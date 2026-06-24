Simplificación de las operaciones empresariales con eficiencia de inquilinos y resolución optimizada con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub 5.4 presenta Software Hub Backup and Restore (BR) Operator para simplificar y agilizar los procesos de copia de seguridad y recuperación, reduciendo la complejidad operativa y el esfuerzo manual. Al eliminar la necesidad de múltiples pasos y minimizar la dependencia del acceso directo del administrador, el operador ayuda a mejorar la eficiencia y la coherencia en todos los entornos. Además, en Tech Preview hemos mejorado la flexibilidad de restauración que permite a los equipos validar copias de seguridad en espacios de nombres aislados para proteger los entornos de producción y realizar actividades de recuperación con mayor confianza y una menor sobrecarga operativa.

Esta versión ofrece mejoras de rendimiento que reducen el tiempo de instalación, donde los componentes de la plataforma se pueden instalar hasta un 35 % más rápido en comparación con versiones anteriores. Estas optimizaciones también benefician las operaciones de actualización y restauración, ayudando a reducir el tiempo de inactividad.

Las mejoras en la gestión de acceso proporcionan una visibilidad más clara de los cambios de acceso de los usuarios en toda la plataforma. Las actualizaciones aseguran que las adiciones y eliminaciones de acceso se capturen de manera más constante y se puedan rastrear más fácilmente en todos los servicios, lo que ayuda a los equipos de seguridad y cumplimiento a revisar con mayor confianza. Las mejoras de seguridad fortalecen aún más la plataforma con soporte para autenticación basada en certificados que mejora la forma en que se protegen las integraciones de correo electrónico.