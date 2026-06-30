La próxima evolución de la soberanía digital con IBM Sovereign Core 1.1

Cuando IBM lanzó Sovereign Core en THINK 2026, abordamos lo que los clientes nos dicen lo que más necesitan: control local de datos y operaciones, prueba continua de cumplimiento y la capacidad de ejecutar la IA donde residen sus datos. Basado en una arquitectura abierta y modular, Sovereign Core proporciona neutralidad de proveedor, portabilidad y multitenencia, lo que reduce las dependencias externas y ayuda a las organizaciones a escalar la IA dentro de sus límites soberanos.

Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad de la versión 1.1 con mejoras adicionales que fortalecen las capacidades únicas de Sovereign Core para ofrecer una solución integral de soberanía digital.