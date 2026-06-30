La próxima evolución de la soberanía digital con IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 se basa en nuestra visión de soberanía digital con innovaciones que refuerzan el cumplimiento, la preparación para la IA y el control del cliente
Cuando IBM lanzó Sovereign Core en THINK 2026, abordamos lo que los clientes nos dicen lo que más necesitan: control local de datos y operaciones, prueba continua de cumplimiento y la capacidad de ejecutar la IA donde residen sus datos. Basado en una arquitectura abierta y modular, Sovereign Core proporciona neutralidad de proveedor, portabilidad y multitenencia, lo que reduce las dependencias externas y ayuda a las organizaciones a escalar la IA dentro de sus límites soberanos.
Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad de la versión 1.1 con mejoras adicionales que fortalecen las capacidades únicas de Sovereign Core para ofrecer una solución integral de soberanía digital.
Sovereign Core ofrece capacidades de cumplimiento líderes en la industria, con evaluación continua del cumplimiento, seguimiento en tiempo real y generación automatizada de evidencia para auditores y organismos reguladores. Con la versión 1.1, casi hemos duplicado el número de marcos de cumplimiento integrados, ampliando la cobertura a 235 marcos.
Esta cobertura ampliada ayuda a las organizaciones a acelerar iniciativas de cumplimiento, reducir el esfuerzo de auditoría y obtener una mejor visibilidad del riesgo con mayor confianza mediante la generación y monitoreo continuos de evidencia. En lugar de depender de evaluaciones puntuales, los clientes pueden demostrar el cumplimiento con pruebas continuas y verificables. Al integrar estas capacidades directamente en la plataforma, Sovereign Core transforma el cumplimiento de un proceso manual en una capacidad automatizada y siempre activa.
La soberanía de la IA es una capacidad fundamental de Sovereign Core, entregada a través de modelos gobernados, agentes y servicios de inferencia que operan dentro del límite soberano. Proporciona una base escalable para construir, desplegar y operar cargas de trabajo de IA combinando operaciones automatizadas, servicios en contenedores y capacidades multiinquilino, de modo que las organizaciones puedan desarrollar y escalar rápidamente aplicaciones de IA manteniendo el control soberano. Para acelerar aún más el despliegue de la IA, la versión 1.1 introduce PostgreSQL como servicio de plataforma base, disponible como versión preliminar técnica.
Más allá de proporcionar una base de datos confiable de nivel empresarial, PostgreSQL incluye soporte para la extensión pgvector, lo que facilita la búsqueda de similitud vectorial para aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés). Esto permite a las organizaciones recuperar conocimiento empresarial relevante antes de que un modelo de IA genere una respuesta, mejorando la precisión, relevancia y confiabilidad de las experiencias de búsqueda, asistentes y preguntas frecuentes impulsadas por IA.
A medida que las organizaciones trasladan las cargas de trabajo de IA a la producción, la eficiencia operativa se vuelve cada vez más importante. Sovereign Core 1.1 introduce orientación y capacidades que ayudan a los clientes a reducir los costos de inferencia de IA a través de la partición de GPU de múltiples instancias (MIG) de NVIDIA.
La tecnología MIG permite que una sola GPU se divida de forma segura en varias instancias aisladas, para que varias cargas de trabajo de IA se ejecuten simultáneamente mientras se mantiene la separación de las cargas de trabajo. Este enfoque mejora la utilización de GPU, reduce los costos de infraestructura y facilita la entrega más eficiente de servicios de IA multiinquilino dentro de entornos soberanos.
Sovereign Core está diseñado para la soberanía operativa controlada por el cliente, lo que le otorga autoridad directa sobre sus entornos. La versión 1.1 amplía la visibilidad operativa con capacidades de medición mejoradas que proporcionan a los administradores de clientes visibilidad a nivel de inquilino y uso en todo el plano de control de Sovereign Core.
Estas mejoras proporcionan a los administradores un insight más profundo del consumo de la plataforma y la actividad de los inquilinos, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar la gobernanza, fortalecer la supervisión operativa y optimizar la asignación de recursos en entornos soberanos.
Los requisitos de soberanía digital no se detienen. Las regulaciones continúan ampliándose. Las expectativas de gobernanza de la IA continúan madurando. La resiliencia operativa y la independencia de la cadena de suministro son ahora prioridades a nivel de la junta directiva, y las empresas esperan una mayor flexibilidad, portabilidad y libertad de elección en todos sus entornos de tecnología.
El valor de las mejoras ofrecidas en la versión 1.1 de Sovereign Core se extiende más allá de las propias capacidades individuales. En conjunto, refuerzan el compromiso de IBM de ofrecer una plataforma de soberanía integral basada en la apertura, el control operativo y el cumplimiento verificable.
Desde la evidencia continua de cumplimiento y la ampliación de la cobertura normativa hasta los servicios de IA regulados y las operaciones controladas por el cliente, Sovereign Core 1.1 ayuda a las organizaciones a escalar la transformación digital y la adopción de la IA, manteniendo el control de sus datos, tecnología, operaciones y flujos de trabajo de IA.
A medida que evolucione el escenario de la soberanía, también lo hará Sovereign Core.