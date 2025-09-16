En nuestra opinión, este reconocimiento refleja las fortalezas de IBM en la simplificación de la gestión de sistemas en entornos heterogéneos mediante la integración de funciones de gestión de sistemas.

Creemos que IBM Workload Automation (IWA) se destaca por su capacidad para admitir la orquestación y ejecución confiables de flujos de trabajo complejos a escala. Estas capacidades permiten a las empresas gestionar miles de trabajos en todos los entornos, adaptarse dinámicamente a las demandas de rendimiento y garantizar que los procesos clave finalicen a tiempo.

En nuestra opinión, la orquestación de datos es un caso de uso particularmente sólido para IWA. A medida que las organizaciones aceleran la transformación digital, IWA permite un movimiento de datos seguro e inteligente a través de pipelines para analytics, informes y servicios empresariales. Con capacidades de IA integradas impulsadas por watsonx, la plataforma admite la programación predictiva, la detección de anomalías y la incorporación de decisiones impulsadas por IA en los flujos de trabajo.

La facilidad de uso también ha avanzado con una interfaz rediseñada, un catálogo de integración más amplio y Managed File Transfer nativo. Estas mejoras reducen la complejidad operativa y brindan a los equipos una visibilidad más clara, al tiempo que minimizan el esfuerzo manual.

El análisis de Gartner destaca la madurez del mercado SOAP en general. En nuestra opinión, la flexibilidad híbrida de IBM y la inversión continua en innovación de IA posicionan a Workload Automation para ayudar a las empresas a simplificar la orquestación y lograr eficiencia operativa con confianza.

Aprenda más sobre IBM Workload Automation

Lea el informe Gartner Critical Capabilities

Source: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26 de agosto de 2025. Gartner es una marca registrada y una marca de servicio, y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con licencia. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.