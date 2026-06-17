Para nosotros, este reconocimiento pone de relieve la visión de IBM de ayudar a las organizaciones a gestionar la IA de manera responsable, así como su capacidad para actuar a medida que las capacidades y la tecnología evolucionan rápidamente.
Las empresas están acelerando su adopción de la IA para transformar las operaciones diarias, mejorar las experiencias del cliente y desbloquear nuevo valor empresarial. A medida que la IA se integra cada vez más en procesos empresariales críticos y en aplicaciones orientadas al cliente, las organizaciones enfrentan una presión creciente para gobernar la IA de forma responsable, gestionar riesgos y demostrar el cumplimiento de las normativas y estándares emergentes.
Hoy, nos enorgullece anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ por plataformas de gobernanza de la IA.
El primer Magic Quadrant de Gartner por plataformas de gobernanza de la IA es un momento decisivo para una categoría de mercado que aún está tomando forma. A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA al despliegue a escala empresarial, IBM está en una posición única para definir el futuro de la gobernanza de la IA con un enfoque integral que reúne gobernanza, riesgo, cumplimiento y supervisión operativa, relacionados con los resultados empresariales. En nuestra opinión, este reconocimiento subraya la visión de IBM de ayudar a las organizaciones a gestionar la IA de manera responsable y la capacidad de ejecutar a medida que las capacidades y la tecnología evolucionan rápidamente.
A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA al despliegue a gran escala, la gobernanza ya no puede depender únicamente de puntos de control aislados o documentación. Las empresas necesitan visibilidad sobre dónde se utiliza la IA, cómo está cambiando la exposición al riesgo y si existen los controles adecuados en todos los modelos, proveedores y entornos de despliegue.
En IBM, creemos que la gobernanza de la IA debe combinarse con principios probados de GRC. Con watsonx.governance, las organizaciones pueden establecer visibilidad de los activos y riesgos de IA, aplicar controles fundamentados en las operaciones del negocio y las obligaciones normativas, e impulsar la responsabilidad independiente de la plataforma en todo el ciclo de vida de la IA.
A medida que la adopción de la IA se acelera, el mercado debería prestar atención a enfoques de gobernanza que ofrezcan visibilidad, control y responsabilidad a escala empresarial para ayudar a las organizaciones a avanzar más rápido manteniendo la confianza en sus sistemas de IA.
Creemos que la gobernanza de la IA está evolucionando más allá de la simple supervisión del modelo hacia una disciplina empresarial más amplia. Las organizaciones necesitan tener visibilidad sobre sus casos de uso y aplicaciones de IA, los controles deben estar alineados con los requisitos empresariales y normativos, y necesitan una responsabilidad que se extienda a ecosistemas de IA cada vez más complejos. IBM está ayudando a definir esta nueva era de gobernanza combinando la gobernanza de la IA y las capacidades de GRC en watsonx.governance, permitiendo a las organizaciones poner en funcionamiento la visibilidad, el control y la responsabilidad en todo el ciclo de vida de la IA.
La gobernanza ya no es una consideración futura, ya que la IA responsable es ahora un imperativo empresarial. Las organizaciones necesitan visibilidad de los activos de IA, los modelos, los riesgos, los controles y las obligaciones de cumplimiento en entornos cada vez más complejos. IBM continúa invirtiendo en capacidades que ayudan a los clientes a lograr una visibilidad completa y escalar los programas de gobernanza de manera más efectiva.
De cara al futuro, la hoja de ruta de IBM incluye nuevas características, como un Gráfico de gobernanza para centralizar los inventarios y el linaje de los activos de IA, capacidades de análisis prospectivo de IA para el monitoreo normativo y agentes de incorporación de casos de uso diseñados para automatizar los flujos de trabajo de riesgo y cumplimiento. Estas inversiones reflejan la estrategia de IBM para hacer que la gobernanza de la IA sea más inteligente y proactiva y que esté integrada en las operaciones empresariales diarias.
A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA al despliegue en toda la empresa, la gobernanza desempeñará un rol central en la generación de confianza, la gestión del riesgo y la innovación sostenible a largo plazo.
Creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant™ por plataformas de gobernanza de la IA refuerza nuestro compromiso de ayudar a los clientes a crear, desplegar y gestionar la IA de manera responsable. A través de watsonx.governance, IBM seguirá ofreciendo las capacidades que las organizaciones necesitan para gobernar la IA con confianza, cumplir con las expectativas normativas cambiantes y acelerar el valor empresarial de la IA.
Acceda a la reimpresión del informe del Gartner Magic Quadrant por plataformas de gobernanza de la IA
Gartner Magic Quadrant por plataformas de gobernanza de la IA, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, miércoles 17 de junio de 2026
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. o sus filiales.
Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de insights empresariales y tecnológicos de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible y puede solicitarse a IBM.