Después de años de experimentación con IA de propósito general, muchas empresas están recurriendo a modelos especializados diseñados para ofrecer una mayor precisión y eficiencia para dominios específicos.
En un informe reciente, Gartner examinó el mercado emergente de modelos de lenguaje específico de dominio (DSLM) e identificó a IBM como “la empresa a vencer” en la habilitación de DSLM a partir del 8 de diciembre de 2025, citando los modelos IBM® Granite y la cartera de watsonx como diferenciadores clave.
Según el informe, “la combinación de los modelos Granite de nivel empresarial de IBM y sus capacidades de plataforma watsonx aborda los principales desafíos en la creación y adopción de DSLM, como la eficiencia de modelos pequeños, la apertura para la flexibilidad de despliegue, la disponibilidad de datos de dominio de calidad listos para la IA y la gobernanza del modelo. Esto establece a IBM actualmente como líder en la carrera de DSLM para permitir un DSLM confiable de nivel empresarial”.
IBM cree que 2026 marcará un punto de inflexión para la IA empresarial, ya que las organizaciones priorizan cada vez más los modelos construidos, personalizados y gobernados para dominios específicos. Los modelos de lenguaje pequeño (SLM), como IBM Granite, proporcionan una base para este enfoque, lo que permite a las empresas personalizar de manera eficiente la IA para una amplia gama de casos de uso específicos del dominio.
Gartner define los DSLM como “modelos de IA generativa optimizados o creados para las necesidades de industrias específicas, funciones de negocio o clases de problemas”. Estos modelos están diseñados para mejorar la precisión y disminuir la dependencia de la ingeniería rápida avanzada para un conjunto más reducido de casos de uso de alto valor.
Gartner observa que “los LLM genéricos y universales, si bien son versátiles, no se escalan de manera rentable y no tienen en cuenta la precisión, la confiabilidad y el control que necesitan las empresas”.
A medida que las iniciativas de IA maduran, las empresas están dejando de adaptar los procesos de negocio para ajustarse a modelos genéricos. En su lugar, están especializando modelos para adaptarse a sus datos, flujos de trabajo y entornos regulatorios.
Los modelos Frontier están diseñados para ser ampliamente capaces en una amplia gama de tareas. Sus recuentos masivos de parámetros los hacen poderosos, pero costosos de operar, difíciles de desplegar e ineficientes de personalizar.
IBM adopta un enfoque diferente con la familia Granite de modelos de lenguaje pequeño (SLM) diseñados para escalar la IA empresarial de manera eficiente y responsable. En lugar de optimizar para una escala máxima, Granite está diseñado para ser pequeño, eficiente y abierto, lo que hace que la personalización con datos de cualquier dominio sea mucho más fácil y rentable, sin que los modelos estén predefinidos para ningún dominio.
La amplitud de la familia Granite permite a las organizaciones seleccionar el modelo adecuado para cada caso de uso y cuando se personalizan, estos modelos pueden igualar o superar el desempeño de los modelos fronterizos para tareas empresariales a una fracción del costo.
Los modelos Granite 4.0 más recientes amplían aún más este beneficio. Su arquitectura híbrida ofrece alta eficiencia y escalabilidad, lo que reduce los requerimientos de memoria en más del 70 % en escenarios de múltiples sesiones y contexto a largo plazo, sin dejar de ser rápidos y receptivos. Los modelos Granite 4.0 superan a muchos modelos en su clase de peso e incluso a modelos mucho más grandes, en tareas críticas para la empresa, como el seguimiento de instrucciones, la llamada a herramientas y la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).
Granite también está diseñado con estándares de confianza y transparencia líderes en la industria. Es la primera familia de modelos abiertos en lograr la certificación ISO 42001, lo que refuerza el compromiso de IBM con la IA responsable y gobernada. La familia también recibió recientemente la puntuación más alta jamás registrada en el Foundation Model Transparency Index de la Universidad de Stanford, con una puntuación de transparencia del 95 %, mientras que la mayoría de los demás desarrolladores de modelos disminuyeron año tras año.
Los DSLM aportan valor cuando están basados en datos empresariales, desplegados en flujos de trabajo reales y gobernados a lo largo de su ciclo de vida.
Watsonx es la cartera de IA de IBM que trabaja en cualquier nube, aplicación, modelo, agente o tipo de datos, permitiendo a las organizaciones construir y desplegar DSLM utilizando sus inversiones tecnológicas existentes en lugar de reemplazarlas.
Los DSLM son tan buenos como los datos que los fundamentan. Con más del 90 % de los datos empresariales sin estructurar, Watsonx ayuda a las organizaciones a acceder a esos datos y prepararlos para la IA, permitiéndoles personalizar modelos como Granite para tareas específicas. Esos modelos personalizados pueden ponerse en práctica, impulsando a los agentes que ejecutan el trabajo en toda la empresa. A lo largo de este ciclo de vida, watsonx proporciona la gobernanza necesaria para mantener los datos, los modelos y los agentes seguros y conformes a medida que escalan.
Juntos, Granite y watsonx proporcionan una base abierta, híbrida, integrada y responsable para la IA específica de cada dominio, lo que permite a las empresas personalizar, implementar y gestionar DSLM a gran escala.
IBM ha trabajado con miles de organizaciones de todas las industrias a medida que transforman la manera en que operan con datos e IA. En muchos casos, ese trabajo se ha centrado en especializar modelos para tareas específicas y ponerlos en funcionamiento con watsonx.
En un ejemplo, una importante empresa de telecomunicaciones necesitaba analizar cientos de miles de transcripciones de llamadas de atención al cliente cada día. Inicialmente se basaron en un modelo de frontera masivo, lo que generaba altos costos operativos. Al cambiar a un modelo Granite más pequeño personalizado con los datos propios de la empresa, la organización pudo reducir significativamente los costos y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento necesario para el análisis de transcripciones a gran escala.
Del mismo modo, UFC utiliza pipelines de RAG basados en contenido específico de dominio con Granite y watsonx para impulsar su Insights Engine, una plataforma que permite a los usuarios hacer preguntas complejas sobre peleas y luchadores a través de una interfaz conversacional unificada.
En cada caso, la combinación de modelos Granite personalizados y watsonx permitió a las organizaciones pasar de capacidades de IA genéricas a sistemas específicos de dominio diseñados para la producción.
De cara al futuro, Gartner afirma que, “la próxima fase de la carrera de IA de modelos no va a depender de las capacidades sin procesar de los modelos o de la escala, sino de la eficacia con la que el proveedor pueda combinar conocimientos y razonamientos de dominio específicos, una gobernanza sólida y la flexibilidad de despliegue en un ecosistema coherente a través de los DSLM”.
A medida que avancemos hacia 2026, la especialización en dominios definirá cada vez más qué iniciativas empresariales de IA serán eficaces. IBM cree que el éxito no dependerá de modelos independientes, sino de sistemas que permitan la personalización, el despliegue flexible en entornos híbridos y la gobernanza a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA.
Los modelos pequeños, eficientes y abiertos, combinados con datos de nivel empresarial, la orquestación y la gobernanza serán cruciales para las iniciativas exitosas de IA en 2026 y después.
