IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: Una experiencia moderna para la próxima generación de intercambio de archivos B2B

Las operaciones modernas de transferencia de archivos son fundamentales para cualquier negocio digital. Con las crecientes demandas de seguridad, los complejos ecosistemas de socios y los crecientes volúmenes de datos, las organizaciones necesitan una plataforma de integración B2B que simplifique la administración, mejore la visibilidad y escale con confianza.

La última versión presenta la interfaz de usuario (IU) administrativa de Sterling File Gateway de próxima generación, un rediseño completo creado con Carbon Design Language de IBM. La nueva interfaz proporciona un aspecto limpio y moderno que enfatiza la usabilidad y la eficiencia.

Las mejoras clave incluyen:

Navegación y flujos de trabajo simplificados : pantallas y clics reducidos para tareas comunes.

: pantallas y clics reducidos para tareas comunes. Administración integrada : no es necesario cambiar al panel de B2B Integrator para las tareas principales de Sterling File Gateway.

: no es necesario cambiar al panel de B2B Integrator para las tareas principales de Sterling File Gateway. Finalización de tareas más rápida: a través de un diseño más intuitivo y orientación contextual.

El resultado es una experiencia coherente y productiva que permite a los administradores centrarse en las operaciones en lugar de en la navegación.