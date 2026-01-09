IBM es reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant para plataformas de analytics y gobernanza de datos

Creemos que este reconocimiento refleja el continuo enfoque de IBM en ofrecer soluciones innovadoras y completas que permiten a las organizaciones gobernar datos e IA a escala empresarial, a través de entornos híbridos, industrias reguladas y ecosistemas de datos cada vez más diversos.
IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant para plataformas de analytics y gobernanza de datos.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los requisitos de gobernanza se amplían. Los datos ya no se limitan a sistemas estructurados o equipos centralizados. Abarca contenido no estructurado, productos de datos y modelos de IA que evolucionan continuamente. La gobernanza debe adaptarse a esa realidad.
La estrategia de gobernanza y analytics de datos de IBM se centra en watsonx, la plataforma abierta e integrada de datos e IA de IBM diseñada para entornos híbridos. Dentro de la cartera de watsonx, watsonx.data intelligence proporciona una base unificada para gobernar los activos de datos, mientras que watsonx.governance extiende la gobernanza a los modelos y flujos de trabajo de IA.
En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a aplicar una gobernanza coherente tanto en datos como en IA, apoyando la confianza, la transparencia y el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida.
Con watsonx.data intelligence, IBM reúne capacidades de gobernanza previamente integradas, incluida la catalogación de datos, el linaje y la gestión de productos de datos, en una experiencia única y cohesiva.
La capa de metadatos compartidos con watsonx.governance permite a las organizaciones gestionar la gobernanza tanto en datos estructurados como no estructurados, así como en activos de IA, mediante políticas y controles coherentes. Este enfoque unificado cobra cada vez más importancia a medida que los sistemas de IA se mueven de la fase experimental a la fase de producción.
IBM está aplicando la IA agéntica para simplificar y escalar las operaciones de gobernanza. Las capacidades de watsonx.data intelligence admiten agentes impulsados por IA que ayudan a los usuarios a encontrar, comprender y utilizar datos confiables a través de interacciones en lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.
Estas experiencias impulsadas por agentes ayudan a los consumidores de datos a trabajar de manera más independiente, al tiempo que reducen la carga operativa de los equipos de gobernanza e ingeniería. Gartner citó la innovación de IBM en esta área, incluidos los asistentes agénticos, el soporte para la curaduría y el linaje de datos no estructurados y la detección avanzada de anomalías mediante comprobaciones históricas de estabilidad.
La mayoría de los marcos de gobernanza de la IA están diseñados para condiciones ideales. IBM está diseñada para organizaciones que operan bajo un escrutinio regulatorio constante, donde la gobernanza debe resistir la presión del mundo real en datos, analytics e IA.
Con watsonx.governance, los controles de gobernanza están integrados y automatizados y son auditables, no son manuales, no están reforzados y no se aplican a posteriori. Las políticas, el linaje y la supervisión se integran directamente en la forma en que se crean, gestionan y utilizan los datos y la IA.
Este enfoque ayuda a cambiar el cumplimiento de un ejercicio episódico a una capacidad operativa continua. La gobernanza pasa a formar parte de los flujos de trabajo diarios, en lugar de ser una interrupción provocada por auditorías o incidentes.
Para los clientes, esto se traduce en resultados tangibles. Los equipos dedican menos tiempo a prepararse para las auditorías y más tiempo a aportar valor empresarial. El riesgo se aborda antes de que se convierta en un hallazgo, una escalada o un titular.
IBM continúa invirtiendo en la curaduría autónoma de productos de datos, la gobernanza impulsada por IA y la gestión unificada de datos estructurados y no estructurados. Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases confiables para los datos y la IA hoy y en el futuro.
