitada del estado de incorporación y la preparación de los socios. El resultado son retrasos en las transacciones, una mayor realización de ingresos y una carga operativa en los equipos de TI.

Con PEM 6.3, los equipos pueden mover la incorporación de socios de un proceso lento, manual y dependiente de TI a un modelo de autoservicio basado en flujos de trabajo que estandariza las aprobaciones, captura datos de socios y aprovisiona configuraciones directamente en entornos Sterling B2Bi y File Gateway.

PEM 6.3 aborda la integración fragmentada al ofrecer a los equipos visibilidad en tiempo real, gobernanza, auditabilidad y controles basados en roles a lo largo del ciclo de vida del socio, ayudando a reducir la presión operativa y acelerar la preparación del socio, las transacciones y el tiempo de ingresos.