IBM Safer Payments introduce detecciones de fraude con IA agéntica

Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, al tiempo que se mantiene la precisión, la transparencia y el control necesarios en entornos de pago regulados.
La prevención del fraude en los pagos se ve obligada a funcionar a la velocidad de las máquinas. Los ataques de fraude son cada vez más adaptables y automatizados, mientras que muchos sistemas de fraude existentes siguen limitados por reglas estáticas y flujos de trabajo predefinidos. Esta brecha creó la necesidad de sistemas de IA agéntica que pueden razonar, planificar y actuar dinámicamente, y que se basan en inteligencia de fraude confiable y en tiempo real.
Para abordar este desafío, IBM Safer Payments está introduciendo el servidor Model Context Protocol (MCP), que permite la detección de fraude habilitada por IA agéntica. A través de MCP, los agentes de IA pueden consultar de forma segura las API de IBM Safer Payments directamente, basando su razonamiento en inteligencia de fraude en tiempo real a medida que evalúan transacciones, alertas y patrones de amenazas emergentes.
IBM Safer Payments MCP se presenta como una capacidad de vista previa independiente que permite a los clientes y socios conectar la IA agéntica con los despliegues existentes de Safer Payments. Esto se ofrece sin costo adicional ni cambios de plataforma para los despliegues existentes de IBM Safer Payments. En esta etapa, MCP proporciona la base segura del lado del servidor para flujos de trabajo agénticos, con demostraciones prácticas y habilitación adicional planificada para futuras versiones.
Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, manteniendo la precisión, la transparencia y el control necesarios en entornos de pago regulados. Los agentes de IA compatibles con MCP ya no están limitados a un solo sistema y pueden operar en fuentes de datos confiables mientras permanecen gobernados y auditables.
Además de consultar IBM Safer Payments para obtener inteligencia sobre fraudes en tiempo real, los agentes pueden correlacionar insights con señales de otros sistemas y fuentes de datos autorizados, lo que permite un razonamiento más amplio y consciente del contexto mientras se mantienen gobernados, auditables y basados en datos de fraude confiables.
Esta arquitectura permite a los agentes de IA compatibles con MCP analizar con fluidez los datos sobre fraudes sin necesidad de consultas manuales por parte de los analistas, lo que reduce los ciclos de investigación de minutos u horas a segundos.
El servidor MCP actúa como una interfaz segura entre IBM Safer Payments y los modelos de lenguaje grandes compatibles con MCP y los agentes de IA compatibles con MCP. A través de MCP, los agentes pueden:
Al incorporar la inteligencia de IBM Safer Payments de forma nativa en el razonamiento de los agentes, el servidor MCP garantiza que los agentes de IA operen con los mismos datos precisos, oportunos y contextuales en los que confían los analistas humanos, desbloqueando tanto velocidad como precisión a escala para:
Esta vista previa presenta MCP y cómo encaja dentro de IBM Safer Payments como una capa de habilitación fundamental para la IA agéntica. Las capacidades de vista previa se proporcionan solo con fines de evaluación y feedback, y no son compatibles con el uso en producción. La funcionalidad, la disponibilidad y los plazos pueden cambiar a medida que evoluciona la capacidad.