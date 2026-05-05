IBM Sovereign Core crea entornos soberanos preparados para la IA con control verificable

IBM Sovereign Core está diseñado para organizaciones que necesitan gestionar la IA y otras cargas de trabajo con mayor control, flexibilidad y evidencia.
El auge de la IA está intensificando la presión para abordar la soberanía digital, a la vez que está reconfigurando lo que las organizaciones requieren de ella.
Durante años, las conversaciones sobre soberanía se centraron en dónde residen los datos. Si bien la residencia de datos sigue siendo de importancia crítica, la soberanía se ha expandido a un conjunto más amplio de preocupaciones: quién opera la plataforma, quién controla el acceso, qué dependencias de tecnología existen. A esto se suman las consideraciones relacionadas con la IA: qué modelos se utilizan, dónde se ejecutan, cómo se gestiona la inferencia y cómo se puede demostrar el cumplimiento de forma continua.
IBM Sovereign Core ya está disponible para ayudar a resolver estas inquietudes. IBM Sovereign Core permite a las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios desplegar y operar entornos soberanos preparados para la IA con control total del cliente sobre los datos, las operaciones y la gobernanza.
Las ocho características clave y capacidades de IBM Sovereign Core incluyen:
IBM Sovereign Core combina los servicios de plataforma, el plano de control y las capacidades de seguridad en un único modelo de despliegue. La plataforma está diseñada para ejecutarse en la infraestructura proporcionada por el cliente, tanto en las capas de computación como en las de almacenamiento y red.
El plano de control operado por el cliente se despliega dentro de los límites soberanos para gestionar el aprovisionamiento, la configuración y las operaciones del ciclo de vida en los servicios de plataforma y los entornos de inquilino. Los servicios centrales para la gestión de identidad, control de acceso y claves de cifrado también operan dentro de los límites, con registros y registros de auditoría que operan dentro de los límites, lo que ayuda a las organizaciones a mantener la autoridad operativa sobre el entorno.
La arquitectura abierta y modular de IBM Sovereign Core permite a los clientes ampliar los entornos soberanos mientras mantienen el control sobre los datos, las operaciones y la tecnología dentro de los límites soberanos.
IBM Sovereign Core se basa en una plataforma de código abierto, lo que ofrece a los clientes una mayor visibilidad, seguridad y control sobre la tecnología clave. La Declaración de dirección publicada por IBM describe un compromiso con los componentes centrales de código abierto de la base de software, reforzando el compromiso de IBM con la apertura, la transparencia y la elección del cliente.
La soberanía debe ser algo más que una simple declaración política. Para las organizaciones reguladas, debe ser observable, exigible y demostrable.
IBM Sovereign Core respalda los objetivos de cumplimiento mediante una supervisión integrada y continua, así como la generación automatizada de pruebas en todas las cargas de trabajo y operaciones del sistema. Los controles de cumplimiento se aplican en tiempo de ejecución, con evidencia generada y retenida dentro de los límites soberanos.
Más de 160 marcos normativos y plantillas de políticas precargados ayudan a los equipos a evaluar rápidamente los entornos en función de los requisitos de cumplimiento. La evidencia lista para la auditoría está disponible bajo demanda, lo que proporciona a los equipos visión sobre la postura de cumplimiento en entornos de control y de inquilinos.
Esta evidencia continua de cumplimiento reduce la dependencia de la validación manual y los procesos de auditoría estática, ayudando a las organizaciones a mantener una alineación constante del cumplimiento a medida que los entornos escalan.
La IA ha hecho de la soberanía un requisito de tiempo de ejecución.
Los sistemas de IA modernos dependen de datos confidenciales, modelos, pipelines de inferencia, agentes y rastreos operativos. Las organizaciones deben controlar no solo dónde se almacenan los datos, sino también dónde se ejecuta la IA, cómo se accede a los modelos, cómo se registran las decisiones y quién tiene autoridad sobre el entorno.
IBM Sovereign Core permite a las organizaciones desplegar y operar modelos de IA (listos para usar o proporcionados por el cliente), servicios de inferencia, agentes y cargas de trabajo de aplicación dentro de los límites soberanos. El procesamiento de IA y la ejecución de modelos se pueden dirigir para que se produzcan localmente, sin acceso de proveedores externos, lo que ayuda a las organizaciones a mantener la gobernanza, la responsabilidad y el control sobre los sistemas de IA que operan con datos confidenciales.
La CPU, la GPU, las máquinas virtuales y los entornos de inferencia de IA se pueden aprovisionar mediante plantillas estandarizadas y perfiles de configuración automatizados. La infraestructura y las cargas de trabajo se despliegan como servicios gestionados dentro de regiones soberanas, lo que ayuda a los equipos a mantener una configuración coherente alineada con los requisitos de soberanía y cumplimiento.
Para las organizaciones que trasladan la IA de la experimentación a la producción, esto significa que las cargas de trabajo de IA pueden desplegarse en entornos diseñados desde el principio para la trazabilidad, la generación de evidencia y el control operativo.
Las organizaciones necesitan incorporar software y servicios de IA, plataformas de datos y herramientas operativas que respalden su negocio sin comprometer los límites soberanos.
IBM Sovereign Core incluye un catálogo extensible que las organizaciones pueden curar para sus propios usuarios, con sus propias aplicaciones, o que puede llenarse con software y servicios de IBM, de terceros y de código abierto previamente evaluados, procedentes de un ecosistema de socios de software e infraestructura que incluye a AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB y Palo Alto Networks.
El catálogo ayuda a las organizaciones a acelerar las cargas de trabajo tradicionales e impulsadas por IA, al tiempo que mantiene el control sobre los datos, las operaciones y la tecnología.
IBM Sovereign Core está diseñado para organizaciones que necesitan gestionar cargas de trabajo confidenciales con mayor control, flexibilidad y trazabilidad.
En todos estos casos de uso, el objetivo es el mismo: ayudar a las organizaciones a innovar con IA mientras mantienen una autoridad demostrable sobre los sistemas, datos, operaciones y evidencia que más importan.
IBM Sovereign Core es una base de software soberana que ofrece control operado por el cliente, evidencia de cumplimiento automatizada, IA gobernada y un ecosistema extensible.
En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a desplegar y operar entornos preparados para la IA con control, cumplimiento e independencia operativa a escala.