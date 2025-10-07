IBM Spyre Accelerator y Telum II Processor: capturar el valor de la IA a nivel empresarial confiable

IBM Spyre Accelerator, disponible para IBM z17 el 28 de octubre de 2025, está destinado a revolucionar la forma en que las organizaciones aplican la IA en sus empresas. Este potente acelerador de IA está diseñado para llevar la IA generativa a IBM z17, lo que permite a las empresas ampliar las capacidades de IA de modelos de lenguaje grandes (LLM) dentro de la envolvente de confianza de los entornos IBM Z.

Con Spyre Accelerator, los clientes tendrán la capacidad de utilizar LLM con sus operaciones internas, integrando funciones en una interfaz de lenguaje natural como watsonx Assistant for Z. A medida que los clientes evalúan y construyen para el futuro, la IA agéntica se convertirá en una herramienta crítica para la eficiencia y la modernización de los flujos de procesos en todo el centro de datos. De manera similar, para las empresas, los aceleradores Spyre están diseñados para ayudar al desarrollo futuro de técnicas de IA de mayor precisión, lo que permite crear activos generativos, ingesta e interpretación de datos de proveedores o clientes para divulgación, ofertas cruzadas o incluso evaluaciones de riesgos, en tiempo real.

Los beneficios de combinar técnicas de IA predictiva e IA generativa para crear una cartera a nivel empresarial en todo el espectro de modelos de IA, codificadores, decodificadores y codificadores-decodificadores.

Un cliente fue muy claro sobre la intersección de los entornos centrales de confianza con los objetivos a nivel empresarial. “On-prem con Spyre Accelerator for IBM Z es importante para nosotros porque este trabajo estará relacionado con el código de producción”, dijo el líder de infraestructura de un gran banco europeo. “No queremos que las cargas de trabajo de producción se vayan de nuestras manos, por lo que es nuestra opción favorita”.

Las herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a los clientes a predecir rápidamente las próximas acciones necesarias para respaldar un día de transacciones ajetreado o incorporar agentes recomendados y API para obtener resultados optimizados de una nueva aplicación, acelerando el tiempo de creación de valor para el negocio. Según un estudio del Institute for Business Value y Oxford Economics de 2024, el 61 % de los ejecutivos considera que la IA generativa es crucial para los esfuerzos de modernización de aplicaciones en mainframes.

Como parte de las entregas continuas, los productos de software clave como IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z e IBM LinuxONE y machine learning para IBM z/OS utilizarán Spyre para un despliegue on-prem. Para lograr el soporte de LLM on-prem, cada Spyre Accelerator contiene 32 núcleos de procesamiento optimizados para IA para admitir grandes modelos de lenguaje directamente en el mainframe, lo que permite a las empresas ejecutar casos de uso seguros de IA generativa on premises. Esta infraestructura está diseñada para ser escalable como adaptadores conectados a PCIe, gestionables como parte de los entornos que ya manejan datos centrales. Esto marca un hito importante, ya que permite a las empresas aprovechar la IA a escala mientras mantienen los datos en IBM Z.

