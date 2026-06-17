A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA al despliegue a gran escala, la gobernanza ya no puede depender únicamente de puntos de control aislados o documentación. Las empresas necesitan visibilidad sobre dónde se utiliza la IA, cómo está cambiando la exposición al riesgo y si existen los controles adecuados en todos los modelos, proveedores y entornos de despliegue.

En IBM, creemos que la gobernanza de la IA debe combinarse con principios probados de GRC. Con watsonx.governance, las organizaciones pueden establecer visibilidad de los activos y riesgos de IA, aplicar controles fundamentados en las operaciones del negocio y las obligaciones normativas, e impulsar la responsabilidad independiente de la plataforma en todo el ciclo de vida de la IA.

A medida que la adopción de la IA se acelera, el mercado debería prestar atención a enfoques de gobernanza que ofrezcan visibilidad, control y responsabilidad a escala empresarial para ayudar a las organizaciones a avanzar más rápido manteniendo la confianza en sus sistemas de IA.