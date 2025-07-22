IBM reconocida como líder en IDC MarketScape: evaluación mundial de GRC de proveedores de software 2025

22 de julio de 2025
IBM ha sido reconocida como líder en IDC MarketScape: Evaluación mundial de gobernanza, Software riesgo de y cumplimiento (GRC) Evaluación del proveedor 2025 (doc #US53615325, junio de 2025).
Creemos que este reconocimiento subraya las capacidades integrales, el sólido conjunto de características y la visión estratégica de IBM OpenPages para ayudar a las organizaciones a navegar por el mundo cada vez más complejo de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento.
"IBM OpenPages demuestra una capacidad excepcional en la gestión integrada de riesgos, con fortalezas particulares en analytics impulsados por IA y automatización del cumplimiento normativo", dice Phil Harris, director de investigación de servicios y software de GRC. "Su visión y ejecución estratégicas los han posicionado como líderes en el espacio empresarial de GRC".
El marco riguroso de evaluación de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva de terceros en que las organizaciones pueden confiar al tomar decisiones sobre tecnología de GRC:
Según el informe:
“OpenPages de IBM proporciona una capacidad integral de GRC entre organizaciones con todas las características que una organización de GRC madura puede utilizar. OpenPages también incluye una integración con watsonx.ai, el marco de IA generativa y machine learning de IBM que la empresa está integrando enfáticamente en toda la plataforma para ayudar a simplificar las tareas del usuario final, generar insights únicos, aumentar la objetividad y generar resultados aplicables en la práctica.
La funcionalidad de IA permite a los usuarios generar resultados, como resúmenes de riesgos, descripciones de control e informes de evaluación con una entrada manual mínima, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para las tareas de documentación rutinarias. La arquitectura de la plataforma admite la creación rápida de prototipos y el despliegue de nuevos casos de uso, con la capacidad de configurar y poner en marcha flujos de trabajo en cuestión de días. Esto es particularmente relevante en entornos regulados, donde la transparencia, la auditabilidad y la trazabilidad del contenido generado por IA son críticas.”
Las principales organizaciones de servicios financieros, atención médica y otras industrias reguladas están aprovechando OpenPages para:
En el dinámico escenario de riesgos actual, tener a un líder como IBM a su lado significa adelantarse a los cambios normativos y, al mismo tiempo, optimizar sus procesos de gestión de riesgos. Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape valida el compromiso continuo de IBM con la innovación en este espacio crítico.
Descubra cómo IBM OpenPages puede transformar su enfoque de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Lea un extracto del informe aquí y vea de primera mano por qué los analistas de la industria continúan reconociendo a IBM como líder en soluciones de GRC.