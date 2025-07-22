IBM reconocida como líder en IDC MarketScape: evaluación mundial de GRC de proveedores de software 2025

IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Evaluación mundial de gobernanza, Software riesgo de y cumplimiento (GRC) Evaluación del proveedor 2025 (doc #US53615325, junio de 2025).

Creemos que este reconocimiento subraya las capacidades integrales, el sólido conjunto de características y la visión estratégica de IBM OpenPages para ayudar a las organizaciones a navegar por el mundo cada vez más complejo de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento.

"IBM OpenPages demuestra una capacidad excepcional en la gestión integrada de riesgos, con fortalezas particulares en analytics impulsados por IA y automatización del cumplimiento normativo", dice Phil Harris, director de investigación de servicios y software de GRC. "Su visión y ejecución estratégicas los han posicionado como líderes en el espacio empresarial de GRC".