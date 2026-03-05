IBM Safer Payments introduce detecciones de fraude con IA agéntica

IBM Safer Payments MCP se presenta como una capacidad de vista previa independiente que permite a los clientes y socios conectar la IA agéntica con los despliegues existentes de Safer Payments. Esto se ofrece sin costo adicional ni cambios de plataforma para los despliegues existentes de IBM Safer Payments. En esta etapa, MCP proporciona la base segura del lado del servidor para flujos de trabajo agénticos, con demostraciones prácticas y habilitación adicional planificada para futuras versiones.

Esta capacidad proporciona la base para acelerar la detección, la investigación y la respuesta, manteniendo la precisión, la transparencia y el control necesarios en entornos de pago regulados. Los agentes de IA compatibles con MCP ya no están limitados a un solo sistema y pueden operar en fuentes de datos confiables mientras permanecen gobernados y auditables.

Además de consultar IBM Safer Payments para obtener inteligencia sobre fraudes en tiempo real, los agentes pueden correlacionar insights con señales de otros sistemas y fuentes de datos autorizados, lo que permite un razonamiento más amplio y consciente del contexto mientras se mantienen gobernados, auditables y basados en datos de fraude confiables.