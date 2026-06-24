Simplificación de las operaciones empresariales con eficiencia de inquilinos y resolución optimizada con IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub Premium 5.4 se basa en el enfoque de la plataforma en la escalabilidad, la claridad operativa y la preparación empresarial.
Esta versión introduce mejoras específicas en la gestión de plataformas, las operaciones asistidas por IA y la gobernanza de recursos, reflejando el feedback de los clientes que ejecutan Software Hub en múltiples equipos y entornos. Las actualizaciones de v5.4 están diseñadas para admitir la adopción de plataformas compartidas, simplificar la administración diaria y fortalecer la seguridad y la confiabilidad a medida que crece el uso.
IBM Software Hub Premium 5.4 introduce la multitenencia para ayudar a las organizaciones a ejecutar varios equipos o unidades de negocio en una sola plataforma, manteniendo los datos, los usuarios y las configuraciones claramente separados. Esto permite una incorporación más rápida y un uso más eficiente de los servicios e infraestructuras compartidos, como watsonx.ai y DataStage, al tiempo que mantiene la seguridad y la gobernanza que se esperan en los entornos empresariales.
Con soporte integrado para la gestión a nivel de cuenta, visibilidad y atribución de costos, la multitenencia brinda a los propietarios de plataformas una mejor supervisión y a los equipos, la independencia que necesitan para avanzar rápidamente. Esto facilita el escalado de plataformas compartidas de manera responsable sin agregar complejidad operativa.
La versión 5.4 del asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave. El nuevo agente de resolución de problemas hace que el manejo de problemas sea más estructurado y transparente con opciones predefinidas, planes de investigación visibles y ejecución controlada.
Además, MCP Gateway se presenta como un punto de entrada centralizado que permite que Software Hub AI Assistant acceda a herramientas de múltiples servidores MCP internos y de terceros para una integración y extensibilidad más amplias.
La configuración del asistente de IA ahora permite el autoalojamiento del LLM y los modelos integrados que potencian el asistente de IA en un despliegue completamente on premises, lo que garantiza una mayor seguridad y cumplimiento.
Las mejoras en el plano de datos remoto optimizan la gestión de las cargas de trabajo de Spark en entornos distribuidos. Los límites de recursos definidos ayudan a las organizaciones a evitar el uso excesivo, reducir la contención y mantener un rendimiento predecible, mientras continúan admitiendo modelos de despliegue híbridos y multinube.
IBM Software Hub 5.4 presenta Software Hub Backup and Restore (BR) Operator para simplificar y agilizar los procesos de copia de seguridad y recuperación, reduciendo la complejidad operativa y el esfuerzo manual. Al eliminar la necesidad de múltiples pasos y minimizar la dependencia del acceso directo del administrador, el operador ayuda a mejorar la eficiencia y la coherencia en todos los entornos. Además, en Tech Preview hemos mejorado la flexibilidad de restauración que permite a los equipos validar copias de seguridad en espacios de nombres aislados para proteger los entornos de producción y realizar actividades de recuperación con mayor confianza y una menor sobrecarga operativa.
Esta versión ofrece mejoras de rendimiento que reducen el tiempo de instalación, donde los componentes de la plataforma se pueden instalar hasta un 35 % más rápido en comparación con versiones anteriores. Estas optimizaciones también benefician las operaciones de actualización y restauración, ayudando a reducir el tiempo de inactividad.
Las mejoras en la gestión de acceso proporcionan una visibilidad más clara de los cambios de acceso de los usuarios en toda la plataforma. Las actualizaciones aseguran que las adiciones y eliminaciones de acceso se capturen de manera más constante y se puedan rastrear más fácilmente en todos los servicios, lo que ayuda a los equipos de seguridad y cumplimiento a revisar con mayor confianza. Las mejoras de seguridad fortalecen aún más la plataforma con soporte para autenticación basada en certificados que mejora la forma en que se protegen las integraciones de correo electrónico.
IBM Software Hub 5.4 fortalece la capacidad de la plataforma para respaldar la adopción a escala empresarial al mejorar el rendimiento, simplificar las operaciones y mejorar la gobernanza. En conjunto, estas actualizaciones ayudan a las organizaciones a gestionar plataformas compartidas de forma más eficiente, reducir la carga operativa y ofrecer experiencias más confiables y seguras a medida que las cargas de trabajo de IA y datos continúan creciendo.
Aprenda más sobre IBM Software Hub