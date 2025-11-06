IBM reconocido como líder en IDC MarketScape:
Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment, 2025
IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (#US52995025, mayo de 2025).
IDC MarketScape destaca las fortalezas de IBM en la adquisición e integración de datos, el cálculo de métricas ESG, la elaboración de informes facilitados y la garantía de cumplimiento.
IBM ofrece herramientas integrales de adquisición e integración de datos ESG que consolidan la información de empresas de servicios públicos, proveedores externos y sistemas empresariales internos, lo que ayuda a los clientes a automatizar la captura de datos y ofrecer insights precisos a escala.
En IBM® Envizi ESG Suite, IBM facilita el cálculo eficiente de una amplia gama de métricas ESG, incluidas las emisiones de carbono, a través de una amplia biblioteca de factores de emisión. Además, Envizi simplifica las divulgaciones ESG al admitir múltiples infraestructuras, permitir la colaboración e incorporar analytics avanzados para informes personalizables.
IBM también ha sido reconocida por la firma independiente de investigación y asesoría Verdantix en múltiples informes. En el Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, IBM se posicionó como líder y en Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, Verdantix destacó las capacidades diferenciadas de IBM en forecasting de emisiones, modelado de riesgos de transición y planificación estratégica de descarbonización. Además, se elogió a IBM por su uso innovador de la IA en el forecasting de emisiones, integrando automáticamente presupuestos financieros y otros conjuntos de datos para refinar los pronósticos con mayor precisión.
Creemos que estos reconocimientos tanto de IDC MarketScape como de Verdantix subrayan el papel de IBM como socio confiable para las organizaciones que navegan por las complejidades de los informes y el cumplimiento de ESG, al tiempo que impulsan un progreso medible hacia los objetivos de sustentabilidad.
Aprenda más sobre cómo IBM Envizi ESG Suite puede ayudar a su organización a optimizar los informes ESG y acelerar los resultados de sustentabilidad.
Acerca de IDC MarketScape. El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona una infraestructura en la que las ofertas de productos y servicios, las capacidades y la estrategia, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de TI y telecomunicaciones pueden compararse significativamente. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.
Acerca de Verdantix. Verdantix es una empresa independiente de investigación y asesoría que atiende a una base global de clientes compuesta por las corporaciones, proveedores de tecnología y servicios e inversionistas más innovadores del mundo. Nuestros insights y análisis forman la base de los datos más granulares disponibles en los mercados a los que servimos. Esto nos permite hacer pronósticos de gran alcance muy precisos y predicciones generales de las que dependen los líderes empresariales cuando se proponen alcanzar sus objetivos más importantes. verdantix.com