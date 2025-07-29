Las soluciones diseñadas para proteger y simplificar grandes volúmenes de interacciones de misión crítica entre la organización de un cliente y sus proveedores, clientes y otros socios comerciales optimizan esas interacciones y se integran perfectamente entre sistemas y aplicaciones, logrando una gran consideración por las capacidades avanzadas y la supervisión, adaptabilidad para cumplir las necesidades y la resiliencia de una organización.

IBM también se distinguió por su flexibilidad en el tiempo de ejecución a través de diferentes interfaces y un grupo más grande de expertos, lo que permite a los clientes aprovechar la solución de una manera que se adapte a las necesidades de su empresa y trabajar con IBM como socio para superar los desafíos empresariales, lo que resulta en muchos despliegues permanentes y alta satisfacción del cliente. El informe de IDC evaluó a 13 proveedores en 17 categorías, destacando el liderazgo de IBM en soluciones de middleware de integración B2B.

Este reconocimiento de IDC se produce en medio del compromiso de IBM con nuestros clientes y la creación de capacidades para satisfacer la demanda del mercado. La visión de IBM para la integración B2B Middleware es mejorar la experiencia del usuario a través de la nueva "superautopista de integración" y soluciones impulsadas por IA que mejorarán la postura de seguridad y agilizarán las interacciones críticas para el negocio, lo que en última instancia dotará a los usuarios de insight y agilidad, permitiendo una empresa resiliente, a escala, optimizada para el complejo escenario actual de necesidades comerciales en constante cambio, nueva seguridad y cumplimiento y volúmenes crecientes de socios comerciales y transferencias de archivos.

Lea el informe completo de IDC aquí

Explore la cartera de integración B2B de IBM