IBM Safer Payments presenta la generación de características conductuales impulsadas por IA

La automatización de la generación de características aumenta la eficiencia y la escalabilidad en los workflows de machine learning, lo que reduce el esfuerzo manual y la posibilidad de errores humanos, al tiempo que permite descubrir características novedosas y eficaces que los métodos manuales tradicionales a menudo pasan por alto.

Esta nueva capacidad va más allá de la automatización; aplica un algoritmo propio de IA/ML que reproduce la experiencia humana en el dominio. El algoritmo genera y evalúa automáticamente características de comportamiento significativas (contadores o perfiles) que afectan directamente el rendimiento del modelo de detección de fraudes. Al utilizar la IA no solo para el entrenamiento de modelos, sino también para la compleja etapa de creación de características, se mejora significativamente la calidad del modelo, la explicabilidad y la precisión predictiva.

La creación tradicional de funciones es tediosa, requiere mucho tiempo y depende en gran medida del conocimiento del dominio y la intuición de un profesional de datos. La selección manual de características a menudo carece de estandarización, por lo que diferentes analistas o incluso el mismo analista a lo largo del tiempo pueden seleccionar diferentes conjuntos de características, lo que da como resultado modelos y resultados incoherentes.

Con la automatización impulsada por IA, Safer Payments ofrece un enfoque estandarizado, reproducible y sin sesgo para la generación de características. El proceso reduce la variabilidad y garantiza resultados fiables y permite a los equipos de fraude producir modelos de alto rendimiento con mayor rapidez, transformando el desarrollo de modelos de un arte manual a una ciencia inteligente y automatizada.