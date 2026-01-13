Los modelos Frontier están diseñados para ser ampliamente capaces en una amplia gama de tareas. Sus recuentos masivos de parámetros los hacen poderosos, pero costosos de operar, difíciles de desplegar e ineficientes de personalizar.

IBM adopta un enfoque diferente con la familia Granite de modelos de lenguaje pequeño (SLM) diseñados para escalar la IA empresarial de manera eficiente y responsable. En lugar de optimizar para una escala máxima, Granite está diseñado para ser pequeño, eficiente y abierto, lo que hace que la personalización con datos de cualquier dominio sea mucho más fácil y rentable, sin que los modelos estén predefinidos para ningún dominio.

La amplitud de la familia Granite permite a las organizaciones seleccionar el modelo adecuado para cada caso de uso y cuando se personalizan, estos modelos pueden igualar o superar el desempeño de los modelos fronterizos para tareas empresariales a una fracción del costo.

Los modelos Granite 4.0 más recientes amplían aún más este beneficio. Su arquitectura híbrida ofrece alta eficiencia y escalabilidad, lo que reduce los requerimientos de memoria en más del 70 % en escenarios de múltiples sesiones y contexto a largo plazo, sin dejar de ser rápidos y receptivos. Los modelos Granite 4.0 superan a muchos modelos en su clase de peso e incluso a modelos mucho más grandes, en tareas críticas para la empresa, como el seguimiento de instrucciones, la llamada a herramientas y la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).

Granite también está diseñado con estándares de confianza y transparencia líderes en la industria. Es la primera familia de modelos abiertos en lograr la certificación ISO 42001, lo que refuerza el compromiso de IBM con la IA responsable y gobernada. La familia también recibió recientemente la puntuación más alta jamás registrada en el Foundation Model Transparency Index de la Universidad de Stanford, con una puntuación de transparencia del 95 %, mientras que la mayoría de los demás desarrolladores de modelos disminuyeron año tras año.