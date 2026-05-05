IBM Sovereign Core crea entornos soberanos preparados para la IA con control verificable

IBM Sovereign Core combina los servicios de plataforma, el plano de control y las capacidades de seguridad en un único modelo de despliegue. La plataforma está diseñada para ejecutarse en la infraestructura proporcionada por el cliente, tanto en las capas de computación como en las de almacenamiento y red.

El plano de control operado por el cliente se despliega dentro de los límites soberanos para gestionar el aprovisionamiento, la configuración y las operaciones del ciclo de vida en los servicios de plataforma y los entornos de inquilino. Los servicios centrales para la gestión de identidad, control de acceso y claves de cifrado también operan dentro de los límites, con registros y registros de auditoría que operan dentro de los límites, lo que ayuda a las organizaciones a mantener la autoridad operativa sobre el entorno.

La arquitectura abierta y modular de IBM Sovereign Core permite a los clientes ampliar los entornos soberanos mientras mantienen el control sobre los datos, las operaciones y la tecnología dentro de los límites soberanos.

IBM Sovereign Core se basa en una plataforma de código abierto, lo que ofrece a los clientes una mayor visibilidad, seguridad y control sobre la tecnología clave. La Declaración de dirección publicada por IBM describe un compromiso con los componentes centrales de código abierto de la base de software, reforzando el compromiso de IBM con la apertura, la transparencia y la elección del cliente.