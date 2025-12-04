Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Safer Payments presenta la generación de características conductuales impulsadas por IA

IBM Safer Payments presenta un generador de características impulsado por IA que replica la experiencia en el dominio humano para crear, evaluar y optimizar automáticamente características de comportamiento.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Dos mujeres en un almacen departamental, una con un procesador de pagos y la otra usando tarjeta para pagar
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Con la versión 6.9, IBM Safer Payments presenta un generador de características impulsado por IA que replica la experiencia humana en el dominio para crear, evaluar y optimizar automáticamente las características de comportamiento a través de un proceso iterativo y evolutivo que permite modelos de detección de fraude más rápidos, precisos y explicables. 

En la prevención del fraude de pagos, la calidad de un modelo depende de la calidad de sus características, los perfiles de comportamiento que capturan cómo actúan las entidades a lo largo del tiempo. Los métodos tradicionales de ingeniería de características, como combinar, agregar o transformar datos existentes, son útiles pero limitados; no crean las características de perfilado de comportamiento en las que confían los expertos en fraude para detectar patrones de ataque complejos y en evolución. 

La creación de estas características de comportamiento siempre ha sido el paso más lento y dependiente de la experiencia en el desarrollo de modelos.

Automatización impulsada por IA que eleva la calidad del modelo 

La automatización de la generación de características aumenta la eficiencia y la escalabilidad en los workflows de machine learning, lo que reduce el esfuerzo manual y la posibilidad de errores humanos, al tiempo que permite descubrir características novedosas y eficaces que los métodos manuales tradicionales a menudo pasan por alto. 

Esta nueva capacidad va más allá de la automatización; aplica un algoritmo propio de IA/ML que reproduce la experiencia humana en el dominio. El algoritmo genera y evalúa automáticamente características de comportamiento significativas (contadores o perfiles) que afectan directamente el rendimiento del modelo de detección de fraudes. Al utilizar la IA no solo para el entrenamiento de modelos, sino también para la compleja etapa de creación de características, se mejora significativamente la calidad del modelo, la explicabilidad y la precisión predictiva. 

La creación tradicional de funciones es tediosa, requiere mucho tiempo y depende en gran medida del conocimiento del dominio y la intuición de un profesional de datos. La selección manual de características a menudo carece de estandarización, por lo que diferentes analistas o incluso el mismo analista a lo largo del tiempo pueden seleccionar diferentes conjuntos de características, lo que da como resultado modelos y resultados incoherentes. 

Con la automatización impulsada por IA, Safer Payments ofrece un enfoque estandarizado, reproducible y sin sesgo para la generación de características. El proceso reduce la variabilidad y garantiza resultados fiables y permite a los equipos de fraude producir modelos de alto rendimiento con mayor rapidez, transformando el desarrollo de modelos de un arte manual a una ciencia inteligente y automatizada. 

Cómo funciona: Generador de características impulsado por IA en 4 sencillos pasos  

La nueva capacidad está convenientemente integrada en la ‘Model Factory’ de IBM Safer Payments, la colección de herramientas que permite a los usuarios entrenar, probar y desplegar rápidamente modelos y reglas de machine learning personalizados para combatir las amenazas emergentes. 

Mediante una interfaz intuitiva, la nueva capacidad permite a los usuarios:

  1. Seleccionarconjuntos de datos: defina datos para entrenamiento, validación y verificación. 
  2. Definir dimensiones de perfilado: elija qué atributos de datos se pueden incluir en la generación de nuevas características. 
  3. Establecer los parámetros del algoritmo: Seleccione los dos parámetros principales del algoritmo de selección de características, tales como: el número de iteraciones y el número de características candidatas evaluadas en cada iteración.          
  4. Aplicar convenciones de nomenclatura: seleccione la convención de nomenclatura utilizada para definir claramente las características generadas.          

Se utilizan diversas técnicas de análisis de datos para generar una población de características candidatas mediante el análisis del conjunto de datos de entrenamiento. En un proceso evolutivo iterativo, el algoritmo simula, evalúa y puntúa a cada candidato para determinar su importancia predictiva y su impacto general en el rendimiento del modelo. En cada iteración, las características de mayor rendimiento se conservan, mientras que las candidatas de menor rendimiento se reemplazan con nuevas variaciones mediante selección, cruce y mutación. Una vez que se completa el proceso, las características evaluadas se presentan con puntajes detallados y estadísticas que ilustran su relevancia, aumento de detección y contribución a la reducción de falsos positivos.

Por qué es importante: automatización de extremo a extremo

Al incorporar la automatización impulsada por IA directamente en el proceso de construcción del modelo, IBM Safer Payments permite a los equipos de fraude reaccionar instantáneamente ante nuevos patrones de ataque, mejorando la precisión de la detección, reduciendo falsos positivos y recortando el esfuerzo operativo. 

Esta capacidad no solo acelera el desarrollo de modelos, sino que completa la automatización de extremo a extremo de la creación de modelos de fraude, conectando la ingesta de datos, la generación de característica y el entrenamiento de modelos en un workflow dentro de Model Factory. Los analistas de fraude ahora pueden crear, probar y desplegar modelos sofisticados y explicables sin depender de recursos externos de ciencia de datos o la intervención del proveedor. 

El resultado es un ecosistema de prevención del fraude más ágil, transparente y autosuficiente que permite a las instituciones responder más rápido a las amenazas emergentes, garantizar la confianza normativa y mejorar continuamente la calidad del modelo a escala. 

Ahora disponible para su despliegue

La generación de características asistida por IA se incluye en IBM Safer Payments v6.9, disponible ahora para su despliegue.  

Aprenda más sobre IBM Safer Payments

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation, IBM Software

IBM

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM