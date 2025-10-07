IBM Spyre Accelerator y Telum II Processor: capturar el valor de la IA a nivel empresarial confiable

Como parte de IBM z17, IBM Spyre Accelerator junto con el procesador Telum II están configurados para transformar la manera en que las empresas aprovechan la IA en sus organizaciones. Estas capacidades innovadoras están diseñadas para ayudarle a escalar las cargas de trabajo de IA empresarial, mejorar la seguridad e impulsar un valor empresarial acelerado.
IBM Spyre Accelerator, disponible para IBM z17 el 28 de octubre de 2025, está destinado a revolucionar la forma en que las organizaciones aplican la IA en sus empresas. Este potente acelerador de IA está diseñado para llevar la IA generativa a IBM z17, lo que permite a las empresas ampliar las capacidades de IA de modelos de lenguaje grandes (LLM) dentro de la envolvente de confianza de los entornos IBM Z.
Con Spyre Accelerator, los clientes tendrán la capacidad de utilizar LLM con sus operaciones internas, integrando funciones en una interfaz de lenguaje natural como watsonx Assistant for Z. A medida que los clientes evalúan y construyen para el futuro, la IA agéntica se convertirá en una herramienta crítica para la eficiencia y la modernización de los flujos de procesos en todo el centro de datos. De manera similar, para las empresas, los aceleradores Spyre están diseñados para ayudar al desarrollo futuro de técnicas de IA de mayor precisión, lo que permite crear activos generativos, ingesta e interpretación de datos de proveedores o clientes para divulgación, ofertas cruzadas o incluso evaluaciones de riesgos, en tiempo real.
Los beneficios de combinar técnicas de IA predictiva e IA generativa para crear una cartera a nivel empresarial en todo el espectro de modelos de IA, codificadores, decodificadores y codificadores-decodificadores.
Un cliente fue muy claro sobre la intersección de los entornos centrales de confianza con los objetivos a nivel empresarial. “On-prem con Spyre Accelerator for IBM Z es importante para nosotros porque este trabajo estará relacionado con el código de producción”, dijo el líder de infraestructura de un gran banco europeo. “No queremos que las cargas de trabajo de producción se vayan de nuestras manos, por lo que es nuestra opción favorita”.
Las herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a los clientes a predecir rápidamente las próximas acciones necesarias para respaldar un día de transacciones ajetreado o incorporar agentes recomendados y API para obtener resultados optimizados de una nueva aplicación, acelerando el tiempo de creación de valor para el negocio. Según un estudio del Institute for Business Value y Oxford Economics de 2024, el 61 % de los ejecutivos considera que la IA generativa es crucial para los esfuerzos de modernización de aplicaciones en mainframes.
Como parte de las entregas continuas, los productos de software clave como IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z e IBM LinuxONE y machine learning para IBM z/OS utilizarán Spyre para un despliegue on-prem. Para lograr el soporte de LLM on-prem, cada Spyre Accelerator contiene 32 núcleos de procesamiento optimizados para IA para admitir grandes modelos de lenguaje directamente en el mainframe, lo que permite a las empresas ejecutar casos de uso seguros de IA generativa on premises. Esta infraestructura está diseñada para ser escalable como adaptadores conectados a PCIe, gestionables como parte de los entornos que ya manejan datos centrales. Esto marca un hito importante, ya que permite a las empresas aprovechar la IA a escala mientras mantienen los datos en IBM Z.
El procesador Telum II de IBM y Spyre Accelerator están configurados para revolucionar la integración de IA dentro de las transacciones de mainframe, diseñados para ofrecer seguridad mejorada, baja latencia y alta tasa de transacciones dentro del entorno IBM Z. La toma de decisiones en tiempo real ya ha cambiado las reglas del juego con IBM z17, procesando hasta 450,000 millones de operaciones de inferencia por día utilizando múltiples modelos de IA para la detección de fraudes con tarjetas de crédito.
Con el acelerador de IA en chip de segunda generación de Telum II, las empresas pueden ejecutar varios modelos simultáneamente, diseñados para una baja latencia constante y un alto rendimiento de inferencia. Los aceleradores de Spyre agregan muchas opciones de LLM para el futuro, a medida que las aplicaciones comienzan a construir modelos más profundos para aumentar la precisión al resaltar nuevos insights que antes eran inalcanzables.
“Dado que watsonx Assistant for Z está diseñado para responder preguntas sobre IBM Z y ofrece automatización en IBM Z, preferimos desplegarlo de extremo a extremo en IBM Z para continuar protegiendo los datos y los procesos”, dijo un arquitecto de TI de un gran banco europeo.
Esta poderosa combinación permitirá a las organizaciones desbloquear un nuevo valor comercial, dándoles la capacidad de procesar miles de millones de solicitudes de inferencia por día con mayor precisión al reducir los falsos positivos en la detección de fraude y diseñada para mejorar las oportunidades de atención al cliente.
La aceleración de IA en IBM Z, impulsada por el procesador Spyre Accelerator y Telum II, ofrece oportunidades incomparables para que las empresas aceleren su transformación digital. Al integrar la IA en las operaciones de mainframe, puede mejorar la gestión del sistema, acelerar las recomendaciones para una comprensión y acciones rápidas incluso de los miembros más nuevos del equipo y mantener seguros los datos confidenciales.
Ahora es el momento de actuar: adopte estas innovaciones para modernizar sus aplicaciones de mainframe, optimizar los costos y mantenerse a la vanguardia de la competencia.